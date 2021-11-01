Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– UZI – Cindy

2– Ege Balkız & Burry Soprano – Affet Beni Sevgilim

3– Emir Can İğrek – Kor

4– Merve Özbey – Yerle Yeksan

5– Yüzyüzeyken Konuşuruz – Son Seslenişim

6– Ajda Pekkan – Mümkün Değil

7– Batuflex – Dalga

8– Reynmen ft. Zeynep Bastık – Yalan

9– Soner Sarıkabadayı – Tamamlayamayabiliyorum

10– Artz & Bugy – Hayrola feat. Ezhel





HARBİYE’DE SAHNE ALMAMASININ NEDENİ BELLİ OLDU

Rock müziğin efsane ismi Şebnem Ferah yaklaşık 2 yıldır Harbiye Açıkhava’da sahne almıyordu. Sevilen sanatçının Harbiye konserlerine ara vermesinin sebebi belli oldu. Şebnem Ferah konserlere ara vermek istemesinin nedeni yeni bir albüm için üretim ve kayıt aşamasında olması. Albüm çalışmalarına odaklanan Ferah’ın 2022’de bizlerle olacakmış.





MEHMET’İN ANNESİ HADİSE’Yİ EVİNDE AĞIRLAMIŞ

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler’in aşkı doludizgin devam ediyor. Hadise’nin istenmeyen gelin olduğu yönündeki haberler basında yer bulmuştu. Hadise’ye yakın kaynaklarla konuştuğumda aldığım bilgiler şu şekilde: Hadise, Mehmet Dinçerler’in annesiyle şahane bir yemek yemiş. Hem de bu yemek Mehmet’in annesinin evinde gerçekleşmiş. Basına çıkan fotoğraflar başka bir güne aitmiş. Hadise ve müstakbel kaynanası 2-3 kez buluşmuş. İlk buluşma ve esas buluşma ise evde gerçekleşmiş.





AKUSTİK SERİYE DEVAM EDİYOR

Popüler müziğin modern ve renkli isimlerinden Uğur Etiler, yayımladığı ‘Yaktım Gemileri’, ‘Biraz Zor’, ‘Zırdeli’, ‘Geçmişe Özlem’ gibi geniş kitlelere ulaşan şarkılarından sonra Garaj Müzik etiketli ilk albümünü yayınlamaya hazırlanıyor. On şarkıdan oluşan ‘Sekiz’ albümden ilk yayımlanan Yaktım Gemileri (Akustik) sonrası ikinci single ‘Ters Açı’ 29 Ekim Cuma günü tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Akustik serinin dinleyici ile buluşan ikinci single ‘Ters Açı’nın sözü ve müziği Uğur Etiler’e düzenlemesi Birkan Şener& Gökçer Turan’a ait. Şarkının performans görüntülerinden oluşan video klibi Enes Bilal Taşçı yönetmenliğinde çekildi.

ALBÜM SÜRPRİZİ

Türk Rock müziğinin güçlü yorumcu ve şarkı yazarlarından Aslı Gökyokuş ‘un 2007 yılında Nr1 Müzik etiketiyle yayımlanan, içinde ‘Dans Etmeye İhtiyacım Var’, ‘Yardımcı Olmuyor’ gibi hit parçalarının da yer aldığı Söylediğim Şarkılarda Saklı albümü yıllar sonra ilk kez 5 Kasım Cuma günü dijital platformlarda yayına giriyor.

Dinleyicilerin uzun yıllardır ulaşamadığı albümün tüm haklarını, geçtiğimiz sene kurduğu ve kızının adını taşıyan Yaz Müzik şirketi üzerine alan Aslı Gökyokuş’un albümde bir de sürprizi var.

Aslı Gökyokuş, yıllar önce Ajda Pekkan'ın yorumuyla klasikler arasına giren ‘O Benim Dünyam' şarkısını yeniden yorumladı. Şarkının düzenlemesi ise Serkan Çeliköz tarafından bir başka kült şarkı olan I Love Rock'n Roll ile birleştirilerek yapıldı.





eGo'NUN ''PRENSES''İ YAYINDA!

