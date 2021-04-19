Hakan KANBUROGLU

Hakan’ın Kulağındakiler

1– Hadise – Olsun

2– Buray – Yüreksiz Tilki

3– Irmak Arıcı - Güya



4– UZI – Makina

5– Ziynet Sali – Uyutmaz Bu Gece

6– Edis – Martılar

7– Madrigal – Ne Zamandır Sendeyim

8– Sura İskenderli – Taştan Yürek

9– Güneş, UZI – Dua

10– Doğukan Sarıtaş – Dayanak

O FALCI İDDİALARI YALANLADI

Hafta sonu Hürriyet’te yer alan haber magazin gündemine damga vurdu. Ebru Gündeş ve Reza Zarrab’ın boşanma davasında Hadise’nin adının geçtiği iddia edildi. Hatta konuyla ilgili bir falcının adının geçtiği de birçok haber sitesinde yer aldı. Adının karıştığı boşanma davası hakkında Şengül Boybaş avukatı aracılığıyla iddiaları yalanladı. Şengül Boybaş’ın avukatı Av. Ebru Gökçeer Taş ‘’Çeşitli haber sitelerinde, yayın organlarında sosyal medya hesaplarında müvekkilim Şengül Boybaş’ın adı derdest bir boşanma davası ile anılmaktadır. Müvekkilimin söz konusu haber içeriği ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Müvekkilim astrolojik danışmanlık hizmeti sunduğu kişilerin özel yaşamlarına son derece hassas bir şekilde yaklaşmakta ve gizliliğe büyük önem vermektedir. Müvekkilim ile ilgisi bağlamında gerçeği yansıtmayan iddia ve vakaların haber olarak sunulması hukuki değildir. Bu nedenlerle müvekkilimin kişilik haklarını kariyerini ve toplum nezdindeki konumunu hedef alan bu haberler ile ilgili gerekli hukuki tedbirlerin alınacağını kamuoyuna saygı ile bildiririz.’’ açıklamasını yaptı. Açıklamalar sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı. Davanın sonucunu merak ediyorum.



EBRU GÜNDEŞ’TEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab’ın boşanma davasında Hadise’nin adı geçmişti ve Hadise konuyla ilgili iddiaları yalanlamıştı. Hadise, ‘’ Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla, bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım. Saygılarımla.’’ Açıklamasını yapmıştı. Son olarak Hadise’nin kardeşi Derya Açıkgöz, ‘’Son günlerde ablam Hadise hakkında başlatılan karalama kampanyasını ve iftiraları şiddetle kınıyorum. Her koşulda kadına şiddete karşı duran ablamın böylesi bir şiddete maruz kalmasından dolayı oldukça üzgünüm. Bu şiddete sesiz kalmayan ablamın ve ailemin yanında olan herkese teşekkür ederim.’’ açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili bir tek Ebru Gündeş açıklama yapmadı. Sosyal medya uçsuz bucaksız bir mecra ve iddialar ardı ardına geliyor. Konuyla ilgili ya da ilgisiz herkes açıklama yaparken Ebru Gündeş’in bir açıklama yapmamasına şaşırdım. Keşke Ebru Gündeş’ten birinci ağızdan bir açıklama duysaydık. Gelir mi dersiniz?





GİZEMLİ KARAKTERİ ENİS ARIKAN OYNAYACAK

Son haftaların fenomen dizisi Camdaki Kız’ın ben de müdavimi olanlardanım. Kanal D’nin son dönemde dizilerde yükselişe geçtiğini belirtebilirim. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız romanından uyarlanan dizi ikinci haftasında reytinglerde zirveye kadar yükseldi. Bir Zamanlar Çukurova’yı bile reytinglerde titreten dizinin başarısını ayakta alkışladım. Dizide Muzo ya da Muzaffer karakterini herkes merak ediyordu. Birçoğumuz bu konuyla ilgili haber yapmıştı. Ben de sosyal medyada duyumlarımı paylaşmıştım. Camdaki Kız’da Muzaffer’i Enis Arıkan canlandıracak. 3. Bölüm fragmanı geçen akşam yayınlandı.

