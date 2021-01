Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

‘’ALLAH NEFES VERDİĞİ SÜRECE ÜRETMEYE DEVAM’’



Müzik dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Diyar Pala ile Uzak Ol şarkısının başarısını konuştuk. Diyar Pala Londra’da müzikal çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



6 yılı aşkın ara verdiniz, sebebi neydi?

Aslında bu süreçte dinlemeyi, yazmayı ve takip etmeyi bırakmadım. Sadece özel hayatımda yaşadığım bir takım şanssızlık ve tatsızlıklardan dolayı verimli olabileceğim bir dönem olmadı. Psikolojik olarak iyi hissetmediğinizde bu üretiminize de yansıyor. Türkçe HipHop, r&b, serbest tarz ve rnbesk’in ilk temelini atanlardan biriyim ve kendimi toparlamak için zamana ihtiyacım vardı. Tarlayı nadasa bırakmadan defalarca tekrar sürmek doğru olmaz.

-Uzak Ol şarkısıyla tam anlamıyla Diyar Pala geri döndü mü? Parçanın Klip çekimlerinden bahseder misiniz?

İnşallah; Allah nefes verdiği sürece üretmeye devam edeceğim. İlk başladığımda tüm kazancımı karşılık beklemeden müziğe yatırıp, bedelsiz olarak dinleyicilerimle paylaşıyordum. Önemli olan müzik yapmak ve sunmaktı. Daha sonra insanların bunu nasıl kendi çıkarları için aleyhimde kullandığını fark ettim. Uzak ol parçası bu insanların yanı sıra hayatımdan gelip geçen sinsi, çıkarcı bütün insanları anlatıyor. Dostlarımla ilişkim her zaman aynı, dostluk arkadaşlık sabit fakat artık konu iş olduğunda şartları konuşacağız. Boş insanlar ve sahte kişilikler benden her zaman uzak olsunlar. Klibe gelince; yaklaşık 2 haftalık bir araştırma dönemimiz oldu. Amcamdan aldığım; babamın durumunun kritik olduğuna dair gelen telefona kadar her şey çok yolundaydı. Orada babamın vefat ettiğini anladım, bir şekilde klipten ekmek yiyen ekibi yarı yolda bırakmama adına devam etmek zorundaydım. Bir, bir buçuk saat sürede çekebildiğim kadar sahne çektim ve ekiple vedalaşıp Artvin’den Trabzon’a geldim. Çok yakın dostum Mustafa Karakoç bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadı, ona da sizlerin aracılığı ile çok teşekkür etmek istiyorum.

-Bir daha bu kadar ara verecek misiniz?

Artık hayatımda bazı şeyler oturmuş durumda, arzuladığım sistemi kurmaya çok yakınım; Allah ömür ve nefes verdiği sürece üretmeyi bırakmayacağım.





‘’EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM ERKEN YUVA KURUP BABA OLMAMAK’’

-En büyük pişmanlığınız?

Hayattaki en büyük, belki de tek pişmanlığım erken yuva kurup baba olmamış olmak.

-Önümüzdeki projeler neler?

Artık belli bir yaşın da olgunluğuyla daha iç dünyamı ifade eden, daha çok düşündüren hikayeler anlatmak istiyorum. Aslında bu hikayeler kendimden ama aynı zamanda birçok insanın da tecrübe ettiği konular. Takipçilerimden gelen yoğun bir ‘Pompalamasyon 2’ talebi var. Birebir olmasa da bu yaz buna yakın bir şeyler yapmayı da planlıyorum. Takipte kalın



‘’Covid geçirdim, hala kalıntıları var’’

-Londra’da neler yapıyorsunuz?

Ben Londra’da doğdum, Londra’da büyüdüm. Burada yaşıyorum. İş dışındaki zamanımın çoğunu spor ya da Türkiye seyahatleri ile geçiriyordum ama Covid nedeni ile Şubat’tan beri hayatım değişti. Hastalığı atlatmış olmama rağmen hala kalıntılarıyla mücadele ediyorum.

