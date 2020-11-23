Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER



1– Özkan Meydan & Alican Özbuğutu ft. Tuğçe Kandemir – Kördüğüm

2– Ezhel – Allah'ından Bul (prod by Bugy & Dj Artz)

3– MEG – Yaralarımı Sar Ölmeyim

4– Mabel Matiz – Toy

5– Bedo - Sana Ne ft. POS

6– Hande Yener – Aşk Sandım

7– Yansı – Haklı Haksız

8– Tuğkan – Kusura Bakma

9– Ömer Topçu – Masal

10– Bilal Sonses & Yıldız Tilbe – Hasbelkader





‘’SOSYAL MEDYA OYUNLARI’’



Hafta sonu sosyal medya hesabı olan birçok insan Selin Ciğerci, Seren Serengil ve Melisa Emirbayer arasındaki kimine göre oyunu kimine göre ise tartışmayı takip etti. Neden oyun diyorum? Çünkü sosyal medyadaki birçok insan bu üçlünün yaptığı açıklamaları tutarsız bulmuş. İnanın konu ne asla ilgilenmedim? Selin Ciğerci’nin bir kadına karşı söylemleri, hareketleri Seren Serengil tarafından haberleştirilmiş. Selin Ciğerci’nin böyle bir olayı daha vardı ve yine aynı program haberleştirmişti. Benim üzüldüğüm nokta ise Selin Ciğerci’nin hayatının eleştiriliyor oluşu. Beğendiğim ve beğenmediğim hareketleri olabilir ama neden hayatı kurcalanıyor? Hafta sonu birçok insan gerçekten çekirdek kola alıp bu olayı izlemişler. Ama inanın bu olaydan hiçbir şey çıkmaz. Sizin sayenizde Melisa Emirbayer de Selin Ciğerci de Seren Serengil de takipçi kazandı, reklam aldı, markalarını tanıttı. Sizler de o kaydırmalı linklere tıkladınız. Eğer bu bir oyunsa oyuna alet oldunuz. Sadece bu üçlü reklam yapmadı, üç kişiyi haber yapan Instagram sayfaları da takipçi kastı, Kerimcan da Cemile de Samet de hepsi yeniden gündeme geldi. Türkiye’nin gündemi peki neden bu üçlü? Mesela neden kimse koronavirüs ile ilgilenmiyor? Neden kimse ekonomiyle ilgilenmiyor? Neden kimse eğlence mekanlarında çalışanlar nasıl para kazanacak demiyor? Neden kimse müzisyenlerin zor durumlarından bahsetmiyor da bu üçlüden bahsediyor? Neyse körler sağırlar birbirini ağırladı, bu halk keşke gerçek gündemle de bu kadar ilgili olsa.





BAHAR CANDAN GELDİ REYTİNGLER YÜKSELDİ



Doya Doya Moda programına geçen hafta fenomen yarışmacı Bahar Candan katıldı. Candan programa katılabilmek için çok yemek yiyerek 42 beden olmuş. Bahar Candan gerçekten de azimli bir kız ve oldukça zeki bir kadın. Eğlenceli olması da onun sevilmesini sağlıyor. Bahar’ın bir diğer özelliği ise gerçekten izleyici bir kitlesinin olması. Nereden mi çıkarıyorum bu bilgiyi? Uçankuş TV’nin instagram’da paylaştığı reyting sonuçlarına baktım. Doya Doya Moda programı 14 Kasım Cuma gününü 45. sırada 13 Kasım Perşembe gününü ise 54. Sırada kapatmış. Bahar Candan’ın yarışmaya katıldığı 16 Kasım Pazartesi günü programın reytingleri yükselmiş ve 41. sıraya yerleşmiş. Salı günü 40. Olan program Cuma günü 37. sıraya kadar yükselmiş. Yiğidi öldür hakkını yeme, Bahar Candan’ın katkısı büyük.





HARFE’DEN GERİ DÖNÜŞ



Son dönemim popüler bestecilerinden HARFE (Hakan Gülbiten) sekiz yıl aradan sonra ilk tekli çalışması ‘Dağıt’ ı Staf World & Sony Music etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sekiz yıl aradan sonra söz ve müziği kendine ait ‘Dağıt’ şarkısını rap müzik dinleyenleriyle buluşturmanın heyecanını yaşayan HARFE şarkıda; ‘’ Halka dayatılan her şeye şükretme alışkanlığını öğretenlerin varlık içinde yaşadığı bu dünyada korkakça var olmak yerine duygularımı dile getirmeyi tercih ettim.’’ diyerek duygularını kaleme aldığını dile getiriyor. Yeni neslin vazgeçilmez isimlerinden birisi olacaktır.



İlk teklisi çıktı

İspanya, Avusturya ve Amerika gibi ülkelerde sanat hayatını sürdüren Neshe, ilk teklisi ‘Hijo De La Noche’yi Jimmy Dub ile düet yaparak, müzikseverlerin beğenisine sundu.