Eğlenceli adam algısını kırabilir

Ben nedense fragmanı izlediğimde Muzaffer ile Enis Arıkan’ı çok fazla bağdaştıramadım. Muzaffer kitapta engelli bir birey. Bakalım Enis Arıkan role nasıl büründü? Yorum yapmak için çok erken olsa da eğlenceli yapısını bildiğimiz için Enis’in sanki eğlenceli bir rolde oynaması gerektiği algısı hakim. Bu rol ile Enis sadece eğlence adamı olmayacağını gösterebilir mi? Pekala gösterebilir, çünkü gerçekten oyunculuk yeteneği olan bir isim. Bakalım Perşembe’yi iple çekiyorum.

BÜYÜK İDDİA: HANKER MALDİVLER’E TATİLE GİTTİ

Haklarında sürekli aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Maldivler'e gittiği iddia edildi. İkili, geçtiğimiz günlerde aşk haberlerine kafa karıştıran açıklama yapmıştı. Adı sürekli aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in, Maldivler'e tatile gittiği iddia edildi. Rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisinin sezon finali yapmasından sonra ikili, hayranlarının objektifine Maldivler'de takıldı. Oyuncuların fanları sosyal medya hesaplarından iki kareyi paylaşarak, Erçel ile Bürsin'in Maldivler'de olduğunu iddia etti. Geçen günlerde aşk haberleriyle ilgili Kerem Bursin, ‘’Öyle bir şey olursa siz de bilirsiniz.'' derken Hande Erçel, ''Olduğunda haberiniz olacak.'' açıklamasını yapmıştı.

İNSTAGRAM’A REKOR DOLU GİRİŞ: MÜGE’MİZ GELDİ

Sosyal medyaya yıllarca mesafeli duran Müge Anlı Instagram hesabı açtığını duyurdu.

Hafta içi her gün izlemeye doyamadığım Müge Anlı’yı sosyal medya hesabından da takibe aldım. Müge Anlı Official adıyla açılan Instagram hesabı bir gün olmadan 1 milyondan fazla kişi tarafından takip edildi. Müge Anlı’nın sosyal medya hesabı şimdiden 1.5 milyon takipçiyi aştı. Sosyal medyada kesinlikle var olması gereken bir isim. En azından sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiğini herkese öğretecek bir isim… Programda izlemeye doyamadığımız Müge’mizi sosyal medyada da izlemeye doyamıyoruz. Onun instagram’a girmesiyle sosyal medyaya huzur geldi diyebilirim. Nasıl yorulmuşuz hırçın gündemlerden, herkesin birbirine aşık attığı fotoğraflardan… Müge sosyal medyaya rekorla girdiği gibi aynı zamanda stresi de yok etti. Nasıl mı? Muazzez Abacı’nın şarkısını söylediği videoyla hepimize ilaç oldu. Paylaştığı hayvan sevgisiyle dolu fotoğraflarla içimize umut serpti. Kısacası Müge Anlı sosyal medyada hepimize şifa olmaya geldi, iyi ki de geldi.

ALİ’NİN YENİ TEKLİSİ

Pop müzik kültüründe yıllardır müzik yapan Ali'nin yeni teklisi Aşkı İbadet PDND Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

PDND Müzik YouTube kanalında yayınlanan şarkının sözleri ve müziği sanatçının kendisine ait. Şarkının klip yönetmen koltuğunda ise Tayfun Belet yer alıyor.

"AYLA ÇELİK ŞARKISI OKUDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM’’

İkimize Benzer ve Şölen şarkılarıyla müzik piyasasında dikkatleri üzerine çeken Mert Davran yeni şarkısı Yalanmış’ı müzik piyasasıyla buluşturdu. Sözü Ayla Çelik ve Şebnem Sungur’a müziği ise Ayla Çelik ve Serdar Arslan’a ait şarkının düzenlemesini Serkan Ölçer üstlendi. Sony Müzik Türkiye etiketiyle çıkan “Yalanmış” için yönetmen Ecem Gündoğdu ile çalışan Mert Davran mekan olarak ise yabancı olmadığı Meftun sahnesini tercih etti. Yakın arkadaşlarının da rol aldığı klip çekimleri bir gün sürdü. Mert Davran, ‘’ Ayla Çelik ile çalıştığım için çok şanslıyım, uzun stüdyo çalışmalarımız oldu ve ondan çok şey öğrendim.’’ dedi. Başarılı söz ve müzik yazarı Ayla Çelik ve Şebnem Sungur gibi isimlerden şarkı almak gerçekten büyük bir başarıdır. Müzik dünyasının yıldızlarına şarkılarını emanet eden değerli söz yazarlarının Mert’e güveni tam! Mert Davran inandığı yolda emin adımlarla yürüyor.

