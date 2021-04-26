Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Buray – Yüreksiz Tilki

2– Irmak Arıcı - Güya

3– UZI – Makina

4– Edis – Martılar

5– Ziynet Sali – Uyutmaz Bu Gece

6– Güneş, UZI – Dua

7– Madrigal – Ne Zamandır Sendeyim

8– Doğukan Sarıtaş – Dayanak

9– Buray – Alaz Alaz

10– Oğuzhan Koç – Bence de Zor

AŞK MI OTELİN REKLAMI MI?

Hande Erçel ve Kerem Bursin'in Maldivler tatili son iki haftanın en ilgi çeken olayları arasında yer alıyor.

İkilinin uzun bir süredir aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atılıyor. Maldivler'e gitmeden önce ikili iddiaları yalanlamayıp aşka yeşil ışık yakar gibi cevaplar verdi.

Sonrasında ise ikilinin Maldivler'de tatil yaptığı görüntüleri sosyal medyaya düştü. Kimileri Hande Erçel'in ablasının da Maldivler'de tatil yaptığını belirtti.

Son olarak hafta sonu Erçel ve Burçin kendi hesaplarından birbirlerinin fotoğrafını çekip oteli etiketliyor. Otelin yerini bildirmek yerine otelin sosyal medya hesabını etiketliyorlar. Buradan da anladığım kadarıyla otelin takpiçi sayısını artırmak istiyorlar.

Magazin dünyası bu tarz olayları geçmişte yaşadı. Reklam aşklarını çok duyduk. Bence bu ikili arasında hem aşk var hem de otelin reklam anlaşması var. Bakalım dönüşte bütün basın onları havalimanında bekliyor olacak.

İDDİALAR YALANLANDI

Rıza Kocaoğlu ile adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Yüsra Geyik, konuyla ilgili açıklama yaptı. Geyik, "Hakkımda çıkan aşk haberinin doğru olmadığını belirtme ihtiyacı hissediyorum çünkü oldukça kesin ifadelerle, hızlıca yayılıyor" diyerek iddiaları yalanladı

Öte yandan iki yıldır aşk yaşayan oyuncu Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'nın ilişkisi mart ayında bitmişti.

Magazinde bir kavram vardır; ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye... Ama tabii ki yine de yalanlama varsa iddialar gerçekliğini yitirir.

DİZİ BİTTİ DOSTLUK BİTTİ

Üç yıldır 'Hercai' dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, Instagram'dan duygusal mesajla veda etti. Projedeki fotoğraflarını paylaşan oyuncu, herkese teşekkür etti. Dizinin Kırmızı Oda ile yarışamayıp final yapacağını haftalar önce yazmıştım. Dizinin final yapacağı aşikardı. Fakat işin şaşırtan tarafı ise Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün dostluklarının final yapması. Akın Akınözü'nün çekimlere geç gittiği için dizi ekibi tarafından uyarılmıştı ve set ekibiyle tartışma yaşadığı iddia edilmişti. Akın Akınözü bu iddiaları yalanlamıştı. Geçen gün sosyal medyada gördüm. Akın Akınözü dizi biter bitmez (bu olaylar sonrası) Ebru Şahin'i takipten çıkmış. Öküz öldü ortaklık bitti denir ya o mesele. Dizi bitti dostluk bitti. Ben bu ikilinin başka projelerde de birlikte yer alacağını düşünürdüm. Fakat anlaşılan tartışma büyük.

DEMET AKALIN YENİ ŞARKI HAZIRLIĞINDAYSA YAZ GELİYOR DEMEKTİR

Müzik piyasasında yıllardan beri süregelen klişe sözler vardır. Bu sözlerden biri de ‘Demet Akalın ve Serdar Ortaç şarkı çıkardıysa yaz geldi’ demektir. Akalın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yeni şarkı hazırlığında olduğunu duyurdu. Bununla da yetinmeyip albüm hazırlığının da devam ettiğini açıkladı. Herkes ondan single çalışması beklerken Demet Akalın albüm hazırlığına da bir yandan başlamış, şarkı seçiyormuş. Albüm öncesi yaza özel şarkı çıkaracakmış. Bu yazı canlandıracak hamleler için kolları şimdiden sıvamış. Akalın’ın verdiği ‘Yeni şarkılar yolda’ haberinden sonra aklım maziye gitti. 2004 yılında ‘Banane’, 2006 yılında ‘Kusursuz’ albümlerinde sayısız hit şarkıyı müzik piyasasıyla buluşturmuştu. ‘Bittim’, ‘Aşkın Açamadığı Kapı’, ‘Afedersin’ gibi şarkılar ise günümüzde pop müziği yaşatan örnekler olarak hala yer alıyor. Müzikal polemiklerin gündemde olduğu, konserlerin maskesiz yapıldığı, müzik listelerin takip edildiği güzel dönemlerdi. Akalın’dan yine böyle güzel hit şarkılar bekleniyor.

