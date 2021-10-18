Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Edis – Arıyorum

2– Sura İskenderli – YOK

3– UZI – Cindy

4– Ege Balkız & Burry Soprano – Affet Beni Sevgilim

5– Yüzyüzeyken Konuşuruz – Son Seslenişim

6– Ayla Çelik & Hakan Altun – Seviyoruz Hala

7– Batuflex – Dalga

8– Reynmen ft. Zeynep Bastık – Yalan

9– Merve Özbey – Yerle Yeksan

10– Ajda Pekkan – Mümkün Değil



UMARIM ‘’SON ALBÜM’’ DEĞİLDİR



Süper Star Ajda Pekkan son albümüm diye nitelendirdiği ‘Ajda’ adlı albümü müzikseverlerle buluşturdu. Ozan Çolakoğlu’nun prodüktörlüğünü yaptığı Ajda albümünü öncelikle defalarca dinlediğimi belirtmek istiyorum. Süper Starımızın son albümüm diye bahsettiği bu albüme dair umutlarım çok fazlaydı. Albümde Arada Sırada, Yakar Geçerim, Resim gibi hitler aradı kulaklarım fakat bulamadı. Albümde benim ısındığım tek şarkı Mümkün Değil. Diğer şarkılar benim için 20 şarkılık albümde B kategorisinde olabilecek şarkılar. Sadece şarkısının da seven birçok insan olacaktır diye düşünüyorum. Koskoca Süper Star 6 şarkılık albümle son albüm yapmıyordur. Umarım bizi single çalışmalarıyla beslemeye devam eder. Albüm fotoğraflarını Safa Gülsoy çekmiş. Bambaşka bir yetenek bu adam. Fotoğraflara baka baka onun yeteneğine hayran oldum.



KAVGANIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayelerde hayat arkadaşı Okan Kurt için yardım istedi. Sahibi olduğu Hirahan Restoran'da yan komşusuyla kavga eden Okan Kurt'un dışarı çıkartılmadığı ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade eden Akalın, "Nerede yaşıyoruz ya?" diye açıklama yapmıştı. Kurt'un karıştığı kavganın sebebi ortaya çıktı. Uçankuş'un haberine göre; Okan Kurt, kebapçıda ardı ardına düğün organizasyonları yapmaya başlayınca kıyamet koptu. Mekanın sahipleri dün akşam yapılan düğünden sonra çok fazla kalabalık insan grubunun katıldığı bir düğün yapılmasının aralarındaki anlaşmaya aykırı olduğunu söyleyip, yaptıkları anlaşmadaki gibi kebapçı olarak devam etmesini istediler.

Ancak Okan Kurt bu akşam yine Hirahan isimli kebapçıda yeniden bir düğün organizasyonu yapınca mekanın sahipleri kendilerini bir kez daha uyarınca bu kez aralarında tartışma çıktı. Okan Kurt ve babası ile mekanın sahipleri arasında kavga çıktı. Daha sonra iki tarafta karakola gidip birbirlerinden şikayetçi oldular. Olayın ardından Okan Kurt, "Yandaki arkadaşlar tehdit edince aramızda bir arbede çıktı. Burada bir arkadaş var, ben 'Cumhurbaşkanı'nın berberiyim' diyor. 'Ben bu sokağın sahibiyim' diyor. Bizi buradan çıkaracaklarmış. Aileme de tehditte bulundular" demişti.





Aleyna Tilki, Berkcan Güven ve Cemre Solmaz Aynı Projede



Başarılı şarkıcı Aleyna Tilki, Berkcan Güven ve Cemre Solmaz’dan ortak bir proje geliyor. Başarılı üçlü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için PUBG oyun markasının çekimlerinde yer aldı. Cemre Solmaz, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni neslin en merak ettiği üç isim. Keyifli bir çekim olmuş.





