Haber: Mert Osman Erman

Pazar günü doğu kıyısına karar yoluyla vuran fırtına, adayı doğrudan vuran ilk fırtına oldu ve bu durum adanın ilk doğrudan darbesi oldu.

Şiddetli yağış ve yüksek rüzgarların ortasında, dağlık bir bölgede ağaç düşmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Yetkililere göre diğer onlarca kişi yaralandı - çoğunluğu düşen enkaz nedeniyle.

Fırtına saatte 200 km'ye kadar rüzgarlarla esiyordu, ancak ölüm veya ciddi yapısal hasar hakkında herhangi bir rapor yok.

Pazartesi günü, önceki gün 160 bin evin elektriğini kaybetmesinin ardından temizlik ekipleri hizmetleri yeniden kurma çalışmalarına başladı.

Batı Pasifik'te şu ana kadar 11 tane olan tayfun mevsimi olsa da, Haikui, Tayvan'ı doğrudan vuran ilk büyük fırtına oldu. Adadaki işyerleri, okullar ve diğer yerler kapalı kaldı, iç hat uçuşları ve çevre adalara olan feribot seferleri iptal edildi.

Tayvan'ın güney ve doğu bölgeleri en fazla etkilenenlerdi, adanın kuzey ucundaki başkent Taipei yağış aldı.

Fırtına karar yoluna çıkmadan önce, yetkililerin toprak kaymaları ve diğer çökmeleri tetikleyebileceğinden korktukları bölgelerden 7 binden fazla kişi tahliye edildi.

Haikui şimdi tropikal bir fırtınaya zayıfladı ve Tayvan Boğazı'na geçerek Pazartesi akşamı yerel saatle vurması beklenen Çin'in güney kıyısına doğru ilerliyor.

Bu, Tayvan'da kenara atılan ancak Hong Kong ve güney Çin'in yaklaşımında en yüksek fırtına tehdidini başlatan Tayfun Saola'dan sadece iki gün sonra geldi. Fırtına Cumartesi günü geldi, Hong Kong'u dövdü, ancak beklenenden daha az hasar verdi.

Çin yetkilileri Pazartesi günü yeni tayfun yaklaştıkça Saola'daki uyarıları Haikui'ye uzattı ve güçlü rüzgarlar ve büyük dalgalı denizlerle limana gelmeleri için tekneleri çağırdı.