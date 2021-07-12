Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Kurtuluş Kuş & Burak Bulut – Sevmedim Deme

2– Yalın – Yaz Gülü

3– Derya Uluğ – Kanunlar Gibi

4– Çağla – Hadi Yarim

5– Sefo & Reynmen – Bonita (prod. by Aerro)

6– Hande Yener – Sahte

7– Bedo ft Patron – Ölebilirim

8– Hadise – Hay Hay

9– Oğuzhan Koç, Arem Ozguc, Arman Aydin – Yoksa Yasak

10– Ezhel – Bul Beni



İLK BAKIŞTA AŞK

Milliyet'in haberine göre; Aşklarıyla geçtiğimiz yıla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım, sürpriz şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Yıldırım'ı çabuk unuttuğu söylenen Hadise, ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler ile görüntülenmişti. Hadise, yeni sevgilisi olduğu iddia Mehmet Dinçerler için “Öyle bir hayatıma girdi ki, ilk bakışta aşk oldu” dedi. Ünlü şarkıcının Kaan Yıldırım hakkında söyledikleri dikkat çekti. Yakın bir arkadaşıyla dertleşen şarkıcının, “Beni çok mutlu ediyor ve prensesler gibi hissettiriyor. Savaştan çıkmış gibiyim... Kaan beni çok yordu. Bu dönemde uzun süre ilişki istemezdim ama Mehmet öyle bir hayatıma girdi ki... İlk bakışta aşk oldu” dediği öğrenildi. Hadise’nin aşk hayatındaki bu hızı ben sevemedim. Peki ya K harfli dövme ne olacak? Sildirir mi dersiniz?





SIRADAN OLMAMAK HANDE’YE YAKIŞIYOR

Hande Yener, yaz mevsimine Sahte şarkısıyla giriş yaptı. Sözü Berksan’a ait şarkı için Aytekin Yalçın’ın yönetmenliğinde klip çeken Yener, 80’ler konseptiyle herkesi şaşırttı. Beykoz’da bir villada çekimleri yapılan video’da şarkıcı yeni imajıyla dikkat çekti. Şarkı tüm platformlarda en üst sıralara yükselmeye başladı. Hande her zaman yaptığı şarkılarla şaşırtmaya devam ediyor. Bir şarkısı tuttu diye aynı şarkının izini sürdürmek yerine yeni yeni keşiflerde bulunuyor. Bir köşede oturup şarkı beklemek yerine müziği kokluyor ve en güzel, en marjinal, en hit şarkıyı ortaya çıkarıyor. Onun tarzı artık kendisi diyebiliriz. O ne isterse onu okuyor onu söylüyor. Basit, ağdalı ve bayağı pop şarkısı yapıp kaybolmak yerine yıllardan beri sürdürdüğü yaratıcı müzikal kimliğini yaşatmaya devam ediyor.





BERKSAN’DAN PLATONİK



Berksan’ın merakla beklenen yeni single çalışması “Platonik” Sony Music etiketiyle yayımlandı.

Geçtiğimiz yıl paylaştığı “Darmaduman” isimli şarkısıyla dijital müzik platformları ve radyoların en çok paylaşılan ve çalınan şarkılarından birine imza atan sanatçı; “Platonik” isimli yepyeni kıpır kıpır şarkısıyla dinleyicilerini ve yazı selamlıyor. Şarkının sözü ve müziği yine Berksan’a ait. Düzenlemesinde ise bu kez başarılı aranjör Misha’nın imzası bulunuyor. Kıpır kıpır bir yaz şarkısını bizlerle buluşturmuş Berksan. Melodiye bayıldım fakat sözleri benimseyemedim. Melodisiyle yazımıza eşlik edeceği aşikar.





MÜZİĞİN ÜÇ SİLAHŞÖRÜNDEN YAZIN HİTİ



Popüler müziğin başarılı ismi Oğuzhan Koç, on milyonun üzerinde dinlenmeye ulaşan “Bence De Zor” adlı single çalışmasının ardından, sevenlerine bir sürpriz yaparak, ülkemizin global dans müziği alanındaki en önemli temsilcilerinden Arem Özgüç & Arman Aydın ile yaptığı “Yoksa Yasak” adlı çalışmasını yayınladı.

Sözü ve müziği Oğuzhan Koç imzası taşıyan şarkının aranjesi, son yılların en heyecan verici DJ’leri arasında gösterilen Arem Özgüç & Arman Aydın tarafından yapıldı. Klip yönetmenliğini ise Hype Productions’dan Mali Ergin üstlendi.



