Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Gülben Ergen – Seni Kırmışlar

2– Tuğçe Kandemir ft. Eypio – Seni Öptüğüm Sokak

3– Cem Belevi – Leyla Mecnun

4– Oğuzhan Koç – Hepsi Geçiyor

5– Sıla, Yalın – Ver O Zaman Gömleklerimi

6– Sura İskenderli – Taştan Yürek

7– Gülben Ergen – Ben Buralardan Gidecem

8– Madrigal – Seni Dert Etmeler

9– Sezen Aksu - Affet

10– Hadise - Olsun



AYGÜN’DEN HAKAN’A İSME ÖZEL HEDİYE



Magazin dünyasının bomba aşk haberi geçen hafta geldi. İddialara göre; Hakan Sabancı gönlünü genç oyuncu Aygün Aydın'a kaptırdı. İkili sevgililer gününe özel Alaçatı'da Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftiyle tatil yaptı. Söylenenlere göre Hakan Sabancı yeni sevgilisine özel pahalı bir saat hediye etti. Edindiğim bilgilere göre Aygün Aydın ise Hakan Sabancı'ya özel tasarım alkol şişesi hediye etti. Aydın, pahalı bir şampanya ve şarap şişesine cemiyet hayatının önde gelen ismi Hakan Sabancı'nın adını yazdırdı. Sabancı'ya şık bir hediye verdi.





ELEŞTİRMEK YERİNE DESTEKLEYİN



Aleyna Tilki dünyaya açılacağı Retrograde şarkısını bu hafta müzikseverlerin beğenisine sunacak. Bir Türk artık Dünya’da bir işe imza atıyor. Nasıl güzel bir gurur! Aleyna Tilki’yi seversiniz sevmezseniz fakat kendi değerlerimizden birinin başarısını da isteyelim artık. Yıllardır neden yurt dışında Tarkan dışında tanınan bir isim yok diye konuşuyoruz. E ne güzel bir fırsat! Gencecik bir isim Dünya’ya açılıyor. Bazıları ise onun klibinde giydiği kıyafetin Gülşen’in de giydiğine dikkat çekip linç ediyor. Ya ne giyerse giysin ne önemi var? Önemli olan başarı. Tarkan’dan sonra Dünya’da tanınan bir ismimiz olsun. Sonuna kadar bu projeyi destekliyorum. Vizyonlu kız Aleyna, diğerleri evde otursun. Aleyna Tilki’nin Dünya starı olmak için attığı ilk adım Warner Music Global etiketiyle İngilizce ‘Retrograde’ şarkısı oldu. Parçanın söz ve müziğine İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile Amerikalı Diplo imzalarını attı. Sarah Hudson, King Hery ve Luca Pretolosi’nin yanı sıra Türk müzisyenler de ekipte yer aldı.





HADİSE AŞKA BİZ KALİTELİ MÜZİĞE KAPANDIK



Hadise’nin, üç parçadan oluşan ‘Aşka Kapandım’ EP’si Pasaj Müzik etiketliyle yayınlandı. Olsun ve Sen Hiç Yorulma şarkılarını müzik severlerle buluşturan Hadise’nin Küçük Bir Yol şarkısı hala listelerin zirvesinde yer alıyor. Hadise zirvedeki yerini kimseye bırakmayarak Olsun şarkısıyla da kendi yerini koruyacağa benziyor. Ben Olsun şarkısını bayıla bayıla dinleyenlerdenim. Hadise’nin vokal yeteneği ön planda, popun en güncel hali, en modern hali de bu şarkıda. Kulağı yormayan o kadar güzel bir şarkı olmuş ki bütün ekibi ayakta alkışladım. Sözü Yıldız Tilbe - Devrim Karaoğlu’na müziği Devrim Karaoğlu’na ait şarkı yeni dönemin en kaliteli şarkısı olabilir. Albümdeki bir diğer şarkı ise Sözü ve müziği Devrim Karaoğlu’na ait Sen Hiç Yorulma şarkısı. Sözleri giderli şarkıları anımsatan Sen Hiç Yorulma, modern düzenlemesiyle bambaşka bir boyuta ulaşmış. Yazın kaliteli müzik dinleyerek serinlemek isteyenler için güzel bir tercih olacak. İki yeni şarkıdan oluşan bu güzel albümle bizde Aşka Kapanıyoruz. Hangi aşk mı? Uzun zamandır dinlemeyi özlediğimiz kaliteli şarkılara olan aşkımıza kapanıyoruz.



