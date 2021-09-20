Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Cakal – Lütfen

2– Oğuzhan Koç, Arem Ozguc, Arman Aydin – Yoksa Yasak

3– Sakiler – Aşığın Kaderi

4– Ege Balkız & Burry Soprano – Affet Beni Sevgilim

5– Bedo ft Patron – Ölebilirim

6– Edis – Arıyorum

7– Kenan Doğulu – Bumaya

8– Kurtuluş Kuş & Burak Bulut – Baba Yak

9– BEGE – Gecelerin Derdi

10– Can Bonomo & Demet Evgar – Rüyamda Buluttum





KALİTELİ MAGAZİNE KAVUŞTUK: 2. SAYFA

Sabah kuşağında magazin denince akla ilk gelen iki isim Müge ve Gülşen’dir. İkilinin yeni programları TV8 ekranlarında yayın hayatına başladı. Yıllarca ekranda izlemeye alıştığımız tatlı mı tatlı, asil mi asil kızlar artık TV8 ekranlarından bizlere en kaliteli magazin haberlerini ulaştırıyor. Günümüzde magazin masaları son derece seviyesiz bir hale geldi. 2. Sayfa sayesinde artık izleyebileceğimiz kaliteli bir magazin programına kavuştuk. Şahanesiniz kızlar, hep böyle devam. Başarınız gönülleri gerçekten magazin atan yürekleri gururlandırıyor.





TARKAN RUH HALİ YERİNE YENİ ŞARKI MI PAYLAŞSA?



Habertürk’ün haberine göre; Tarkan, yayınladığı gönderi ile ruh halini gözler önüne serdi. Evinde yatarken verdiği pozu takipçileriyle paylaşan şarkıcı, "Bugün ruh halim bu. Kasvetli, sıkıntılı, biraz da hüzünlü… Hep yüzüm güler, hayat doluyumdur sanmayın. Düşerim ben de karanlıklara arada. Umarım sizler iyisinizdir. İyi pazarlar..." ifadelerini kullandı. Tarkan'ın gönderisi 220 binden fazla beğeni aldı.

Kızı ile oyun oynayan Tarkan, dün Liya için tütü giymişti. O anları yayınlayan 48 yaşındaki şarkıcı, gönderisinde, "Rolling Stones tişörtü giyip cool (havalı) baba gibi takılmaya çalışırken, o tişörtün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte!" ifadelerini kullanmıştı. Esprili paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Tarkan'ın fotoğrafına; Kenan Doğulu, Ceylan Ertem ve Burcu Kara gibi ünlü isimler yorum yapmıştı.



Tarkan’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar kısa sürede dikkat çekiyor fakat ama bence Tarkan bunları bilerek yapıyor. Uzun bir zamandır şarkıları gündem olamıyor ve yeni şarkı hazırlığında olduğunu biliyorum. Belki de bu paylaşımlar yeni şarkısını müzik piyasasıyla buluşturmadan önce p&r çalışmasıdır. Ne olursa olsun. Tütü etek giydiği fotoğrafı ben çok sevdim. Magazini dönüştürecek güzel hamleler… Ama artık bizi şarkısız bırakmasan mı?





Bülent Ersoy’un programı tutar mı?



Geçen akşam Mustafa Keser, Bülent Ersoy’un sunduğu Yıldız Tilbe’nin katıldığı Benzemez Kimse Sana programını izlemedim. Sosyal medyada gündem olduğu kadarıyla programı takip ettim. 4-5 tane dizinin olduğu gün böyle bir programın tutacağına ihtimal vermedim. Gerçekten ilk 10’a girerse bu program büyük başarıdır diyebilirim. Reyting sonuçlarını iple çekiyorum. Yazım yayınlanmadan reytingler gelirse güncelleme yaparım. Fakat sosyal medyada programla ilgili ilginç videolar gündem oldu. Bülent Ersoy’un alkollü olduğu iddia edildi. Yıldız Tilbe Bülent Ersoy’un dizine oturdu. Mustafa Keser’in yanağına Bülent Ersoy öpücük kondurdu. Aslında Diva’nın en muzip halleri yer alıyordu programda fakat günümüz artık Z kuşağı devri. Televizyonda son 4 ayda bu ve benzeri yaklaşık 3-4 program izlemişizdir ve hepsinin yayından kalktığını görmüşüzdür. Bu tarz programlar insanlara artık samimi gelmiyor. Nasıl programlar samimi gelir biliyor musunuz? Akustik ve ‘teenage’ programlar. Ben programın çok uzun soluklu olacağını düşünmüyorum.

