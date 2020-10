Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER



1– Hande Ünsal – Yorgun Savaşçı

2– Gülşen & Edis – Nirvana

3– Hadise –Küçük Bir Yol

4– Faruk Sabancı & Sagopa Kajmer – Bu Sen Değilsin

5– Murda & Ezhel – Duman (prod. DJ Artz)

6– Zeynep Bastık & Emir Can İğrek – Dargın

7– Ece Ronay – Şiki Şiki

8– Oğuzhan Koç – Heyecandan

9– Bilal Sonses – Çat Kapı

10– Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ft. Tuğçe Kandemir – Kördüğüm

Bu şarkı hayvan hakları yasası için açık bir çağrı

Burak Gündüz yaşadığı müzik serüveni süresince, bir yandan birçok büyük reklam ajansında reklam yazarlığı ve yaratıcı yönetmenlik yaptı. Bu süreçte uluslararası markalara sayısız metin ve jingle yazdı. Diğer yandan ise seslendirme sanatçısı olarak da çalışarak birçok film ve reklamda sesiyle yer aldı. Edindiği bu farklı deneyimleri, yazdığı müzik ve şarkı sözlerine de taşıyan sanatçı, şimdi ikinci teklisi ‘Zul’ ile dinleyicilerle buluşuyor.

Şarkının sözlerinden ilham alınarak Vahap Şen yönetmenliğinde çekilen klipte ise, sokağa atılan bir köpek ve terkedilen bir insanın beklenmedik karşılaşması konu alınıyor. Tüm hayvanseverlerin yıllardır beklediği hayvan hakları yasasının çıkması için açık bir çağrı olan bu klipten elde edilecek tüm gelir, barınaktaki hayvanlar yararına bağışlanacak.





SONER SARIKABADAYI MADELEİN LOPEZ CAMELO İLE DÜNYA EVİNE GİRDİ



Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, uzun süredir birlikte olduğu 8,5 aylık hamile sevgilisi Kolombiya Güzellik Kraliçesi Madelein Lopez Camelo ile Zekeriyaköy’deki villasında 10 kişini katıldığı sade bir törenle evlendi.

Çiftin şahitliğini Soner Sarıkabadayı’nın menajeri Selim Akar, yakın arkadaşları Ayhan Demirok, Peyman Umay, Tsunami Valiente yaptı. Aileler nikah törenini canlı izledi. Camelo Lopez'in gelinliği ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı tarafından yapılırken Soner Sarıkabadayı’nın giydiği smokin ise Derviş Bağzıbağlı imzası taşıyor. Soner Sarıkabadayı nikah törenini sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak hayranlarıyla paylaştı. Soner Sarıkabadayı’nın 30 gün içinde dünyaya gelecek erkek çocuğunun ismi Hasan Matias olduğu öğrenildi.



Arabesk'in Türkçe rap'le düeti



Arabeskten beslenen kendine özgü stiliyle çalışmalar yapan Ali Dündar, rapçi Asrın Kan ile düet yaptığı yeni single’ı ‘Sonu Ayna’yı, Locca Records etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

Arabeskten beslenen kendine özgü stiliyle çalışmalar yapan Ali Dündar, rapçi Asrın Kan ile düet yaptığı yeni single’ı ‘Sonu Ayna’yı, Locca Records etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Minimal ve zengin müzikal çeşitliliğine sahip parçanın mix’ini Utku Ünsal, mastering’ini Emre Kıral üstlendi. Klip, eski bir kağıt toplama fabrikasında Atabey Kayacı yönetmenliğinde çekildi.

ÇOCUKLARIN SEVGİSİNİ KAZANACAK



Kalben’in 2 yıla yakındır üzerinde çalıştığı masal kitabını tamamladı. Çocuk masallarıyla ilgili kitabını hazırlayan Kalben kitabı için bir de şarkı hazırladı. Kitap ve albümün aynı anda Aralık ayında çıkması planlanıyor. Kalben şimdi de çocukların sevgisini kazanacak.

O SES TÜRKİYE’NİN ÇEKİMLERİ 15 EKİM’DE

Reyting rekortmeni yarışma O Ses Türkiye pandemi döneminde bir müddet ara vermişti. Yarışmayı sevenlere bir müjde vermem gerekiyor, O Ses Türkiye’nin çekimleri 15 Ekim’de başlayacakmış. Yarışma uzun bir süredir ekranda yoktu. Jüri üyeleri de yarışmanın sevenleri de büyük bir heyecanla yayın gününü bekliyor. O Ses Türkiye’nin jüri kadrosunda ise bu yıl Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz ve Beyaz olacak.