SAHNE KOSTÜMÜ GÜNDEM OLDU

Hande Yener, konser vermek için Belarus’un başkenti Minsk’e uçtu. Geçen akşam Minsk şehrinde sahne alan Hande Yener, cesur kostümlerine bir yenisini daha ekledi. Şov dünyasında giyilen kostümlerin sosyal medyada bu kadar konuşulmasını asla anlamıyorum. Şov dünyası, adı üstünde şov. İstediğini giyer, kimi ne ilgilendirir. Hande’ye haksız eleştiriler yapıldı. Ama kıyafetinin tarzı stili; Gülşen’i anımsatmadı desem yeridir. Belki de ikisi de bu kadar yenilikçi olduğu ve aynı dönemde benzer kıyafet konularıyla gündem olduğu için böyle düşünmeme neden oldu.





BUNDAN SONRA BEN DE VARIM!”

Tiktok dünyasının yıldızı Ceren Yaldız, ilk projesi olan Ara Ara isimli şarkısı ve klibi ile müzik sektörüne iddialı bir şekilde giriş yapıyor. Sosyal medya platformlarından TikTok'taki 8.5 milyon takipçisiyle platformun en geniş kitleye sahip kadın fenomenlerinden Ceren Yaldız'ın Ara Ara şarkısının söz ve müziği Mert Çalışkan'a düzenlemesi ise Sezer Dinç'e ait. Ara Ara şarkısı hem global pop esintileri taşırken hem de içerik açısından gençlere hitap ederek günümüz ana akım müziğine dahil olmayı hedefliyor.

Ünlü fenomen Ceren Yaldız Ara Ara projesiyle ilgili: '' Ara Ara projesininin çalışmalarına başlarken iddialı bir giriş yapmayı hedefledik. Enerji dolu ve genç nesle de uyabilecek bir şey olmalıydı. Hazır sektörde de genç nesli temsil edecek birileri de yokken ben o boşluğu doldurmak istedim. Genç neslin sinerjisini ve nabzını çok iyi biliyorum. Yaptığım özel çalışmalarda da bunu görebilirsiniz. Bundan sonra ben de varım ve arka arkaya projelerimizi sunmaya hazırlanıyoruz. Ortalığı sallamaya geliyoruz. Çok heyecanlıyım umarım herkes Ara Ara şarkımı ve klibimi beğenir.'' sözleriyle duygularını dile getirdi.





DİKKAT ÇEKEN FENOMEN: CEMAL ALP EREN

Sosyal medyada son dönemde severek takip ettiğim dijital içerik üreticiler arasında Cemal Alp Eren yer alıyor. Yaşam, seyahat ve modaya dair pek çok paylaşımı bulunan Cemal Alp’in hayata dair yaptığı yaptığı paylaşımlar aslında birer yol gösterici. Hemşire Bey olarak bilinen Cemal Alp Eren’in 50 binden fazla takipçisi bulunuyor ve sağlık konularında da bilgi verici içerikler paylaşıyor. Ben kendisini severek takip edenlerdenim. Yemek, moda, sağlık her konuda aradığım her şey onda var. Bu günlerde kendisi korona olmuş. Çok geçmiş olsun. Bir an önce atlatsın da sevenlerine kavuşsun.





YENİ NESİL HABERCİLİK: FENOMENLERİN BİLİNMEYENLERİ

Yeni nesil habercilik artık sosyal medya uygulamalarından yapılıyor. Son günlerde özellikle instagram’da habercilik yapılmaya başlandı. Genel olarak gündem haberlerini kurumsal yerlerden almayı severim. Aynı zamanda günüme renk katacak, daha genç kuşağın haberlerini ise instagram’dan alıyorum. Fenomenlerin Bilinmeyeleri adlı İnstagram hesabında özellikle Z kuşağının takip ettiği isimlere dair pek çok haber bulabiliyorum. Yeni insanları onlar aracılığıyla öğreniyorum. Bir nevi kuşağı yakalıyorum. Ana ortak olabiliyorum. Aynı zamanda hayata dair sözü olan pek çok insanın yorumlaştığı bu sayfayı beğenerek takip ediyorum. Sizde nesilden geride kalmamak için @fenomenlerinbilinmeyenleritr adlı hesaba bir göz atın.