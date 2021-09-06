Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Ezhel – Bul Beni

2– Melek Mosso – Hayatım Kaymış

3– Oğuzhan Koç, Arem Ozguc, Arman Aydin – Yoksa Yasak

4– Cakal – Lütfen

5– Bedo ft Patron – Ölebilirim

6– Sakiler – Aşığın Kaderi

7– Kenan Doğulu – Bumaya

8– Kurtuluş Kuş & Burak Bulut – Baba Yak

9– BEGE – Gecelerin Derdi

10– Can Bonomo & Demet Evgar – Rüyamda Buluttum

SONER ARICA SEZONU AÇTI

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam Nanna’da sahne aldı.

Eğlenceli gece

15 yıldır kış sezonunda aynı mekanda sahne alan sanatçı, sezonun ilk konserinde geçmişten günümüze kendi hitlerine ve Türk pop müziğinin sevilen şarkılarına yer verdiği geniş repertuvarıyla İstanbullu müzikseverlere eğlenceli bir gece yaşattı.

Nazar değmesin

Gecenin ilerleyen saatlerinde izleyenler arasındaki Nevra Ulu isimli hayranı Soner Arıca’ya “Nazar değmesin” diyerek, kendi tasarladığı bilekliği hediye etti.

YAŞANANLARDAN SONRA 47 KİLOYA DÜŞTÜ

Sevilen şarkılara imza atan Irmak Arıcı'nın yakın çevresinden bazı bilgiler edindim. Geçen ay tükürük skandalı ve konser sırasındaki davranışları sebebiyle gündem olan Irmak Arıcı yaşanan olaylardan sonra 47 kiloya düşmüş.

Büyük bir kesimin eleştiri oklarından sonra Irmak Arıcı üzüntü ve stresten dolayı yaklaşık 10 kilo vermiş. Yeni albüm hazırlığında olan Irmak Arıcı müzik piyasasına çok kırgınmış ve kendisinin yanında olduğunu belirten herkesin onu bir kalemde sildiğini dile getiriyormuş.

Genç bir müzisyen arkadaşımız Irmak Arıcı’nın yaptığı hareketleri eleştirebiliriz ama onu hayattan soğutmamalıyız. Ne skandallar yaşandı bu ülkede Irmak'ın yaptıkları son derece affedilebilir. Evet eleştirdik, evet tepki gösterdik ama her şeyin dozajı çok önemli. Kimler kimler neler yaşadı, herkesin arkasında durulmadı mı? Her olay göz ardı edilmedi mi? Bu genç yeteneğin üstüne çok gidildi. Şimdi Irmak'ı yeniden sektörle barıştırmalıyız. Kendisi geçen gün Instagram'dan hikaye paylaşmış. Yeniden bizlerle buluşur, sıcacık sempatik şarkılarıyla yine aşık olur yine unuturuz.

URLA CAZ VE GASTRONOMİ FESTİVALİ BAŞLIYOR!

İlk kez 2019 yılında gerçekleşen Urla Caz ve Gastronomi Festivali, bu yıl 13-19 Eylül tarihleri arasında Urla’nın açık hava mekanlarında caz ustaları ve ünlü şefleri ağırlayacak. Urla’nın eşsiz doğasıyla, konusunda uzman şef ve araştırmacıların ilham veren hikayeleri ve uzmanlık alanlarına dair bilgi paylaşımları, ürün-üretici-şef buluşmaları, sohbet ve tadım etkinlikleri, sosyal sorumluluk projeleri, workshop ve atölyelerin gerçekleştirileceği Urla Caz ve Gastronomi Günlerinde hem Caz müziğinin farklı standartlarına, hem de caz müziği dışında aşina olduğumuz sanatçıların caz doğaçlamalarına yer verecek.

Gastronomi etkinlikleri ile başlayacak olan festival, Sultanlar Vadisi’ndeki konserlerle devam edecek…

17 Eylül Cuma Karsu, Çağrı Sertel, Dolunay Obruk, 18 Eylül Cumartesi Baba Zula, Jülide Özçelik, Elif Çağlar, Erdem Özkan, Cansu Nihal Akarsu Ft. Batu Şallıel, 19 Eylül Pazar Birsen Tezer, Jehan Barbur, Moe, Kites gibi isimler sahne alacak.

''ARDIÇ”IN YÜREK BURKAN “KALBİM YARALI” YORUMU!

Daha önce yayınlamış olduğu “Sonbahar, Cennetim Olsan, Ederin Olsun, Deli Rüzgar” şarkılarıyla hem YouTube’da hem de sosyal medyada adından sıklıkla söz ettiren başarılı sanatçı “Ardıç” yeni şarkısı “Kalbim Yaralı”yı müzikseverlerle buluşturdu.

Tüm dijital müzik platformlarında yayınlanan “Kalbim Yaralı” şarkısının sözleri Ömer Faruk Güney’e ait olurken müziği Mazlum Çimen, güçlü aranjesi ise Barış Engürlü imzası taşıyor.

