Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Sura İskenderli – YOK

2– UZI – Cindy

3– Ege Balkız & Burry Soprano – Affet Beni Sevgilim

4– Emir Can İğrek – Kor

5– Yüzyüzeyken Konuşuruz – Son Seslenişim

6– Ayla Çelik & Hakan Altun – Seviyoruz Hala

7– Batuflex – Dalga

8– Reynmen ft. Zeynep Bastık – Yalan

9– Merve Özbey – Yerle Yeksan

10– Ajda Pekkan – Mümkün Değil

SEDA SAYAN VE ATA ÇAĞLAYAN GÖRÜNTÜLENDİ

Snobmagazin'in haberine göre; Ünlü sanatçı Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda adı aşk dedikodularına karışan organizatör Ata Çağlayan'la Ortaköy'deki bir mekanda beş saat kaldı.Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çift, Ortaköy Ruby isimli mekanda görüntülendi.

Yaklaşık beş saat Boğaz'a karşı romantik anlar sergileyen ikilinin yanında Safiye Soyman da vardı. Gece sonunda mekandan çıkarken görüntülenen ikili, gazetecilerin olduğunu fark edince görüntü vermekten kaçındı.

AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Oyuncu Burak Deniz ve model Didem Soydan aşkı da hüsranla bitti. İlişkileriyle sık sık magazin gündemine gelen Deniz ve Soydan cephesinde önceki gün beklenmedik bir gelişme yaşandı. Birbirine olan aşklarıyla konuşulan ikilinin, son günlerde aralarında soğuk rüzgar estiği ortaya çıktı. Bu krizin sebebinin ise Didem Soydan’ın Instagram sayfasından paylaştığı üstsüz fotoğraflar olduğu öğrenildi.

HAYALİ SEZEN VE GÜLBEN

İlk kez 2014 yılında katıldığı “O Ses Türkiye” yarışmasıyla adını duyuran Enver Gül, profesyonel müzik kariyerine ilk adımı söz ve müziği kendisine ait “Gelsene” şarkısıyla attı. Aranjesini Cenk Kandıralı’nın yaptığı eğlenceli şarkıya renkli bir de klip çekildi.

Yönetmen koltuğunda Onur Orhan Dal’ın oturduğu klibin çekimleri Kuzguncuk’ta yapıldı. Sanat yönetmenliğini Elif Gül’ün üstlendiği çalışmada Enver Gül’e dansçılar eşlik etti. Dansöz sahneleriyle de renklenen klip büyük beğeni topladı.

Kariyerine kendi şarkılarıyla devam etmeyi planlayan Enver Gül’ün en büyük hayali, pop müziğin Minik Serçe’si Sezen Aksu ve ünlü sanatçı Gülben Ergen’le tanışmak. Gül, bir gün Sezen Aksu imzalı bir şarkıyla dinleyicilerin karşısına çıkmak, Gülben Ergen’le de ortak bir projede yer almak istiyor.

''ASYA SARI''NIN İDDİALI PROJESİ!

Sesiyle ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken yetenekli sanatçı ''Asya Sarı''; bir süre önce yayınlamış olduğu "Kendini Sevenler Kulübü'' şarkısından sonra yeni projesi ''Real''i müzikseverlere buluşturarak sevenlerine yabancı şarkı sürprizi yaptı.

Küçük yaşlarda piyano dersleri almaya başlayan ve süregelen kabiliyetini uzun yıllar doğru alanlarda değerlendirerek müzik sektörüne merhaba diyen ''Asya Sarı''; Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı’nı kazanarak eğitimine devam etti.

Konservatuvara adım attığından bu yana küçük küçük şarkı denemeleri yapan ''Asya Sarı'', 11 yaşında şarkılarını yazmaya başladı. İlk başta bir oyun olarak gördüğü bu eylem onun için bir tutkuya dönüşmeye başladı. Konservatuvar hayatı boyunca bir yandan başarılı bir şekilde eğitimini sürdürürken, bir yandan da aldığı formal eğitimin dışına çıkarak kendi kendine besteler yaptı. Bu süre boyunca İdil Biret, Denis Kozukhin gibi önemli piyanistlerle de çalışma şansını yakaladı.

