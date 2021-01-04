Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Irmak Arıcı – Söz Yaşları

2– Reynmen – Melek

3– Emir Can İğrek – Akşamcı

4– Diyar Pala – Uzak Ol

5– İkilem – Bir Sebebi Var



6– İrem Derici – Senin Hastan

7– Yaşlı Amca – Yıldızlara Bak

8– Feride Hilal Akın – Yağmurlar

9– Zeynep Bastık – Boş Yapma

10– Contra – Islak Kum





2020’nin EN İYİ TIKTOK FENOMENİ



Cemre Solmaz adını yaklaşık 2 yıldır duymaktayız. Şarkı da çıkardı içerik de üretti, reklamlarda da oynadı. Yaratıcı ve samimi olmasından dolayı milyonlarca üyesi olan bir aileye ulaştı. CSFC bir hafta boyunca yoğun mesajlar attı. ‘Cemre Solmaz’ın ne kadar çok seveni varmış.’ dedim kendi kendime. Dehşet derecede kendisini destekleyen binlerce insan var. Onlarca reklamda oynadı, mavi tiki hakkıyla aldı. YouTube 1.5 milyondan fazla takipçisi var. 3 ödül aldı. E daha ne olsun. Pırıl pırıl genç bir yetenek, henüz 20 yaşında olmasına rağmen milyonlarca takipçisi var. Sevenleri onun gülüşüyle mutlu oluyor. Hatta Cemre Solmaz denilince onlar için akan sular duruyor. Papatya Cemre Solmaz’a yakışan en güzel emoji vallahi. Kalitesi ve samimiyeti bambaşka. Kadın içerik üreticilerin zirvesinde. Umarım müzik hayatındaki macerası devam eder. Ben şarkısını dinledim ve bayıldım. Ayrıca ekranlarda da kendisini görmeyi ümit ediyorum.



Kürşat Juan Trend Listesinde zirvede!



Kürşat Juan’ın Alayına şarkısı saatler içerisinde milyonlarca dinlendi. 7 saatte 1 milyon dinlenen şarkı YouTube trend listesinde 1. Sıraya girdi. Şarkı 3 günde 3 milyondan fazla dinlendi ve hala trend videolar listesinde üst sıralardaki yerini koruyor. Genç yeteneklerin başarısı harika! Müzik piyasasında TikTok fenomenlerinin başarısını konuşuyoruz, devir onların devri. Henüz 21 yaşında genç bir yeteneğin bu başarısı takdir-e şayan. Ayakta alkışlıyorum. Kürşat Juan, müzik piyasasında da TikTok’ta da üretime devam etsin.





Yeni neslin haberleri Magazin Tiktok’ta



Tüm sektörler dijital dünyanın gücü altında dönüşmeye devam ediyor. TikTok platformu yeni nesil arasında yaygın bir şekilde kullanılıyor. TikTok’ta ne olup bittiği herkes tarafından merak ediliyor. Bir dönemin magazin programları ilgiyle izlenirdi artık TikTok’taki magazin merak ediliyor. Yeni neslin ünlü tanımı ekrandaki şarkıcılar değil, artık ekrandaki fenomenler… Türkiye’nin ilk ve en büyük TikTok Magazin ve Haber platformu Magazin_TikTok sayesinde bütün olup bitene hakim oluyorum. Bu sayfa sayesinde gençliği, yeni nesli yakalıyorum. Deniz Yıldız tarafından yönetilen bu sayfa iyi ki var!



‘’Bu devirde albüm çıkarmak büyük cesaret’’

Gülben Ergen’in Seni Kırmışlar albümü müzik platformlarındaki yerini aldı. Yıldız Tilbe, Deniz Seki, Ersay Üner, Derya Uluğ, İntizar, Cansu Kurtcu, Özlem Güneykaya, Kubilay Karca, Ayla Çelik ve Şebnem Sungur imzalı şarkılarıyla zirvedeki yerini koruyan Gülben Ergen yeni albümüyle birlikte Hollanda, Azerbaycan, İsviçre, Almanya ‘da iTunes listelerine giriş yaptı. Gülben Ergen’in Seni Kırmışlar albümünden en beğendiğim şarkılar; Seni Kırmışlar, Bize De, Kuyu, Masal Bitti, Ben Buralardan Gidecem… Sözü müziği Kubilay Karça’ya ait şarkı dinleyenleri alıp çok uzaklara götürecek. Klasikleşen Gülben Ergen’in uzun yol şarkıları gibi… Hafif trap bu şarkıya çok yakışmış. Ben Buralardan Gidecem şarkısı ise sözü ve müziği Özlem Güneykaya’ya ait bir şarkı. Nakaratını dinler dinlemez dilinize pelesenk oluyor. Deniz Seki’nin Masal Bitti şarkısı Gülben Ergen’e çok yakışmış. Sıra geldi Kuyu ve Bize De şarkılarına! Bu iki şarkı yazın kliplenmeli, koronavirüsün etkileri azalırsa Gülben bu iki şarkıyla yaza damga vurur. Bir Ersay Üner şarkısı olan Bize De’yi ben bayıla bayıla dinliyorum. Derya Uluğ ve Asil Gök’ün dokunuşlarının hissedildiği Kuyu şarkısı da tam Gülben’i anımsatıyor. Deli dolu Gülben’i. Koronavirüs döneminde albüm yapmak büyük bir cesaret ister. Gülben Ergen de her zaman kadının gücünü vurgulayan biri olarak cesaretini de gücünü de albüm çıkararak göstermiş. Albümde sevilecek güzel şarkılar var. Dinleyeni bol olsun.





