Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Melike Şahin - Nasır

2– Sefo – Toz Duman

3– Yalın – Yaz Gülü

4– Hadise – Hay Hay



5– Derya Uluğ – Kanunlar Gibi

6– Kaan Boşnak – Barbar

7– Sefo – Toz Duman

8– Revart – Hatırla

9– Faruk Sabancı & Norm Ender – Bulamazdım

10– Sefo & Reynmen – Bonita (prod. by Aerro)

KONSERLER BAŞLIYOR: REKOR YILDIZ TİLBE VE TEOMAN’DA

Hepimizin özlemle beklediği konserler başlıyor. 1 Temmuz 2021 itibariyle konserler ile yeniden sosyalleşeceğiz. Özlediğimiz müziğe kavuşuyoruz, daha güzel bir haber olamazdı. Hepimizi birleştiren o müziğe sımsıkı sarılalım. Harbiye’de Yıldız Tilbe, Teoman, Mabel Matiz, Simge, Rubato, Derya Bedavacı, Gökhan Türkmen, Adamlar, Göksel, Fazıl Say, Fatih Ürek ve Koray Avcı gibi isimler sahne alacak.

Yıldız Tilbe ve Teoman’ın Harbiye’de şimdiden 4 farklı günde sahne alacağı kesinleşti. Bu da demek oluyor ki Harbiye’de rekor Tilbe ve Teoman’nın... İki ismi 3 farklı gün sahne alacak olan Tan Taşçı takip ediyor. Müzik piyasasında konser rekabeti konuşulsun vallahi. Özledik bu günleri. Mesafe, Maske ve Temizlik kurallarına uyup konserleri doldurmaya ne dersiniz?

BOŞANMA NEDENİ ÇOCUK İSTEĞİ Mİ?

Snob Magazin'in haberine göre; Gürhan Altundaşar'ın çocuk isteğine Merve Dizdar'ın olumsuz yanıt verdiği ve evliliğin bu yüzden bittiği öne sürüldü. İkilinin boşanmasıyla ilgili her gün bir iddia atılıyor. Bırakın özelleri onlara kalsın. Neden bu merak? Neden bu ilişkileri kurcalama isteği. Boşanılmış, bitmiş bir evliliği irdelemek bizlere mi düşüyor?

AŞK TATİLİ

Milliyet’ten Umut Ünver’in haberine göre; Diletta Leotta'ya İstanbul Boğazı'nın yanı sıra turistlik yerlerini gezdiren Can Yaman, İtalyan sevgilisini ailesiyle tanıştırmasının ardından soluğu Bodrum'da aldı. Sevgilisiyle baş başa kalmak için tüm detayları planlayan 31 yaşındaki oyuncu, görüntülenmemek için yoğun çaba sarf etmese de başarılı olamadı. Kiraladıkları tekneyle Çökertme Koyu'na demirleyen yakışıklı oyuncu, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile teknenin ön kısmında romantik dakikalar yaşadı.

AYRILIĞI ÇABUK UNUTTU

Snob Magazin’in haberine göre; Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılığı çabuk unuttu. Mısırlı sevgilisinden olan bebeğine düşük yapan sosyal medya fenomeni, iki gün sonra İbiza'da partiye katıldı. Evlilik teklifi aldığı ve kısa süre içinde nikah masasına oturması beklenen Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile tüm fotoğraflarını Instagram'dan silmişti. İbiza'da iki erkek arkadaşıyla partiye katılan Subaşı'nın fotoğraflarına Snob Magazin ulaştı. İddiaya göre Subaşı, Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra İbiza'da yeni bir villa tuttuğu öğrenildi. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve uzun süre konuşulan sosyal medya fenomeni, yanındaki arkadaşlarından birinin Türk diğerinin ise kim olduğu merak konusu oldu.

BOĞAÇ AKSOY’DAN UMUTLANDIRAN HABER

Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy, son durumu hakkında bilgi verdi. Instagram'dan fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Lenfoma vs Boğaç... Bakalım kim kimi yenecek? Temmuz ayının ilk haftasında pete gireceğiz ve Allah'ın izniyle güzel haberler alacağız dostlarım. Sonrasında geriye 3 kür alıyor o da bir daha çıkmaması için" diye yazdı.