TEKRARA MI DÜŞECEKLER?



Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş Sevmedim Deme, Nabız gibi teklilerinden sonra Baba Yak şarkısıyla da müzik listelerdeki başarılarını devam ettiriyor. Baba Yak şarkısını her ne kadar çok dinlesem de eleştireceğim bazı noktalar var. Baba Yak’ın melodisi Sevmedim Deme şarkısını çağrıştırıyor. Hatta Nabız’ın stüdyoda söylenmiş sosyal medyada yayılmış olan hali de Sevmedim Deme şarkısının nakaratını çağrıştırıyordu. Benzer işleri kısa süre arayla peş peşe çıkarmak popülerlik oluşumu için güzel hamleler olsa da gelecek için sıkıntı yaratabilir. Bir şarkı ya da bir tarz tuttu diye onun peşinden gitmek Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş dinleyicilerini sıkabilir. İki genç isim bu yılın en iyi çıkışını yapan isimler de olsa naçizane önerim tekrara düşmeden fark yaratarak kulvarlarında ilerlemek.

Bedük’ten Yeni Tekli “Gece Bir”

Elektronik müziğin güçlü temsilcisi Bedük, yeni şarkısı “Gece Bir” ile dinleyiciyle buluştu.

Hepimiz için psikolojik olarak zor geçen pandemi sürecinden sonra ihtiyacımız olan heyecanı, dansı ve pozitif enerjiyi iliklerimize kadar hissettirecek bir şarkı yorumunda bulunan sanatçı, yeni çalışmasının hikayesi hakkında ise “Hayatım boyunca dışarı çıktığımızda hep en son kalan ben olurdum, gece hiç bitmesin isterim. “Gece Bir”, iyi giden şeylerin hiç bitmemesini istemek üzerine kurulu.” açıklamasında bulundu.

YÜKSELEN YENİ MÜZİĞİN DİKKAT ÇEKEN TEMSİLCİSİ MELİS FİS

Art arda yayınladığı şarkılar ve canlı performansları ile dijital platformlarda milyonların dinlediği genç şarkıcı Melis Fis, yeni şarkısı “1 Varsın 1 Yoksun” u dinleyicilerle buluşturdu. ETL Records & DMC etiketiyle yayınlanan şarkının sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Sezer Dinç’e ait.

Engin Niyazioğlu yönetmenliğinde çekilen klipte renkli enerjisiyle izleyicileri eğlendiren Melis Fis, Begüm Gündoğdu imzalı 4 kostüm giydi. Şarkı yayınlandıktan itibaren kısa sürede müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı.

Yeni şarkısı için yakın arkadaşları ve müzik dünyasından birçok ismin katıldığı bir lansman yapan Melis Fis, şunları söyledi : “Aylarca emek verdiğimiz şarkının çıkışını çok sevdiğim, çok değer verdiğim insanlarla kutlamanın zevki inanılmazmış..” dedi.



AYRILIK DEDİ

Son single çalışması “Ayrılık” ile büyük bir beğeni toplayan dünyaca ünlü tenor Mete Taşın, Ova Records etiketiyle yayınlandığı ilk gün listelere 20. sıradan giriş yapmayı başardı.

“Azeri bir türkü olan “Ayrılık” parçasını kendi yorumum ile yeniden seslendirmek ve beğenildiğini görmek beni çok heyecanlandırıyor.” diyen Taşın, yeni projeleri için tekrar stüdyoya girmeye hazırlanırken, ülkemizde daha fazla yeni projeye imza atacağının müjdesini verdi.