Oğuzhan Koç’un sektöre adım attığı ilk dönemde ne kadar çok eleştirildiğini hatırlıyorum. Başarısını o dönem herkes kabullenememişti. Fakat şu an ‘En iyi benim’ diyen herkese kafa tutuyor. En üretken ve en çok hit çıkaran erkek sanatçılar arasında yer alıyor. Helal olsun, azimli çocuk. Yeni şarkısıyla da müzik dünyasına damga vuracak, son derece modern bir şarkıyla yazı mis gibi bir hit çıkararak karşıladı. Canlandırdı bizi…





OYUNCU OLUYOR



Survivor 2021'de İsmail Balaban'la finale kalarak ikinci olan Yiğit Poyraz'ın yıllar sonra Exxen'de yeniden yayınlanmaya hazırlanan Leyla ile Mecnun dizisinde rol alacağı ileri sürüldü.

Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de yeniden izleyicisiyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinde ekranlarda olacağı iddia ediliyor. Acun Ilıcalı'nın diziyle ilgili teklifine Yiğit Poyraz'ın sıcak baktığı da konuşulanlar arasında.





KORUMA TUTTU



Snobmagazin'in haberine göre; Kısa süreli aşk yaşadığı Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral tarafından yemek yediği mekanda denize atılan Kerem Kamışlı, kendini korumak için önlem alarak özel koruma tuttu.

Kamışlı, yaşanan talihsiz olayın arından bir önlem aldı. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Kamışlı'ya, özel koruması eşlik etti. İri yarı bir kişiyi koruma olarak tutan Kamışlı, bir an olsun yalnız bırakılmadı.



“BOŞLARI KOYSAM”A BÜYÜK İLGİ!

Arka Sıradakiler, Öğretmen Kemal, Aşk Yeniden, Güneşin Kızları gibi sevilen dizilerin jenerik müziklerinde yorumcu ve besteci olarak imza atan ve büyük beğeni toplayan ''Alp Zey''in yeni şarkısı ''Boşları Koysam'' tüm platformlarda müzikseverlerle buluştu.

2020 yılında müzik platformlarında iyi bir çıkış yakalayan “Alp Zey”, “Yok, Kendine Kaçamazsın, Lütfen Gitme” adını taşıyan şarkılarıyla uzun süre duygulara ve ruhlara temas etti. Haziran ayında pandeminin de azalması ile birlikte dinleyenlerin enerji ve motivasyonlarını yerine getirecek enerjik alternatif pop rock şarkısı olan “Boşları Koysam” adlı son çalışmasıyla kısa sürede çok sevildi.

Sözü ve müziği başarılı sanatçının kendisine ait olan “Boşları Koysam” şarkısının güçlü aranjesi ise Caner Karamukluoğlu imzası taşıyor.

“eGo”NUN BÜYÜLEYİCİ “ÜTOPYA”SI!

Müziğe olan ilgisini ailesinden alan ve ilkokul yıllarında fark ederek eğilimini bu yönde şekillendiren “eGo” ilk şarkısı “Ütopya” ile tüm dijital müzik platformlarında yerini alarak müzikseverlerle buluşturdu.

Sokağın sesi olan bu tür müziklere yeni bir soluk getirecek “eGo”nun yeni şarkısının sözleri ve müziği genç sanatçının kendisine ait olurken, düzenlemesi ise sektörün başarılı isimlerinden Seçkin Özer’e ait.

‘’BANU YÜKSEL’’İN ‘’DERİNDEN’’ KİTABI ÜÇÜNCÜ BASKIDA!

YAZAR BANU YÜKSEL İLK KİTABI DERİNDEN’İN ÜÇÜNCÜ BASKISI İÇİN FRAKSİYON YAYINLARIYLA ANLAŞTI!

Kurumsal hayatın tanınan danışman/baş denetçilerinden biri olan Banu Yüksel’in Ocak 2019’da yayınlanıp, hızlı bir ivme ile Türkiye genelindeki tüm prestijli kitapevlerinin raflarında yer alan ‘Derinden’ isimli aşk romanı okuyucuların büyük beğenisini topladı. Kısa süre içerisinde ilk basım stokları tükenen kitabın, ikinci basımı 2019 senesinde yapılmıştı.

Yüksel, kitabının yok satması ve okuyuculardan gelen yoğun istek üzerine üçüncü basım için iddialı bir tanıtımla yayın hayatına başlayan Fraksiyon Yayınları ile anlaşma imzaladı.