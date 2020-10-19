Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Hadise –Küçük Bir Yol

2– Zeynep Bastık & Emir Can İğrek – Dargın

3– Murda & Ezhel – Duman (prod. DJ Artz)

4– Bilal Sonses – Çat Kapı

5– İrem Derici – Yazsın Bana

6– Ece Ronay – Şiki Şiki

7– Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ft. Tuğçe Kandemir – Kördüğüm

8– Oğuzhan Koç – Heyecandan

9– Ezhel – Allah'ından Bul (prod by Bugy & Dj Artz)

10– Bedo - Sana Ne ft. POS (Official Video)





‘’ARTIK DOSTLARIMIZLA GÖRÜŞEMEYECEĞİZ’’



Haftanın magazin gündemi Tuvana Türkay’ın Erdem Özün ile ilişki yaşadığı iddialarıydı. Hatta bu iddialar aldı başını ‘Tuvana Türkay’ın annesinin ilişkiye onay vermediğine’ kadar gitti. Ben magazin dünyasının geldiği noktaya üzülüyorum; siz hiçbir arkadaşınızla kahve içmiyor musunuz? Siz hiç arkadaşlarınızla yemek yemiyor musunuz? Bir kadın ve bir erkek dışarıda buluşamaz mı? Dışarıda buluşan herkes sevgili olmak zorunda mı? İnsanlar dışarıda oturup sohbet edemeyecek mi? Bu soruları daha fazlasıyla uzatabilirim ama kaçımız anlayacak? Hayır bir de Tuvana Türkay’ın gizlisi saklısı yok. Gizlemeye çalışsa bile o kadar şeffaf birisi ki başarılı olamayacaktır. Aşk yaşasa açık yüreklilikle söyleyecektir. Konuyla ilgili Tuvana Türkay ile kısa bir sohbetim oldu ve ‘’Herhalde artık dostlarımızla görüşemeyeceğiz. Marsa falan gitsem Marslı sevgili yaptı diyecekler. Tuvana’nın annesinden Marslılara onay çıkmadı diyecekler.’’ dedi.





‘’BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU’’



Demet Akalın ve Hakan Altun’un polemiği bir süre daha devam edeceğe benziyor. Hakan Altun, Demet Akalın ve Alişan’ın programına konuk olmama sebebini koronaya bağlamıştı. Fakat Hakan Altun vakaların arttığı korona döneminde bir programa konuk olarak katılmasına Akalın’dan haklı bir tepki geldiğini düşünüyorum. Olay şöyle gelişmiş; Bodrum'da yaşayan Hakan Altun, geçtiğimiz gün bir programa konuk olmak için İstanbul'a geldi. Demet Akalın, "Risk grubundayım" diyerek TV yayınına katılmayı reddeden Altun'a "Söz başka bir şey be ağa" diyerek göndermede bulundu. Akalın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yorum yapan bir takipçisine "Riskli gruptayım, kalabalığa giremem' sanırım tam böyle demiştin. Vallahi umurumda değil! Söz başka bir şey be ağa" demiş. Yani madem bir söz verildi neden konuk olunmadı? Ya da madem bir bahane var neden bu bahanenin arkasında durulmuyor? Ya da Demet Akalın ve Alişan’ın programına çıkmak istenilmiyorsa neden açık yüreklilikle söylenilmiyor? Akalın da bu yanıtı vermekte son derece haklı. Bakalım Altun’un tepkisi ne olacak?





‘’MURAT BOZ’UN OKUL YILLARINA AİT FOTOĞRAFLAR’’



Sosyal medyadan bir takipçim aracılığıyla Murat Boz’un lise fotoğraflarına ulaştım. Çocukluk, ortaokul ve lise fotoğraflarını ben her zaman samimi, insanları tebessüm ettiren haberler olarak bulduğum için köşe yazıma almak istedim. Yalnız Murat Boz’un o zamanlarda da star duruşu yok mu? Son derece genç ve karizmatik. Tam bir model duruşu varmış vallahi. Eminim ki o dönemlerde kendisine ‘Star olacak çocuk’ deniyordur. Murat Boz, 7 Mart 1980'de Zonguldak, Karadeniz Ereğli ilçesinde doğmuş. İlk ve ortaokulu Zonguldak'ta okuyan Boz liseyi okumaya İstanbul'a gelmiş. İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanan Murat Boz 1999 yılında Bilgi Üniversitesi Jazz Vokal Bölümünü burslu kazanmış. 2003 yılında ise İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü’nde eğitimini tamamlayarak günümüzün starı oldu. Buyurunuz efendim Murat Boz’un lise fotoğrafları.





