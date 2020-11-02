Hakan KANBUROGLU

UMUDUN FOTOĞRAFI

İzmir'deki depremin ardından Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazdan sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, herkese umut oldu. 65 saatin ardından mucize bir şekilde kurtarılan Elif'in, enkazdan çıkarılma anlarına ait görüntüleri ortaya çıktı. Apartmanın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikizleri Ezel ve Elzem yaralı olarak kurtarılmış, oğlu Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık." ifadelerini kullandı. Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu" dedi. Bazen insanlara hayatın ne kadar değerli olduğunu anlatmak zordur. Bugün belki de tüm dünyaya umut ve gücün ne olduğunu gösterdi 3 yaşındaki kızımız… 65 saat bir enkazda kalıp tüm dünyaya aldığımız her nefes için şükür etmemiz gerektiğini öğretti bu küçük kız. Elif sen çok yaşa, umarım sağlığında da ciddi problemler yoktur.





İdil'in ilk sözleri yürekleri sızlattı: İtfaiyeci amca kardeşim öldü

İzmir'deki depremde hasar gören Emrah Apartmanı'ndan 58 saat sonra kurtarılan İdil'in yaşadıkları yürekleri sızlattı. Enkazdan sağ kurtulan İdil'in kurtarma ekibiyle göz göze geldiğinde ilk sözleri "İtfaiye amca kardeşimden ses alamıyorum öldü" demek oldu. İlk isteği su olan İdil 3 saatlik çalışma sonrası ölen kardeşi İpek ile birlikte çıkarıldı.

İdil'in hemen yanı başında kardeşi İpek'in olduğunu anlatan Alaca, "İdil, kardeşim var, öldü dedi. Kardeşi ile yan yanalardı. Kardeşi öldüğünde onu izlemiş. İdil sırt üstü yatıyordu, sol tarafında kardeşi İpek oturur vaziyetteydi. İdil, 'kardeşim yaşıyordu ama son zamanlarda ses gelmiyordu' dedi bize. İdil'in 'İtfaiye amca kardeşim öldü' demesi yüreklerimizi sızlattı. Büyük bir ihtimal bugün ölmüş kardeşi" dedi. Çok acı… Depremin psikolojik etkileri yıllarca silinmeyecek. Ama bize umudun ne olduğunu gösterdiğin için teşekkürler İdil!





İYİ Kİ VARSINIZ

3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı

İzmir'deki depremde 65 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'i kurtaran ekipten bir görevli, o anları anlatırken ağladı. Görevli, Elif'i önce kıpırdamadığı için kaybettiklerini sandıklarını sonrasında gözlerini açınca büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Duygusal anlar yaşayan kahraman, tanık olduğu mucizeyi şu sözlerle anlattı: "Ne olur çıksın artık diyordum. Sağ salim çıkmasını istedim. En son gözlerini oynattığı zaman... Sarışın, bembeyaz bir bebek... Allah'ım onu bize bağışladı. Memleketimize bağışladı. Hiç sesini çıkarmadı, ağlamadı da. Önce kaybettiğimiz sandık, kıpırdamadı çünkü. Sonra biz üzerine battaniye örtünce kıpırdadı, gözlerini açtı"

İzmir depreminde birçok kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de enkaz altından kurtarıldı. Günlerdir durmadan, dinlenmeden onları kurtarmak için çabalayan arama kurtarma ekipleri büyük alkış alıyor. Gönüllü kahramanlar günde 4 saat uyuyabiliyor o da kartonlar üzerinde ya da duvara yaslanarak...

Haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz…Allah arama kurtarma ekiplerine zeval vermesin. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Kenetlenince nasıl da güzel ve başarılı oluyoruz.



DEPREME İZMİR’DE YAKALANAN ÜNLÜLER

Geçen gün Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Popçu Edis ile gerçek adı Ferhat Yılmaz olan rapçi Ben Fero, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla depreme yakalandıklarını duyurdu. Edis, "İzmir'deyim, hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Herkes iyidir umarım. Ben ve ailem iyi, merak etmeyin" derken, Ben Fero ise, "Yıllardır oturduğum bina 15-20 saniye daha sürse çökecek gibiydi. 7.5 olan ve 45 saniye süren Gölcük depreminin ciddiyetini tekrar hissettik" ifadelerini kullandı.