MUHTEŞEM AŞIKLARDAN 3. DÜET

İkilinin düet yaptıkları üçüncü şarkı ‘Gidersen Eğer’ bugün tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı

Oyuncu Özge Özder ile müzisyen eşi Sinan Güleryüz’ün müzik alanında birlikte yaptıkları çalışmaları devam ediyor. İkilinin birlikte söyledikleri ‘Gidersen Eğer’ şarkısı ve video klibi bütün dijital platformlarda yayınlanmaya başladı. Sözlerini Özge Özder’in yazdığı müziği Bade Derinöz ile Sinan Güleryüz’e ait şarkının video klibi Talat Oflaz tarafından çekildi. Balat ve Riva’da çekilen klipte ünlü çift, köpekleri Beathles ve Lucy ile kamera karşısına geçti.

Televizyon dizileri ve tiyatro sahnelerinin başarılı oyuncusu Özge Özder, profesyonel müzik yaşantısını canlı sahne programları ile devam ettiren eşi Sinan Güleryüz ile ilk şarkılarını geçen yıl yayınlamışlardı. 19 milyon izleme rakamına ulaşan ‘Senle Ben’’in ardından ‘Biz Bize’ şarkısı dinleyiciyle buluşmuştu. Müzikte de büyük bir hayran kitlesi edinen çift kendilerinden beklenen üçüncü düet ile sevenlerinini karşısına çıktı. ‘Gidersen Eğer, şarkının sözlerine imza atan Özge Özder’in şair yönünün de ortaya çıktığı ilk eser olma özelliği taşıyor.



GERÇEKTEN KENDİ İSTEĞİYLE Mİ ELENDİ?



Masterchef'in yayınlanan son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Elenen kişinin belli olduğu Masterchef'te Somer şefin söyledikleri adeta şoke etkisi yarattı. Masterchef'e veda eden isim yemeği bilerek sabote ettiğini itiraf etti.

Yarışmadan Duygu Acarsoy elendi. Duygu'nun eleneceğini sosyal medyadan yaklaşık 3-4 gün önce öğrenmiştim. Nasıl olur da birçok insan Duygu'nun elendiğini sosyal medyadan öğrenebiliyordu? Neyse Duygu Acarsoy elenme sebebini ''Ben bir akademisyenim. Eğitmen olarak çalışıyorum, bir tercih yapmak zorunda kaldım. Bile isteye yemeğimi ben kötü çıkardım. Bugünkü tabak ben tamlık bir tabaktı. Çok şey öğrendim. Bir karar vermek zorundaydım. Burada yolum buraya kadarmış içim acıyarak gidiyorum. Her birinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Bugünkü tabak için de çok çok özür diliyorum.'' diyerek açıkladı.

Duygu bu hafta yarışmanın gözbebeğiydi. Anlattıklarıyla bir nevi fenomen oldu. Peki ama madem elenmek istiyordu neden bu yarışmada var olmak için her şeyi yapacağını söylemişti? Acaba Duygu Acarsoy kendi isteğiyle mi elendi? Elenme sebebi neydi? Ben Duygu'yu yarışmanın başından beri seviyordum, destekliyordum keşke finale kadar gitseydi. Çünkü çok güçlü bir kadın.



Köksal Ekinci'den yeni albüm

Söz yazarı ve yorumcu Köksal Ekinci, pandemi süreciyle de şekillenen dünyamıza farklı bir yorum getirdiği “Yeni Dünya/Coxa” adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Ekinci'nin sonbahar için hazırladığı albüm, üç şarkıdan oluşuyor. Albümde yer alan 3 şarkının aranjörlüğünü, İlkay Dinsever yaptı. Mastering ise Evren Arkman tarafından yapıldı. Albüm videoları da sanat yönetmeni Anıl Çezik ve Koray Pezukoğlu tarafından tasarlandı.

İTALYA’DA İZDİHAM YAŞASA DA TÜRKİYE’DE REYTİNGLER TUTMADI

Can Yaman’ın İtalya ziyaretleri malumunuz hepimizin gündeminde. Can Yaman’ın İtalya’da büyük bir hayran kitlesi olduğu konuşuluyor. Oyuncunun en son İtalya ziyaretinde de büyük bir izdiham yaşanmış. Gelin görün ki İtalya’ya ayağını basmasıyla izdiham yaşayan Can Yaman’ın Bay Yanlış adlı dizisi Türkiye’de 14. Bölümünde final yapma kararı almış. Dizinin son reytingleri büyük bir düşüş yaşadığını gösteriyor. Kırmızı Oda, Ramo, Arka Sokaklar, Müge Anlı ve Esra Erol’da programları Can Yamanlı diziyi geride bıraktı. Hatta Bay Yanlış reytinglerde ilk 10'a bile giremedi. Demek ki her şey yakışıklılık değilmiş, demek ki her şey İtalya’da izdiham yaratmak değilmiş. Artık bir izleyici olarak Can Yaman'ı farklı rollerde görmek istiyorum. Nereye kadar kızları üzen yakışıklı erkek rolünü canlandıracak?