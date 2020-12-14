Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Hande Yener – Aşk Sandım

2– Tuğkan – Kusura Bakma

3– Yansı – Haklı Haksız

4– Emir Taha – Huyu Suyu

5– Emir Can İğrek – Akşamcı

6– Reynmen – Melek

7– Diyar Pala – Uzak Ol

8– Irmak Arıcı – Söz Yaşları

9– İrem Derici – Senin Hastan

10– Feride Hilal Akın – Yağmurlar





JÜRİDE NORM OLMAYACAK



O Ses Türkiye Rap önümüzdeki günlerde ekranlara gelecek. Jüri üyeleri fazlasıyla merak ediliyor. Ceza, Sagopa Kajmer, Ayben, Killa Hakan, Norm Ender, Murda, Ezhel ve Eypio’nun isimleri geçmekte. Teyit edebildiğim kadarıyla Norm Ender O Ses Türkiye Rap programında jüri olmayacak. 2-3 gün öncesine kadar kendisine teklif gitmemiş. Ayben adı ise gazetecilerin, İnstagram sayfalarının kulislerinde netleşmiş vaziyette konuşuluyor. Ekibine ulaştığımda henüz bir bilgi veremeyeceklerini ilettiler. İddialara bakılacak olursa ve jüride bir kadın rap star olacaksa bu isim kesinlikle Ayben olmalı. Zaten kulislerime bakacak olursa olma ihtimali yüksek, yakışır da. Ceza, Sagopa Kajmer isimleri ise yüzde 90 doğru. Yani bu yıl herkes bu rapçileri konuşacak.





TUTAR MI?



Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven Exxen adlı platform için lise dizisi oyuncusu oldu. İkilinin oynayacağı dizide Kıvanç Baruönü yönetmen koltuğunda olacak. Müzikal tarzda bir lise dizisi olacağı söyleniyor. Sürekli bence bir şarkı duyacağımız dizi olacaktır.

Cemal Can Canseven Survivor’daki başarısını müzik ve oyunculuk dünyasında da devam ettireceğini düşünüyorum. Fakat Aleyna Tilki müzik sektöründeki kadar oyunculuk sektöründe başarılı olur mu orasını bilemiyorum. Çünkü sektörde hem müzik hem oyunculuk yapanların başarı oranı oldukça düşük. Aleyna’nın ben iyi bir oyuncu olacağını düşünmüyorum. Bakalım görelim.





BU İKİLİ BARIŞIR



2020 yılında başında aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti ilişkilerini noktaladı. Posta’daki habere göre; yakın çevresiyle sohbet eden Yıldırım, "Hâlâ çok aşığız. Bu sevgi öyle derin ki. Hadise fevri davrandı" dedi. Öte yandan Yıldırım'ın Hadise'ye sürekli mesaj attığı ancak cevap alamadığını öğrenildi. Ben bu ilişkinin kalplerde bittiğini düşünmüyorum ve ikili çok yakın bir süreçte barışma kararı alacak. Nazar değdi nazar, kem gözlü çok.





‘’OĞLUM GÜLÜŞÜNÜ KAYBEDİYOR’’



Ankara'da Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan İsmail Çağan Demir'in (3) Avrupa Birliği ülkelerinde gen tedavisi görebilmesi için 2 milyon 132 bin euro gerekiyor. Anne Demir, eğer para toplanırsa Macaristan’da anlaştıkları hastanede çocuklarının tedavi olacağını ve bu tedavinin başarı oranının yüzde 95 oranında olduğunu ifade etti. Demir, “İsmail Çağan'ın sağlıklı çocuklar gibi olmasını istiyoruz. Elinden tutup markete, parka götürmek istiyoruz. Sağlıkla nefes alsın, yürüsün, koşsun istiyoruz. Bir anne baba olarak çok bir şey istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Baba Ahmet Demir de enfeksiyon riskine karşı çocuklarını dışarıya çıkaramadıklarını, oğulları için evlerindeki bir odada park alanı oluşturduklarını belirtti. Baba Demir, “İsmail Çağan, dünyayı küçük bir odada tanıyor. Fizik tedavisini ve oyununu burada oynuyor. Cumhurbaşkanımızdan Sağlık Bakanımızdan bu ilacın Türkiye'ye gelmesi için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Kampanyamız devam etmekte ve zamanımız çok az. Herkesin yardımlarını bekliyoruz” diye konuştu.





SMA hastalarına umut olunsun



İsmail Çağan Demir, SMA hastalığına sahip çocuklarımızdan sadece bir tanesi. Sosyal medyada denk geldiğim onlarca SMA hastası çocuğumuz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden tek temennim bu hastalığa karşı bir çözüm bulunsun. Gen tedavisiyse gen tedavisi, ilaç neyse bir çözüm bulunsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca lütfen bu ailelerin gözlerindeki yaşları mutluluk yaşlarına çevirelim. Medyadaki ünlü isimlerimiz sosyal medyada markaları kaydır yapacaklarına bu çocuklarımızı paylaşamaz mı? Haydi SMA çocukları için birlik olma zamanı. Bağış yapacağınız 20 TL ile bir çocuğa hayat olabilirsiniz.





Yeni YouTube starlarını arayacaklar!



Ali Biçim ve Mesut Can Tomay Türkiye’nin yeni YouTube starlarını Acun Ilıcalı’nın kurduğu EXXEN adlı platformda arayacaklar. ‘O Adam Oldun mu?’ adlı program ile Exxen’de izleyiciyle buluşacak ikili müjdeli haberi sosyal medyadan verdiler. İkilinin programı için başvurular başladı. Yeteneği olanlar için şahane bir platform olacak!





MİLYONLARIN GÖNLÜNÜ ÇALDI



Gönül Dağı dizisi her cumartesi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizi sımsıcak bir aile dizisi olduğu gibi internet ortamında da hakkında bir hayli araştırmalar yaptırıyor. Konularıyla, oyuncularıyla, çekim yerleriyle merak edilen dizi milyonların gönlünü çaldı. Neşeli olduğu kadar bir o kadar da duygusal anların yaşandığı dizide Taner ve Dilek’in uyumunu izlemek oldukça keyifli. Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın oyunculuk yetenekleri harika ve yüzlerindeki samimiyet bambaşka. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim Ramazan ve Asuman’ın aşkı da şahane! İkisi de mükemmel yetenekliler. Cihat Süvarioğlu’nu önümüzdeki günlerde sıkça konuşacağız. Semih Ertürk ve Ecem Özkaya da izleyiciden tam not alıyor. Bu şahane altılı ve bu güzel dizi ekibi kısa sürede ailemizden biri oldular. İzleyiciler hafta başından cumartesinin gelişini iple çekiyorlar. Tebrikler bu koskoca, yürekleri sıcak ekibe!