KALİTELİ BİR POP ŞARKISI

‘Miş Miş’, ‘Yankı’, ‘Prens Prenses’, ‘Öpücem’ ve ‘Üzülmedin mi?’ şarkılarıyla geniş dinleyici kitlesine ulaşan Simge, yaklaşık 2 yıl kadar süren müzikal sessizliğini bozdu. Simge hayranları ve pop müzik dinleyicileri Simge'den yeni bir şarkı bekliyordu. Simge, kitlesinin bu çağrısına yeni şarkısı Sevmek Yüzünden'i müzik piyasasıyla buluşturarak yanıt verdi. Son dönemin en üretken ve en çok hit çıkaran isimleri arasında yer alan sanatçı, bahar aylarında canlanan müzik piyasasına yeni şarkısıyla farklı bir tat kattı. Sevmek Yüzünden şarkısının sözü Sezen Aksu’ya, müziği Simge, Ersay Üner ve Ozan Bayraşa’ya, düzenlemesi ise Genco Arı’ya ait. Simge’nin 5 yıl önceki Yankı şarkısının sözlerinde de Sezen Aksu dokunuşu vardı. Müzik piyasasında Sezen Aksu’nun gençlere olan desteği biliniyor. Pop müziğin Minik Serçesi’nin Simge’ye olan inancı devam ediyor. Simge de bu inanca şarkılarında gösterdiği başarılı vokal yeteneğiyle karşılık veriyor. Yankı ile müzik piyasasında devrim yaratarak yaklaşık 150 milyon izlenmeye ulaşan Simge’nin yeni şarkısı da aynı kulvarda. Yeni bir rekor gelir mi bilinmez ama Simge yeni şarkısıyla ‘Diskografisine bir hit daha ekledi’ denebilir. ‘Sevmek Yüzünden’, radyoların bu dönem aradığı en kaliteli pop şarkılarından…

KASET'TEN YENİ ŞARKI

Sevilen müzik grubu Kaset’in "Sevmek Güzel" isimli rock müzik türündeki yeni şarkısı zirveye yerleşti.

Söz ve müziği Tarık Canca’ya, düzenlemesi Tarık Canca, Çağlar Okumuş, Erdem Avcı’ya ait olan, klibinde aşk acısı çeken bir kadın temasına yer verilen proje Spotify Viral 50 Türkiye sıralamasında bir sıra daha yükseldi.

Ayrıca radyolar da yükselişte olan Kaset grubu ilgiden .ok mutlu olduklarını dile getirerek dinleyicilerimizle hiç ara vermeden yeni şarkılarımızla buluşacağız dediler.

DİZİYE VEDA ETTİ

Menajerimi Ara dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkan Canan Ergüder, meme kanseri nedeniyle diziye veda etti. Ergüder, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımına, "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum" notunu düştü. Ben Canan Ergüder'in güçlenerek sektöre geri döneceğini düşünüyorum.

MERVE YALÇIN BAŞARISI: TREND LİSTELERDE!

Sosyal medya fenomeni Merve Yalçın çektiği videolarla adından söz ettiriyor. Fenomen Merve Yalçın Instagram'da 1 Milyon takipçiye ulaştı. Yalçın YouTube'ta çektiği videolarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Yalçın'ın YouTube'ta yayınladığı soru cevap videosu trend listesine girdi. 8. sıradan trendlere giren videoyla Merve Yalçın başarısını bir kere daha kanıtladı. Genç yaşta başarıdan başarıya koşturan Merve Yalçın,Romanya’nın popüler müzik grubu Gipsy Casual ile ‘Romale’ parçasına düet yaptı. Şarkıcı, “Pandemi sebebiyle bir araya gelmeden projeyi gerçekleştirmeyi başardık. Onlar Romanya’da, ben de Türkiye’de eserin çalışmalarını tamamladım. Uluslararası işler yapmaya devam edeceğim” dedi. Merve Yalçın daha önce Bella adlı şarkısını müzik piyasasında buluşturmuştu ve 60 milyondan fazla izlenmişti.

BAKÜ'DEN GELEN NAİF SES!

Bakü'de dünyaya gelen ''Nazlı Rzayeva'' kariyeri süresince farklı işlerle ilgilense de küçük yaşlarda başlayan müzik sevdası onu profesyonel kariyerine ilk adım attırdı.

Güzel sanatçı ilk teklisi Sənə Qurban ile geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluştu.



Hem enstrüman çalan hem de söz ve beste yapan ''Nazlı Rzayeva''nın yeni şarkısının sözleri KQB, müziği Ferid Aqa imzası taşıyor.

Şarkının dikkat çeken ve güçlü aranjesi ise Kamran Memmedov tarafından düzenlendi.