Küçük yaşlarda müziğe olan ilgisini keşfederek ortaokul yıllarında ilk bestelerini yapmaya başlayan ''eGo''; çok ara vermeden yeni projesi ''Prenses''i müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Sözü ve müziği genç sanatçının kendisine ait olan ''Prenses''in düzenlemesi başarılı prodüktör ve müzik yönetmeni Seçkin Özer imzası taşırken projenin genel koordinatörlüğünü ise Mesut Uyanık üstlendi.

''Prenses''in klibi tarihi dokusuyla büyüleyen antik çağın en değerli yerleşim alanlarından Asos Behram kasabasında Vasso'nun yönetmenliğinde kalabalık bir ekiple çekildi. Klipte ''eGo''ya güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncu Milano Yakovchyk eşlik etti.

YARIM KALAN GERÇEK BİR HİKAYENİN ŞARKISI!

Yayınlamış olduğu projeleriyle her dönem adından sıklıkla söz ettiren başarılı müzisyen ''Bahadır Tatlıöz''ün uzun süredir beklenen yeni projesi ''Yarım Adam'' tüm müzik platformlarında dinleyicisiyle buluştu.

Sözü ve müziği ''Bahadır Tatlıöz''e ait olan şarkının, yarım kalmanın her halini dile getiren ve izleyicisinin kalbine dokunacak gerçek baba oğul hikayelerinden ortaya çıkan klibini ise sanatçının kendisi çekti.

Uzun süre ruhumuzda iz bırakacak ''Yarım Adam''ın klibine; başarılı sanatçı ''Özgün''de manevi desteğini esirgemeyerek oğlu Ediz'le birlikte destek verdi.





İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

2019 yılında kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü ikinci kez anne oldu. Çift, bu sabah dünyaya gelen oğullarına Selim adını verdi.

Bengü, oğlunun ismiyle ilgili, "İsim olarak, soyadımız Selimoğlu olduğu için junior 'Selim Selimoğlu' diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim'in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum, bunu da Selim'e bıraktık" demişti.





GUİDO İLE BARIŞTI MI?



Snobmagazin'in haberine göre; Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'ndan flaş bir hamle geldi. Sosyal medya fenomeni, Mohammed Alsaloussi'den önceki sevgilisi İtalyan DJ Guido Senia ile partide buluştu.

Subaşı, eski sevgilisinin New York'ta düzenlediği partiye katılması dikkat çekti. Bir arkadaşlarının parti görüntüsüne yer verdiği video'nun etiketine hem Subaşı'nın hem de Guido Senia'yı etiketlemesi ikilinin yan yana olduğunu ortaya çıkardı.

Daha sonra video'yu ve etiketleri sayfasına taşıyan Subaşı'nın bu hareketi şaşırttı.

İtalyan DJ, Şeyma Subaşı'dan ayrıldıktan sonra adı Melisa Döngel ile anılmıştı. Çiftin, New York'ta buluşması akıllara, "Acaba barıştılar mı?" sorusunu getirdi.

Benim bu ilişkilerde anlam veremediğim Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi’den evlenme teklifi alırken ve evlilik teklifini kutlarken Guido Senia’nın tanıdıkları da yanlarındaydı. Hatta Senia soyadlı bir kadın da Şeyma’yı tebrik etmişti. Acaba bize mi bu garip geliyor? Doğal olan bu mu? Akıl sır erdiremedim.





ÇAKAL YENİ ŞARKISIYLA DA TRENDLERDE ZİRVEDE

Rap müziğin yükselen genç ismi Çakal, Mahvettim şarkısıyla da sosyal medyada trend oldu.

Mahvettim şarkısı çıktığı ilk günden itibaren 3 gündür YouTube Trend Videolarda zirvede yer alıyor.

Henüz 26 yaşında olan Çakal'ın bu başarısı eleştiriliyor. Meyve veren ağaç taşlanıyor. Kim ne derse desin Rap bu çocuklar sayesinde yükseliyor. Ben Lütfen şarkısıyla kendisini dilime pelesenk etmiştim.

Her şarkısı sosyal medyada gündem olsa da unutulmaması gereken bir nokta var. Çakal'ın şarkıları listelerde de başarısıyla gündem oluyor. Eğer şarkı başarılı olmasaydı listelerde son bir haftadır zirvede olmazdı. Tebrikler olsun, yenileri gelsin!