İSTANBUL (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 786 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 211 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 11 bin 890 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 22 bin 994 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 281 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 384 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.