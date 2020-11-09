Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Bilal Sonses – Çat Kapı

2– İrem Derici – Yazsın Bana

3– Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ft. Tuğçe Kandemir – Kördüğüm

4– Ezhel – Allah'ından Bul (prod by Bugy & Dj Artz)

5– Bedo - Sana Ne ft. POS

6– Mabel Matiz – Toy

7– Yansı – Haklı Haksız

8– Hande Yener – Aşk Sandım

9– Ömer Topçu – Masal

10– MEG – Yaralarımı Sar Ölmeyim





ŞEYMA TAKİP ETMİYOR MOHAMMED EDİYOR



Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia'da ayrıldıktan sonra bir süredir adı yeni aşk iddialarına karışmamıştı. Subaşı'nın son olarak Instagram'dan paylaştığı hikayesinin ardından Mısırlı bir yatırımcıyla birlikte olduğu iddia edildi. Subaşı'nın bindiği Ferrari'nin Mohammed Alsaloussi adında Mısırlı genç bir yatırımcıya ait olduğu öğrenildi. Sosyal medyada "Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mohammed Alsaloussi mi?" soruları sorulmaya başladı. Bu iddianın bir dedikodudan mı ibaret olduğu ya da gerçek bir aşk mı olduğu merak konusu oldu. Şeyma Subaşı’nın hayatı neden bu kadar olay oluyor henüz anlamış değilim. Bırak ne yapıyorsa yapsın? Bizim insanımız da bir tuhaf eleştirdikleri insanların hayatlarını o kadar merak ediyor ki şaşırıyorum. Aşk yaşıyorsa da ben bu ikiliyi yakıştırdım. Fakat şöyle bir detay vermeliyim; Şeyma Mohammed’i takip etmiyor Mohammed Şeyma’yı takip ediyor.





SADAKATSİZ’İN BÜYÜK BAŞARISI



Türkiye’de uzun bir zaman sonra ilk kez bir diziyi 3. bölümden sonra bile izliyorum. Sadakatsiz adlı diziye çok sevdim. Cansu Dere son derece muazzam bir oyunculuk performansı sergiliyor. Tek başına bile bir diziyi sırtlayıp götürebilir. En son Aşk-ı Memnu adlı diziyi bu denli heyecanla izliyordum. Sadakatsiz için o kadar sabırsızım ki 4 gündür 6. Bölüm fragmanını falan araştırdım. Bağımlı yaptınız bizi, lütfen haftada iki bölüm falan yayınlayın. Ayrıca Sadakatsiz ceza almış. Türkiye’de gerçeklerden haberiniz var mı bilmiyorum ama herkes birbirini aldatıyor. Dizide insanlar birbirini aldatmış çok mu? Dizi oyuncularını, arka plandaki tüm ekibi tebrik ediyorum, ayakta alkışlıyorum. Yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı Sadakatsiz dizisinin senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınmış. Koskocaman bir alkış da sizlere! Reytingler şahane gidiyor, AB’de birinci sıraya yükselen dizi TOTAL’de Kuruluş Osman’ı geçecek gibi duruyor.





YETENEKLİ MÜZİSYENE ''BAHADIR TATLIÖZ'' DESTEK OLDU!



Küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan ve Avrupa'nın birçok şehrinde sahne alan ''Musa Hoyrat'', yepyeni şarkısı “Göçmen Kuşlar'' ile tüm müzik platformlarında yerini aldı.

Müzisyen ve yorumcu kimliğinin yanı sıra aynı zamanda besteci olan ''Musa Hoyrat'', dolabında sakladığı yüzlerce bestesinden birisini başarılı sanatçı ''Bahadır Tatlıöz''ün tavsiyesi üzerine müzikseverlerle buluşturdu.