-Türkiye’deki rap müziği nasıl buluyorsunuz? Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz isimler kimler?

İsim vermeyi çok doğru bulmuyorum. Piyasada her zaman iyiler kadar kötüler de olacak, bunun karar mercii dinleyicilerdir, ben değil. Buradaki önemli nokta dinleyicinin kalite ayrımını doğru yapması. Popüler olan, sürekli gündemde yer alan iyi iş yapıyor anlamına gelmiyor. Benim gözlemlediğim sanki promosyonu çok olan otomatik olarak kaliteli iş yapıyor gibi bir algı yaratılıyor maalesef. Çok göz önünde olanlar, çok yatırım yapılanlardır arkadaşlar; her zaman en iyi olanlar göz önündedir diye bir şey yok. Ben kendi adıma hep denenmeyeni denemeye çalıştım ve rnbesk tarzının ilk temelini atanlardan biri olduğumu kesinlikle biliyorum. Şu an piyasadaki birçok başarılı / başarısız genç benim müziğimi dinleyerek büyümüştür, dönem değişiyor, şartlar değişiyor fakat ilkler hiçbir zaman değişmiyor, bu unutulmasın. Ben müziğim ve duruşumla bir isim yarattığıma inanıyorum, piyasanın istediğini yapan adam olma yoluna hiçbir zaman gitmedim.





4 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞAN UZAN MAKARNA DİZİ SETLERİNDE!



TikTok uygulamasında 4 milyon takipçiye ulaşan Uzun Makarna adlı fenomen projeden projeye koşturuyor. Gerçek adı Özgür Balakar olan fenomen henüz 22 yaşında olmasına rağmen büyük bir kitleye hitap ediyor. Aynı zamanda modellik yapan Uzun Makarna adlı fenomen çekmiş olduğu eğlenceli videolarla kitlesini elinde tutmayı başarıyor. BluTv’de yayınlanacak olan HİÇ adlı dizinin çekimlerinde yer alan Uzun Makarna dizilerdeki başarısıyla da çok konuşulacağa benziyor. Hiç dizisi üniversite gençliğini konu edinecek. Dizinin tanıtımı ‘’Üniversite hayatına tutunmaya çalışan bir grup gencin arkadaşlarına yardımcı olmak için başladıkları ticaret çok daha büyük bir organizasyona dönüşüyor. #HİÇ yakında sadece BluTV’de.’’ cümleleriyle paylaşıldı. Sıfır Bir’in yapımcılarının yeni projesinde, sosyal medya fenomenleri Doğanay, Semih Varol ve Sera da yer alacak.





ÖDÜLLER KİFAYETSİZ KALIR



Salı günlerini iple çekiyorum. Neden mi? Benim için Salı demek, Masumlar Apartmanı demek… Safiye için bütün programlarımı iptal ediyorum. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan dizide Safiye karakterini Ezgi Mola canlandırıyor. Her hafta Ezgi Mola’nın oyunculuğuyla büyüleniyoruz. Her Salı Ezgi Mola sen nasıl bir oyuncusun diye geçiyor. Türkiye’de böyle bir oyunculuk yeteneği olan ismin olması beni umutlandırıyor. Hangi ödülü verirseler versinler yetmez… Zaten o da ödül bekleyen bir isim değil. Ödül bekleyen isimler işini yürekten yapmaz. Safiye’nin en büyük ödülü izleyicinin kalbinde yaşıyor olmasıdır. O karakteri kalbinde hissedip oynarken izleyici de karakteri kalbinde yaşatıyor. Ve bölüm sonunda izleyici ona en güzel ödülünü veriyor hem de kalpten… Her Salı milyonlar onu ayakta alkışlıyor, onunla birlikte gözyaşı döküyor. Ertesi gün ise reyting rekortmeni bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Geçen hafta Safiye’nin oyunculuk performansına vuruldum, vallahi köşe yazımın çıkmasından ziyade Ezgi Mola’nın başarısını izlemek için her salıyı iple çekiyorum.