Şarkının rap kısmında ki dikkat çeken sözler ise başarılı sanatçının kendisine ait.“Ardıç” Murat Göğebakan ve onun şarkısını okumakla ilgili duygularını ise şu sözlerle dile getirdi;

“Kalbim Yaralı benim içime yıllardır işleyen bir şarkı. Murat Göğebakan zamanında okuduğunda çok etkilenmiştim ve kalbime dokunmuştu, kendisinin hayat hikayesini ve uğradığı ihanetin onu ölüme sürüklediğini asla unutamıyorum. Böylesine içime işleyen ve beni derinden yaralayan bir hikayenin şarkısını ben de seslendirmek istedim. Bütün ruhumla ve çok hissederek okudum umarım siz de çok sever şarkıyı yaşatır ölümsüzleştirirsiniz.”

“BİLGE NİHAN”DAN CANLI KLİP!

Geçtiğimiz ay yayınlamış olduğu “Canımdı” şarkısıyla dijital müzik listelerinin yanı sıra radyo ve televizyonlardaki hızlı yükselişini sürdüren başarılı sanatçı “Bilge Nihan” yeni akustik projesi“Bir İhtimali müzikseverlerle buluşturdu.

Sözleri Namık Zafer Yılmaz’a ait olan “Bir İhtimal”in müziği Emre Olgun, düzenlemesi ise Cüneyt Yamaner imzası taşıyor.

Klibindeki canlı ve iddialı performansıyla büyüleyen “Bilge Nihan”ın yeni projesi “Bir İhtimal”, yazın son demlerinin naif esintisini içimizde hissettirecek.





MİLYONLAR ONU SEVİYOR; HAYRANLARI SAHNEYE ATLADI

Son dönemlerde çıkardığı hit şarkılar ile özellikle gençlerin gözdesi olan Sefo Bodrum konserinde yaşadığı ilginç anları paylaşınca gündem oldu.

"Bilmem mi?" şarkısıyla gençlerin gözdesi olan Sefo (Seyfullah Sağır) son olarak Bodrum'da sahne aldı.

Sefo'nun sahnesi sırasında ilginç şeyler yaşandı. Sefo Bodrum’da sahne aldığı sırada sahneye bir hayranı atlayınca güvenlik durumu kontrol edemedi. Bunun üzerine daha çok kişi bir anda sahneye koştu.Sefo hayranlarından kaçtığı anları sosyal medya hesabından “Bodrum heyecanlı geçti, keşke tek tek gelseydiniz” notunu paylaştı.





DANİLO ŞEF AYRILDI MI?



MasterChef Türkiye yarışmasının 3 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde Danilo Şef programdan gitmek zorunda kalması ile ilgili açıklama yaptı. Danilo Zanna Somer Şef'in annesinin durumunu sorması üzerine, "Annem küçük bir rahatsızlık yaşadı. Onun için hemen yanına gitmek zorunda kaldım. Sıkıntı yok; tabi ki de babamı kaybettikten sonra bizim yanımıza geldi.. Onun için her zaman ihtiyacı olduğu sürecinde yanına koşmak görevimiz. Ama şükür iyi" açıklamalarında bulundu. Danilo Şef pozitif enerjisiyle bana huzur veriyor, tebessüm ettiriyor. İyi ki var…





ÖRNEK BİR YARIŞMACI



MasterChef Türkiye yarışmasını sıkı bir hayranı olarak takip ediyorum. Yarışmada Fatma Polat adlı yarışmacı dikkatimi çekti. Son derece naif bir yarışmacı kendisi. Geçen akşam yarışmaya veda etti. Yarışmaya veda ederken bile ablalığını ve asaletini konuşturdu. Rekabeti bile o kadar güzel ve strese kapılmadan yaşıyor ki açıkçası hepimizi duygulandırdı. Yarışmaya veda ederken ki sözleri de tıpkı yarışmaya katılırken ki söylediği sözler gibi dokunaklıydı. O gülen yüzün hepimize örnek olur umarım, dünya ancak böyle güzelleşir. Teşekkürler Fatma abla. Hepimizi umutlandırdın ve iyi insanların olduğuna dair inancımız arttı.





İSTANBUL’DA EĞLENCENİN GÖZBEBEĞİ



İstanbul’da bir ilki gerçekleştiren Mios İstanbul adlı mekana nihayet gittim. Son günlerde adını sıkça duyuyordum. Yaz mevsiminde İstanbul’da açık alanda denize sıfır, ayağınız kumda eğlenebileceğinizi hiç düşünür müydünüz? Ben de düşünemiyordum fakat Mios’a gidince bu hayallerimizin gerçekleşebilir olduğunu anladım. Mekan için şahane bir mimari ve dekor yapılmış. Atmosfer tam anlamıyla Ege’deki yeni nesil meyhaneleri sollar nitelikte. Ayaklarınız kumda, karşınızda deniz. Şahane mezeler ve yemekler eşliğinde kendinizi Alaçatı ve Bodrum’da hissediyorsunuz. Son derece kaliteli müşteri portföyü de size huzur veriyor. Keşke daha önce gitseydim, talep yoğun. İstanbul’dakiler henüz yaz bitmemişken uğrayın derim. Duyumlarıma göre Mios yoğun talep sebebiyle kış aylarında Bahçeşehir’de de hizmet verecekmiş. Sevenlerine duyurulur…