2020'NİN SON GÜNÜNDE 5 MİLYON TL KAZANDI

Hadise yılı şampiyon kapattı. TikTok konseri, O Ses Türkiye çekimi ve reklam filmiyle ekrana gelen Hadise yeni yılda en çok kazanan isim oldu. Hadise’nin yeni yılın son gününde 5 milyon TL kazandığı konuşuluyor. Başarılı kadın kazanacak tabi.. Bakalım 2021’de Hadise neler yapacak?





İLK TEKLİSİYLE YAKACAK



Azerbaycan Şuşa doğumlu genç yetenek GÖKÇE ÖZTÜRK ilk tekli çalışması ''YANGIN''ı Start Up Production etiketiyle dinleyiciyle buluşturdu.

Bakü'de yetişen ve hemşirelik mezunu olan Gökçe Öztürk müziğe olan ilgisine yenik düşüp üç yıldır profesyonel olarak ses eğitimleri alarak, söz ve beste çalışmalarına başladı.40'ı aşkın bestesi bulunan genç sanatçı ilk tekli çalışması 'Yangın'ı çıkartmaya karar verip sözleri kendisine ait 'Yangın' ı ünlü besteci Tale Kerimli ile birlikte besteleyip Teymur Şahmarov aranjörlüğünde finalize etti.

Genç sanatçı ilk tekli çalışması 'Yangın'ı İstanbul'da lüks bir rezidansta Kadir Yücel yönetmenliğinde kliplendirdi.



AHMET AYDIN'ın İlk Teklisi ''MİLAT'' Yayında!

Genç popçu Ahmet Aydın söz ve müziği kendisine ait ilk tekli çalışması 'Milat' ı Start Up Production etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Müzik hayatına lise yıllarında kurdukları müzik grubuyla başlayan Ahmet Aydın Muğla Üniversitesi Turizm Fakültesi mezunu. Liseden beri hep yapmak istediği şeyin müzik olduğuna karar verip ilk profesyonel tekli çalışmasını Uğur Koçer prodüktörlüğünde hazırladı. Sözü ve müziği Ahmet Aydın'ın kendisine ait olan 'Milat' şarkısının düzenlemesi son dönemlerde birçok başarılı projede imzası bulunan Osman Güngördü tarafından yapıldı. Uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk çalışması 'Milat'ı dinleyiciyle buluşturmanın heyecanını yaşayan genç popçu Ahmet Aydın farklı tarzı ve yorumuyla oldukça dikkat çekici görünüyor. Şarkının video klibi ünlü yönetmen Ramazan Arslankaya yönetmenliğinde Muğla/Bodrum'da yaklaşık 20 kişilik bir ekiple iki günde tamamlandı.



AŞK VAR TAKİP YOK

Hem şarkıcı hem de oyuncu olan Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir’in yeni yıla Alaçatı'da birlikte girdiği iddia edildi. Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un, yeni aşka yelken açması sosyal medyanın gündemine oturdu. Alaçatı'da bir otelde üç gün tatil yapan çiftten Koç, Özdemir'i bir televizyon programında yılbaşı çekimleri ve provalarında da yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz yıl da Oğuzhan Koç'la görüntülenen Demet Özdemir, aşk söylentilerine, "O benim arkadaşım, beni evime bıraktı" açıklamasını yapmıştı. Milliyet’te yer alan haberde Demet Özdemir, “Evet fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık” şeklinde konuştu.

İkilinin sosyal medya hesaplarına baktığımda birbirlerini takip etmediklerini gördüm. İlk kez sosyal medyada birbirini takip etmeyen çifte rastlıyoruz, şaşırdım fakat yakışıyorlar. 2021’in ilk aşk haberi hayırlı olsun.