ÖRNEK DAVRANIŞ



Onur Büyüktopçu, sokağa çıkma yasağına kar yağışı da denk gelince, sokak hayvanlarını unutmadı. Oyuncu, önceki gün Tarabya sırtlarında sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeye çıkarak, kulübelerine mama ve battaniye bıraktı. Onlar için elinden geleni yaptığını ifade eden oyuncu, “Kış kapımıza dayandı, daha duyarlı olmalıyız. Kışın bir köpeğin 17 saat, bir kedinin ise altı saat aç kalması halinde donarak öldüğünü unutmayalım" dedi.





36 BEDENE DÜŞTÜ



Ece Gürsel, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Renkli spor giyimiyle dikkat çeken model, "Genelde böyle renkli şeyleri çok seviyorum, ama bu maskelerle yürümek çok zor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde 'Vur Kalbimden' adını verdiği tekli çalışması hakkında konuşan Gürsel, "Parçamız her yerden olumlu tepkiler aldı, şu anda 1 milyon rakamına ulaştık. Klip çekimi için 36 bedene düştüm, tabii ki bu formumu korumak içinde haftada en az 20 saat yürüyorum" diye konuştu.





‘’BURAK SENSE’’NİN İDDİALI ÇIKIŞI!

Zehirli Ot şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken genç sanatçı ''Burak Sense'', tüm detaylarıyla özgürlüğün simgesi olarak betimlediği yeni projesi ''Başka Beden'' ile müzikseverlerle buluştu. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının alışılmışın dışında aranjesi Cem Ergunoğlu, mix mastering ise Erol Temizel imzası taşıyor. ''Burak Sense'', müzikal kariyerinin yanı sıra eş zamanlı başarılı bir avukat olarak kariyerini sürdürüyor. Kendini yıllardır müziğe adamayı bekleyen genç müzisyen, müzikte herhangi bir kategori ya da sınırlandırmayı doğru bulmadığını dile getirerek görsel sınırları aşan projesiyle bu yıl çok konuşulacak.





Cihan Deyanç’tan ilk tekli

Genç müzisyen Cihan Deyanç sözü ve müziği kendisine ait ilk teklisi 'ZAAF'ı yayınladı!

Pop müziğe olan ilgisi Burak Kut ve Mustafa Sandal hayranlığı ile başlayan genç müzisyen Cihan, İzmir'de bir grupta ritm çalarak profesyonel sahne hayatına başlamış, çeşitli mekanlarda çalmış, konserlerde yer almış ve vokal olarak devam etmiştir. İlk profesyonel stüdyo çalışması, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Zaaf' ın düzenlemesi ise başarılı aranjör Esad Fidan imzası taşımakta. Çoğu insan zaaflarını bir kusur olarak saklamaya çalışır fakat Cihan Deyanç bunu , temelinde sevgi olan bir meziyet olarak düşündüğü için herkesin duyacağı şekilde bağıra çağıra söylemek ister.





Nil Gülcan’dan Yeni Şarkı ”Deli Olmalı”

Nil Gülcan müzik kariyerindeki yeni teklisi “Deli Olmalı” ile dinleyicilerle buluştu. Söz müziği ve klip yönetmenliği sanatçının kendisine, aranjesi Ahmet Kolpar’a ait olan “Deli Olmalı” tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sosyal medya üzerinden şarkının klibini paylaşan sanatçı sevenlerinden tam destek aldı.





TİKTOK’UN EN RENKLİ MAGAZİN SAYFASI



TikTok’ta olup bitenleri Cansu Demirbilek’in yönettiği Magazincicansucuk hesabından takip etmek çok keyifli. Birçok TikTok haberini kendisinden aldığım gibi müzik ve magazin adına da paylaşımlar yapmaktadır. Tarafsız bir TikTok magazin sayfası severek takip ediyorum. Her şeye yer vermeye çalışıyor, ortada büyük emek var. En interaktif sayfalar arasında yer alıyor.