‘’ERSEN ÖZPİRİNÇCİ’DEN 7. STÜDYO ÇALIŞMASI’’



Usta Müzisyen ; Ersen Özpirinçci’nin 7. Stüdyo çalışması ‘’ ONU GÖRÜNCE ‘’ müzikseverlere Pop’tan Rock’a, Blues’dan Halk Müziğin’e kadar geniş bir yelpazede müzik ziyafeti sunmakta. Albümü dinler dinlemez herkese hitap ettiği düşüncesine vardım. Ersen Özpirinçci usta bir müzisyen olarak yüreklerimizde hep yer etmişti. 2007 yılında EGESU, 2009 yılında BİR UMUTLA, 2013 Yılında YOLCULUĞUM, 2015 yılında FAKİR KAPISI, 2016 yılında BİR, 2018 yılında GÜLÜŞÜNE HAYRANIM adlı 6 stüdyo çalışması, ve bir çok klip çalışması bulunan usta müzisyen, yine söz ve müzikleri kendisine ait 8 şarkıdan oluşan yeni bir albümle müzikseverlere yeniden ‘merhaba’ dedi. ‘Onu Görünce’ adlı çalışmada aranjör oalrak Hüseyin Cevahir Ünal kendisine eşlik etti. Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek çalışmaları ile öne çıkan sanatçı, yine bu albümde de birbirinden özel şarkıları ile dinleyicilere daha fazla sevgi dolu bir dünya için umut olmaya devam ediyor.

Çiçeği burnunda ONU GÖRÜNCE, 16 Ekim’de başta Apple Müzik, Spotify, Fizy ve Deezer olmak üzere, tüm dünyada tüm dijital platformlarda yerini aldı.





LARA’DAN DUYGUSAL ŞARKI

Şarkıcı Lara kasım ayında yepyeni bir şarkıyla müzikseverlerin karşısına çıkacak. Sanal Alem adlı şarkıyla müzik piyasasını hareketlendiren Lara’nın yeni şarkısı slow olacak. Duygusal bir şarkıyla sonbaharda hayranlarını aşka getirecek olan Lara, şarkısının hit olacağına şimdiden emin. Bu arada Lara sahnelerine de devam ediyor. Her Cuma Etiler Kallavi’de!





CENGİZ KURTOĞLU’NA YOĞUN İLGİ



Cengiz Kurtoğlu, İstanbul Ataşehir’deki Katina adlı mekanda sahne alacak. Ekim ayında sahne alacak olan Kurtoğlu’na hayranları yoğun ilgi gösterdi. Mekandaki bütün yerler etkinlik tarihi belli olmadan tüketildi.





İNTİZAR NEREDE?

Uzun bir süredir ortalarda olmayan İntizar, annesinin vefatından sonra Akyaka’daki evine kapandı. Şarkıcı sahne çalışmalarına da uzun bir süredir ara vermişti. İntizar’ın yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre; İntizar 2021 yılında sahnelere geri dönecek. Şahane bir albüm hazırlığında olan İntizar Ege’de hem müzikal çalışmalarına devam ediyor hem kendini dinlendiriyor.





MODAYA UYDU

Ozan Dolunay, Zalim İstanbul dizisindeki başarılı rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Daha sonra İyi Günde Kötü Günde adlı diziyle ekranlara dönen Ozan Dolunay şimdilerde ise saçlarıyla gündemde. Ozan Dolunay yeni dizisinin final yapmasının ardından saçlarını sarıya boyattı. Moda bu, genç yetenek modaya uymuş. Ben asla garipsemedim. Ama sosyal medyadaki yorumlara bakacak olursak özellikle genç kız hayranları yeni saçını sevmemiş.