İspanya, Avusturya ve Amerika gibi ülkelerde sanat hayatını sürdüren Neshe, ilk teklisi ‘Hijo De La Noche’yi Jimmy Dub ile düet yaparak, müzikseverlerin beğenisine sundu. Latin Pop tarzıyla beğenilen şarkının sözü ve müziği Emanuela Oancea, düzenlemesi DJ Bonne imzasını taşıyor. Eserin klip yönetmenliğini ise İrem Haykır üstlendi.





Didem Moraloğlu’ndan Durum Bu

Bilinçaltı uzmanı ve yazar Didem Moralıoğlu’nun, sürpriz bir çalışmaya imza atarak hazırladığı “Durum Bu” isimli şiir single çalışması Melodi Müzik etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı. Yorumcu ve besteci kimliğiyle tanınan Özge Biroğlu’nun şiirin nakarat kısmına güzel sesiyle eşlik etti.

Didem Moralıoğlu ortaya çıkan eser hakkında söyleyebileceğim en güzel şey “Kadın dayanışmasıdır” dedi.





REKLAM İÇİN DUŞ ALDILAR

Ebru Polat ve Gülşah Saraçoğlu kendi şampuan markalarının tanıtımı için duş alırken video çekti. İkilinin çektikleri duş videosu sosyal medyada gündem oldu. İkisi de çılgın, ikisi de zeki kadınlar. En azından marka tanıtımı yapmak için kavga etmiyorlar, polemik yaratmıyorlar. Malum bu hafta kozmetik ürünleri reklamı yapan isimlerin tartışmalara çok şahit olduk. İkili de kendi markalarının reklamını ancak bu yaratıcı yolla hem bedavaya hem de adlarından söz ettirerek yaptırmış oldu. Helal olsun!





‘’HESAPLAR TEHLİKE ALTINDA’’

Sosyal medya uzmanı Sefa Çağlar ile İnstagram’ın uygulayacağı yeni kararları konuştuk. Sefa Çağlar, Instagram’ın bazı hesapları kapatacağını söyledi. Çağlar, ‘’Instagram uzun zamandır 3.parti uygulamalara (Repost, Kimler Takibi Bırakmış, Profilimi Kim Ziyaret Etmiş vs.) savaş açmış durumda ve son 6 aydır başarılı bir şekilde bu uygulamaları kullanan hesapları yakalayabiliyor. Yakaladığı hesapları süresiz olarak kapatıyor ve kaybeden taraf her zaman kullanıcılar oluyor. Hesabınıza bu zamana kadar verdiğiniz emeğin kalıcı olarak sıfırlanmaması için Instagram hesabınız ile bağlantılı olarak kullandığınız tüm uygulamaları telefonunuzdan kaldırmanızı, hesap şifrelerinizi değiştirmenizi ve bir daha kullanmamanızı tavsiye ederim. ‘’dedi.





DİKKAT: FACEBOOK VERİLERİNİZİ TOPLAYACAK

Sosyal medya uzmanı Eren Candur ile Facebook’un uygulamaya başladığı reklam algoritması hakkında konuştum. Eren Candur, ‘’Müşterilerine ’KULLANICI’ diyen sadece 2 sektör vardır. Yasa Dışı ve Yazılım Sektörleri. Şubat 2004 yılında kurulan Facebook çağımızda teknoloji kullanan her kullanıcısını adım adım takip ederek milyonlarca veri toplamıştır. Peki bu verileri ne yapıyor ? Bu veriler Facebook tamamen kendi lehine kullanıyor ve kazan kazan mantığı uyguluyor. Toplanan verileri reklam firmalarına ya da reklam yapan kullanıcılarına sponsorlu adı altında aslında pazarlıyor. Bu veriler sayesinde sizin günlük ruh halinize göre reklam ve önermeler yapıyor. Kişisel Verileri korumakla ve Gizlilik İlkelerine defalarca kez yargılanan Facebook bu verilerden asla vazgeçmedi ve pazarlamaya devam ediyor.’’ dedi. Vallahi Eren’in açıklamalarına bakarsak aslında BBG evini Facebook’ta yaşıyor gibiyiz. Üstelik izin vermeme gibi bir lüksümüz de yokmuş. Artık bizler ürün olmuşuz. Ayrıca Candur, ‘’

‘‘Ürüne Para Ödemiyorsanız Ürün Sizsinizdir.’’ Bu uygulamalar hemen hemen hayatımız her yerinde. Bu uygulamaları bırakmaya başladığınız andan itibaren sizi kendisine çekmek için yeniden online etmek için ‘’zaaflarınızdan’’ yararlanır. Örneğin sevdiğiniz bir kadın/erkek gönderi veya konum olarak yaklaştığında size bildirim gönderir. Sizin de zaaflarınıza karşı koyamadığınız anda online olur olmaz Facebook size çoktan birden fazla reklam göstermiş olacak ve reklamvereni memnun edecek. Şunu unutmayın ki YETERİNCE GELİŞMİŞ HER TEKNOLOJİ SİHİRDEN FARKSIZDIR.’’ cümlelerini aktardı.