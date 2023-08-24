İSTANBUL- Güzel oyuncu Sevde Yapımcılığını Fikrigün Film , Kala Film ve CB Film Company'in ortak yaptığı yönetmen koltuğunda Cemal Alpan'ın yönettiği ve Netflixte yayınlanan " Merve Kült" filminde de Zeynep karakterini canlandıran başarılı oyuncu Sevde Zehra Yıldırım'ın başka bir yeteneği ortaya çıktı.

TOSFED (Türkiye Otomobil ve Spor Federasyon), Petlas ve Fiat ortaklığında düzenlenen Tosfed Yıldızını Arıyor araba yarışında kadın klasmanında 1.l'ik kazanan kadın pilot olurken final elemelerine katılma hakkı kazandı.

Haber: Suat Ünal