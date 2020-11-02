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HAKAN'CA YORUMLAR

Hakan KANBUROGLU
Türkiye

Hakan KANBUROGLU

[email protected]

02 Kasım 2020, 17:07

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İkbal Gürpınar yoğun bakımda!

İkbal Gürpınar'ın koronavirüse yakalandığı ve yoğun bakım altında tedavi altına alındığı öğrenildi. Gürpınar'ın oğlu ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Gürpınar'ın oğlu, annesinin Instagram hesabından açıklama yaptı:

"Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Annem İkbal Gürpınar, corona sebebiyle yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz. Sizlerin duaları vesilesiyle annemin iyileşeceğine inanıyoruz. Durumu iyiye gidiyor çok şükür. Dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz."


Köksal Ekinci’nin Müziğiyle Yıldızlara Yolculuk

Gökyüzünün şifasını notalara aktaran müzisyen olarak nitelendirilen söz yazarı ve müzisyen Köksal Ekinci adını Zümrüt taşından alan ‘’Zümrüt Şarkılar’’  adlı yeni albümünü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel bir video klip eşliğinde yayınladı. Sanatçının yeni albümünde altı şarkı yer alıyor.

Zümrüt’ün büyüleyici ve ilham verici güzelliği ile Mısır’dan Peru’ya kadar sayısız efsaneye ve birçok mitolojik öyküye konu olduğuna ve cennet taşı olarak bahsedildiğine vurgu yapan Köksal Ekinci, aynı zamanda çıkış parçası olan Zümrüt/Sirius(İsis) şarkısının sözlerindeki birlik ve beraberliğe çağrı yapan dizeleri Cumhuriyet Bayramımız ile bağdaştırıyor ve ‘’Şarkımın bugün yayınlanması, sözleri ve müziğindeki coşkuyu tüm müzikseverler ile paylaşmak isteğime dayanıyor’’ diyen Ekinci, Zümrüt/Sirius(İsis) şarkısını üç yıl önce Cumhuriyet Bayramı coşkusu içinde yazdığını belirtti.

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