MARCUS’TAN AÇIKLAMA



Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin’in yaşadığı ayrılık geçen haftaya damga vurmuştu. Sabah'ta yer alan habere göre; geçen haftaya damga vuran olay ile ilgili konuşan Yiğit Marcus Aral, "2 dakika oturdum. Şevval dedim dün benimlesin bugün çocuklasın. Bir karar ver, beraberseniz ben kalkıp giderim. Benim için sıkıntı yok 1.5 senelik kız arkadaşımsın, ayrılmayı isteyen benim. Çocuğa dedim ki iki gün sonra ayrıldın, 21 yaşındaki kızı kandırıp, şöyleyim böyleyim diye yakışıyor mu sana delikanlılık mı bu dedim. Diyor ki sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben dedi bu Türkiye'nin vergisinin yüzde 10'unu veriyorum. Bu Türkiye'de uçan uçakların yüzde 30'u benim dedi. Seni bu ülkeye sokup çıkartmam dedi. Öyle mi dedim ben seni denize sokar çıkartırım dedim, denize soktum çıkardım. " dedi.

AŞK MI YAŞIYORLAR

Magazin D'den Fırat Toraman'ın özel haberine göre; Oyuncu Selin Şekerci ile İbrahim Selim'in, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı iddia edildi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Şekerci ile Selim, aşklarını yakın çevreleri ile paylaştıkları öğrenilir. Ünlü çiftin birlikteliklerini ne zaman duyuracakları ise merak konusu oldu. İbrahim Selim'in sunduğu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programına nisan ayında Selin Şekerci'yi konuk etmişti.

AŞK İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'de rol alacak olan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un aşk yaşadığı iddia edildi. Çiftin önceki akşam baş başa yemeğe çıktığı konuşuluyor. Snob Magazin'in haberine göre; Netflix'in yeni dizisi ‘Another Self'de yer alacak ikili, aşk yaşıyor. Boz ve Büyüküstün, dün akşam saatlerinde Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi. Çift, daha sonra da Boğaz'da tekne turu yaptı. Taraflardan şimdilik bu iddialara yanıt gelmedi.





YENİ ALBÜM ÖNCESİ İLK TEKLİ

Türkiye’nin en önemli oluşumlarından Grup Vitamin’in solisti Tolga Sünter’in ilk teklisi Hatırat kendi yapım şirketi Legato Müzik tüm dijital müzik platformlarında video klibi ile yayımladı. Solo kariyerini ilk ürünü olan Hatırat’ın söz, müzik ve düzenlemesi Tolga Sünter’e miks, mastering’i Soner Kıvanç imzasını taşıyor.

SERVER SAĞDIÇ DİA İLE TÜM PLATFORMLARDA!

Müziğe ilk adımını İzmir'de gitar çalmaya başlayarak atan Server Sağdıç yeni şarkısı ''Dia''yı müzikseverlere sundu. Sözü ve bestesi Server Sağdıç'a ait olan şarkının aranjesini ise Burak Bedirli üstlendi. Farklı ve alışılagelmişin dışında altyapısı ile ''Dia''nın notaları dinleyicisine dinlerken huzur vererek, kalbine dokunacak. Server Sağdıç'ın naif sesine eşlik eden ''Dia'' dijital platformlarda ve YouTube'da da kısa sürede çok sevildi. Kendi bestelerini yapmaya devam eden genç sanatçı müziğe ilk profesyonel adınımı ''Dia'' ile attı. Sever Sağdıç ''Dia'' Türkiyenin en büyük müzik şirketlerinden WediaCorp Music etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında!

İKİNCİ TEKLİ YAYINDA

Işıl Kahraman, "Boğazın Bu Yakası" adlı ikinci teklisini de Garaj Müzik etiketiyle dinleyicisi ile buluşturdu. Sanatçı, geçtiğimiz aylarda pop-caz esintisi taşıyan ilk teklisi "Ne Öyleyim Ne Böyleyim" ile çıkış yapmıştı. İkinci şarkısındaki sitemli hissiyatı, blues ögeleri de taşıyan latin alt yapının yanı sıra sesindeki yumuşak tınıyla da dengelemiş ve oldukça sakin bir latin blues ortaya çıkmış. Boğazın bu yakasının söz ve müziği yine Işıl Kahraman’a, aranje ve müzikal prodüksiyon yine Erkan Zeki Ar'a ait.