TÜRK POPUNDA DEVRİM!

Devrim Karaoğlu’na Hadise’nin yeni EP’sindeki bu şahane düzenlemeler için ayrı bir teşekkürü borç biliyorum. Yaptığı her şarkıda tarzını konuşturdu. 2000’lere de aslında damga vurmuştu. Daha sonra Miley Cyrus, Selena Gomez ve Lana Del Rey gibi ünlü isimlerin albümlerine dahil olmuştu. Yıldız Tilbe ile de enerjileri tuttu. Devrim Karaoğlu’na bu güzel yeteneği için minnettarım. Herkesin dahil olduğu bu müzik piyasasında uzun zamandır böyle kaliteli işler dinlememiştik. Teşekkürler Devrim! Müzikte devrim yaratmaya devam!

Esin İris’ten cesur bir şarkı: “Öp Diye”

Şarkıcı, söz yazarı ve besteci Esin İris’i bugüne dek listelerde zirveye oturan besteleri ve şarkı sözleri ile tanıdık. Geçtiğimiz yılda Garaj Müzik’ten yayınladığı elektro pop tarzındaki şarkılarıyla dinleyicilerini şaşırtan ve tam puan alan Esin İris, bu tarzı benimseyerek derinleştiriyor ve yeni teklisi 'Öp Diye' ile sınırları test ediyor. Aşkın en tutkulu halini ele alan sözleri ve kendini ritme bırakıp dans etmeye çağıran düzenlemesi ile Öp Diye, dinleyicileri özgün bir yaklaşımla içine çekeceğe benziyor.

Sözleri Esin İris’e, bestesi yine Esin İris ve Belçika’da yaşayan Türk prodüktör Ozan Bozdağ’a, düzenlemesi ise yine Ozan Bozdağ’a ait olan Öp Diye’nin kapak fotoğrafı Tayfun Çetinkaya’ya, kapak tasarımı ise Berkcan Okar’a ait.





Pınar Süer’den yeni şarkı: Sen Gittin



Pınar Süer yeni teklisini müzikseverlerle buluşturdu. Babba Medya etiketi ile dijital platformda yayınlanan Pınar Süer’in yeni şarkısı Ersay Üner imzası taşıyor. Alper Atakan’ın aranjesiyle Pınar Süer’e tabir-i caizse ‘Cuk’ diye oturan şarkıyı çok sevdim. Pınar’ın sesi zaten o kadar naif ve etkileyici ki dinleyeni alıp götürüyor. Genç yeteneklere bayılıyorum!





TATİLE GİTTİĞİ KİŞİ BELLİ OLDU



Serenay Sarıkaya, Maldivler tatilinde kiminle olduğunu ilk kez açıkladı. Oyuncunun, paylaştığı karelerde fotoğraflarını kimin çektiği merak konusu olmuştu.

Oyuncu, annesi Ümran Seyhan'la pozlarını Instagram'dan paylaşarak, "Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz. Linki yana bırakıyorum" diyerek, annesini etiketledi. İnsanoğlu ne garip? ‘’Kimle gittiyse gitsin, daha çok gezsin, daha çok mutlu olsun.’’ Diyeceğine ‘Kimle gitti?’ diye sorabiliyor. Toplumsal baskının bir diğer hali. Ünlülerin hayatlarını da bu kadar merak etmeyin, onlarda insan yahu.

NAHİDE BABASHLI - 'NASI SEVİYO'

Yaptığı cover çalışmaları ve yayınladığı birbirinden hit şarkılarıyla her projesinde listebaşı işlere imza atan genç şarkıcı Nahide Babashlı yeni teklisi 'Nası Seviyo'yu dinleyicilerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Sözü ve müziği sanatçının kendisine ait olan şarkının düzenlemesi ise genç başarılı aranjör Esad Fidan imzası taşıyor. Yayınlandığı an itibariyle sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda yoğun ilgi gören 'Nası Seviyo' Nahide Babashlı'nın deyimiyle bugüne kadar yaptığı çalışmaların içinde kendini en iyi yansıtabildiği şarkı. Şarkının video klibinin çekimleri İstanbul / Balat'ta tarihi bir mekanda yaklaşık bir gün sürdü. Yönetmen koltuğunda usta isim Emrah Özbilen'in oturduğu klipte Nahide Babashlı'ya üç oyuncu eşlik etti ve oldukça renkli sahnelere yer verildi.