''Musa Hoyrat'', geçtiğimiz aylarda yayınlamış olduğu kendi besteleri olan “Hoyrat” ve ''Zemheri'' şarkılarıyla dikkatleri üzerine çekerek sektördeki yerini almıştı. Sözü ve müziği bu projede de “Musa Hoyrat”a ait olan “Göçmen Kuşlar” şarkısının düzenlemesi ise Fırat Özbaylar imzası taşıyor.





‘’Aldatıysa kendimden şüphe etmeliyim’’

Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz ay sevgilisi Onur Ünlü'nün bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmesine, "Sanmıyorum ki Cihangir'in ortasında beni aldatsın. O kadar aptalsa, ben kendimden şüphe etmeliyim" dedi. Bazen Hazar Ergüçlü’nün sevdiği insana güvendiği kadar kendime güvensem iyi olur. Vallahi, ben kendime bu kadar güvenmiyorum. Bu devirde babana bile güvenme demişler. Ama eminim ki bu görüntüler sonrası Hazar Ergüçlü de sevgilisine tepki göstermiştir.







YÜZÜNE 30 DİKİŞ ATILDI



Genç oyuncu Hazal Erişkin, ziyarete gittiği arkadaşının Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeği sevmek isterken kanlar içinde kalan oyuncunun yüzüne 30 dikiş atıldı. Akşam'da yer alan habere göre, oyuncu evdeki köpeği severken hayvanın saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan oyuncu yakınlarının ilk müdahalesinin ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı. Oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Allah yardımcısı olsun. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim buradan.





SEVDİĞİM SAYFALAR: Şimdi Duyduk ve Tony Avlar



Sosyal medyada bazı magazin ve yaşam sayfalarını takip etmeyi çok seviyorum. Şimdi Duyduk ve Tony Avlar hesaplarına bayılıyorum. Hem gündemi öğreniyorsunuz hem de magazin dünyasını. Deprem olurken saçlarını taramıyorlar, ortada bir haksızlık varsa ses çıkarıyorlar. Nasıl da güzel iki sayfa. Tony Avlar kendisiyle alakalı videolar yayınlayarak da insanlara enerji veriyor. Şimdi Duyduk ise son derece güzel ve etik bir şekilde haber paylaşımı yapıyor. Bu iki sayfa benim vazgeçilmezim.





MasterChef’te aşk iddiası



Sosyal medyada MasterChef ile alakalı çok içerik paylaşılıyor. Birçoğu da iddia. Bu iddialar sosyal medyada karşılık da buluyor. Ayyüce ve Emir fanları ikilinin aşk yaşadığı iddialarını sevmişe benziyor. İkilinin aşk iddialarıyla alakalı YouTube platformunda öyle videolar hazırlanmış ki izleyince insan bir mutlu oluyor bir gözleri doluyor. Acaba ikili gerçekten aşk yaşıyor mu? İkisinden de henüz bir açıklama yok. Bana gelen mesajlar şu yönde; ‘’Biz bu ikiliyi yakıştırdık, çok yakışıyorlar, anime karakterler gibiler ve çok sevimliler.’’ Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de bu ikiliyi çok yakıştırıyorum.





AİLESİNİ KORONAVİRÜSTEN KAYBETTİ: ÇEKTİĞİM ACILARI BİLSENİZ DIŞARIYA ADIM ATMAZDINIZ



Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan, tedavisi devam eden ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez, koronavirüs nedeniyle vefat etti. Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez ve eniştesi de 2 ay önce koronavirüs sebebiyle vefat etmişti.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma kaldırılan İkbal Gürpınar bir süre önce babasını koronavirüsten kaybetmişti. Gürpınar'ın annesi de koronavirüsten hayatını kaybetti. İkbal Gürpınar kendi sağlık durumuyla ilgili şu bilgiyi verdi: Taburcu olunca yayın yapar uzun uzun anlatırım inşallah. Lütfen mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın. Çift maske ve eldiven mesafe! Çektiğim acıları bilseniz adım atmazdınız dışarıya. İnanın öyle bir an geliyor ki ölümü istiyorsunuz dayanılacak gibi deil. Sizi seviyorum.