NİL KARATAŞ’IN TEKLİSİ ÇIKTI

Başarılı sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren pop müziğin başarılı ismi Nil Karataş yeni single ı “Öyle Bir Dünya Yok” u müzikseverlerin beğenisine sundu.

Yapımcılığını DMC’nin üstlendiği şarkının, söz ve müziğini Zülfi Badalov hazırlarken klibin yönetmen koltuğuna ise Ecem Gündoğdu oturdu.

İstanbul’a yakın bölgelerde çekilen klipte 5 farklı kıyafet giyen Nil Karataş; “Benim için çok özel bir çalışma oldu. Şarkıyı ilk duyduğum an itibariyle bu benim olmalı dedim. Bu şarkı için 20 kişilik bir ekiple, 3 aydır çalışıyorum. Ben bu şarkıyı çok sevdim ve çok içime sindi. Umarım müzik severlerde benimle aynı duyguları paylaşır” dedi.

Bülent Ergün... "RADYODA"!..

Genç yorumcu Bülent Ergün yeni şarkısı Radyoda'yı Dinç Müzik etiketiyle sevenleriyle buluşturdu.

Bülent Ergün'ün Dinç Müzik etiketiyle çıkardığı "Radyoda" şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.

"Radyoda" şarkısı ile çok iddialı olduğunu dile getiren Bülent Ergün, yeni şarkısının dinleyenlerinin kalbine ve ruhuna dokunacak bir çalışma olduğunu söyledi.

Sözü Bülent Ergün ve Umut Akyıldız'a müziği yine Umut Akyıldız'a ait olan şarkının aranjörlüğünü Can Yılmaz yaptı.

Mix Mastering'ini Özgür Yurtoğlu'nun yaptığı şarkının klip yönetmeni ise Onur Karacadağ.

Son zamanların en duygusal ve romantik şarkısı olduğunu iddia ettiği "Radyoda" şarkısını sevenlerine armağan ettiğini söyleyen genç yorumcu, bu güzel slov şarkının kış aylarında içimizi ısıtacak güzel bir şarkı olduğunu söyledi.

''ZAMANSIZ BİR ELVEDA''

Barış Manço’ya yıllarca sahnesinde eşlik eden birbirinden usta müzisyenlerden oluşan 24 Ayar grup üyelerinden Rec Rocero (Recep Işık), yakın zamanda kaybettiği eşi, Barış Manço’nun yıllarca vokalistliğini yapan Paula Işık’ın anısını yaşatmak için, hazırladığı şarkıyı yayınladı.Eşine ithaf ettiği “Elveda” adlı şarkı ile Rec Rocero (Recep Işık) dinleyicilere ölümsüz bir aşk hikayesini anlatacak. Rec Rocero, eşi Paula’nın son 8 saatinde yanındayken kendisine söylediği sözlerden oluşan şarkısı ile ilk kez mikrofon başına geçerek solist olarak dinleyiciyle buluştu



Gülden aradığı aşkı buldu!.

Ünlü sanatçı Gülden İnstagram hesabından sevgilisiyle olan bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Sevgilisinin doğum gününü, “Kısacık yaşama nasıl sığdırayım bu güzel sevgiyi bilmiyorum, bitanecik ömrüm var keşke bitanecik daha olsaydı dedim İzzet” gibi duygusal bir yazıyla kutlayan sanatçıya sevgilisi İzzet Başlak, “İnsan herhangi bir şeyi en çok ne kadar sevebilirse o kadar seviyorum seni” şeklinde yanıtladı. Gülden’e sevenlerinden iyi dilek yorumları yağdı!