Türkiye'yi yasa boğan İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depreme oyuncu İclal Aydın'da yakalandı. Bir süredir Urla'da yaşayan Aydın, yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaştı. 49 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle çok büyük ve uzun bir korku yaşadık. Ben ve ailem iyiyiz, merak etmeyin. İzmir'den acı haberler geliyor. Umarım bununla en büyüğü bitmiştir" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşen sanatçı İzzet Yıldızhan, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6'lık deprem esnasında yaşadıklarını anlattı. Yıldızhan, "O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!" dedi. Yıldızhan, "Ben işlerimden dolayı ofisimdeydim. Deprem sırasında insanın aklına tek gelen şey evlatları oluyor. O panik ve korkuyla çıkıp çocuklarımın yanına nasıl gittiğimi bir Allah bilir." cümlelerini kullandı.



ÜNLÜ İSİMLERDEN AKUT’A DESTEK

Magazin dünyasının ünlü isimleri, İzmir depremi sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek olan AKUT'a bağış yapma çağrısında bulundu. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan sanatçılar, "AKUT yazıp, 2930’a gönder" mesajı yayınladı.

Ünlüler de sosyal medya hesaplarından yayınladıkları gönderilerle arama kurtarma çalışmalarına destek olan AKUT'a bağış yapma çağrısında bulundu.

AJDA PEKKAN

Enkaz altındaki kediyi, K-9 kurtarmış. Biz de 'AKUT' yazıp, 2930'a SMS göndererek bağışta bulunabiliriz.

SEDA SAYAN

AKUT derneği ve can dostlarımız; iyi ki varsınız. Size pek çok can borçluyuz. Hakkınızı helal edin. Siz de bir mesajla yardımda bulunabilirsiniz.

SILA GENÇOĞLU

Dünden beri evini bırakıp, yardıma koşan canım AKUT gönüllüleri... Hakkınız ödenmez. Şimdi sevgili kardeşler; AKUT bir kamu kuruluşu değil, sivil toplum örgütü. Cephaneleri bizim yardımımız, bizim iyi niyetimiz.

2930 AKUT’a göndereceğiniz bir mesaj hayat kurtaracaktır. Zor değil. Yaralılarımıza acil şifalar, kaybettiklerimize dualar... Geride kalanlara sabır diliyorum.

SİNEM KOBAL

Akut Derneği'ne şimdi yardım zamanı.



SİZLERE TAVSİYEM ‘’ACI UNUTULMAZ AMA PAYLAŞTIKÇA AZALIR’’







İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Ancak şimdilerde Miami'de olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından Cadılar Bayramı için düzenlenen partiye katılıp o anları da sosyal medya hesabından yayınladı. Kısa sürede binlerce tepkinin yağdığı Subaşı, bir açıklama yaparak "Ben depremde yara alan insanların acısına ortak olmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

Ne yapıyorsan yap, özel hayatın kimseyi zerre ilgilendirmez ama sen bu hayatı sosyal medyada paylaşarak eleştirilir bir hale getiriyorsun. En azından paylaşım yapma, deprem faciasını yürekten hissetmiyorsan da bir yardım çağrısı yap. Hiç kimse enkazın altında yaşam savaşı veren insanları görmezden gelmemeli. Belki seni takip edenler arasında yüreği merhametli onlarca insan yüzlerce kişinin hayatına umut olur.



Tüm Türkiye’nin yüreği depremzedelerle birlikte atarken bir parti haberi de Bebek’ten geldi.

250 milyon TL'lik yalıda Cadılar Bayramı partisi!

Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman, önceki gece Bebek'teki 250 milyon TL değerindeki yalılarında Cadılar Bayramı partisi düzenledi. Koronavirüsün unutulduğu geceyi polis bastı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bu partilerden bir yenisini Feryal ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman, önceki gece Bebek'te bulunan anne ve babasına ait olan 250 milyon TL'lik yalısında verdi.

Partide yaklaşık 270 kişinin olduğu öğrenildi. Polisin gelmesiyle yalıyı terk edenler, çıkışta yüzlerini gizledi.

Yalıdan çıkanlara filyasyon ekibi kapıda 930 lira para cezası kesti.Helal olsun vallahi, ne korona umurlarında ne deprem faciası umurlarında. Nasıl da mutlu devam ediyorsunuz öyle hayatlarınıza. Yarın öbür gün İstanbul'da bir deprem faciası yaşansa başkaları böyle mutlu davransa hoşunuza gidecek demek ki. Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın söyledikleri doğru vallahi! ''Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez. Hiçbir zenginin enkazdan çıkarıldığını duymadınız, duymayacaksınız''