ÜNLÜLERDEN TAM DESTEK

Müzik tutkunu ve öğretme sevdalısı İlia Özkan, biriktirdiği, yüreğinden geçenleri paylaştığı şarkılık ilk dijital Ep'si 'Yorma' yı Yelda Gürkan Müzik Production etiketiyle yayımladı. Sözü ve müziği Diler Türkmen’e ait Yorma, geçmiş yıllarda söylenen ‘Al Baharları cover'ı ve Mahmut Tuncer’in sesinden üne kavuşan ‘Uyandım Sabah’ın akustik ile beraber iki versiyonunun da yer aldığı 4 şarkının düzenlemelerini Ajlan Akyüz, Yıldıray Gürgen, Murat Hasarı yaptı. Gonca Vuslateri, Afra Saraçoğlu, Nur Fettahoglu gibi ünlü isimler milyonlarca kullanıcıya sahip hesaplarında 'Yorma'nın video klibini paylaşarak arkadaşlarına başarı dolu dileklerini ilettiler.

EREN DURANOĞLU VE ADEM GÜMÜŞKAYA’DAN İŞ BİRLİĞİ

İlk çıkışını “Kış Masalı” isimli şarkısıyla yapan ve bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Adem Gümüşkaya, “Tozlu Yollar” isimli yepyeni şarkısını 26 Şubat’ta Avrupa Müzik markasıyla müzikseverlerle buluşturdu. Sözü ve müziği Adem Gümüşkaya imzalı şarkının düzenlemesini başarılı müzik adamı Eren Duranoğlu yaptı. Mix & masteringi Akmal Azimov imzalı “Tozlu Yollar”ın gitarları Selahattin Güzelel, ud’u Sinan Dindoruk tarafından çalınırken çalışmanın lirik videosu ise Süleyman Parlak tarafından hazırlandı.





ECE RONAY ZİRVEYE YÜKSELDİ

Ece Ronay & Tefo’nun, BabbaMedia etiketiyle yayınlanan "Baba Yorgun" isimli tekli çalışmasını müzik piyasasının beğenisine sundu. Sözü ve müziği Tefo’ya, düzenlemesi Can Demir ve Soner Karaca’ya ait şarkı Ece Ronay’ı zirveye taşıdı. Ronay, YouTube Trend Vidlar Listesinde 1 numara yükselmesiyle ilgili, ‘’Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bana bu mutluluğu yaşatan herkesten Allah razı olsun. Zamanla sizlere layık daha güzel işler yapabilirim umarım…’’ açıklamasını yaptı. Vallahi bu şarkıyla çok video göreceğimize eminim. Hem TikTok dünyası hem gerçek dünyada storyler çekilecektir. Hayırlı olsun, gençler hep başarılı olsun!

SURA’DAN TERS KÖŞE

Daha önce yayınlamış olduğu ‘’Bir Daha Yak, Hayalet, Dinle, Taştan Yürek, Karanlık’’ şarkılarıyla radyo, televizyon ve dijital müzik listelerinin en üst basamaklarında yerini alan başarılı sanatçı ‘’Sura İskenderli’’ pandemi sürecinde hız kesmeden üretmeye devam ediyor. Şarkıcı Sura sevenlerine sürpriz yaparak ‘’Kandırma’'yı beğenilerine sundu. ‘’Sura İskenderli’’nin yeni şarkısı ‘’Kandırma’’nın sözü ve müziği Lil Orxan’a ait. Şarkının dikkat çeken altyapısı ise Samir Cabarrov imzası taşıyor. Türkiye’nin en güçlü müzik yapım şirketlerinden WediaCorp Music etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayınlanan Kandırma şarkısının başarılı olacağını tahmin ediyorum. Sura’nın sesini beğeniyorum, kliplerindeki yaratıcılık ise ortada. Yeni şarkısı arabesk rapin daha modern bir hali olmuş. Yine şarkıyı söylerken ciğerlerimiz dolacak.