Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Batuflex – Dalga

2– Emir Can İğrek – Kor

3– Artz & Bugy – Hayrola feat. Ezhel

4– Merve Özbey – Yerle Yeksan

5– Yüzyüzeyken Konuşuruz – Son Seslenişim

6– Ajda Pekkan – Mümkün Değil

7– Cakal – Mahvettim

8– Reynmen ft. Zeynep Bastık – Yalan

9– Soner Sarıkabadayı – Tamamlayamayabiliyorum

10– Tuğçe Kandemir – Sakın Ola





GÜLŞEN’İN SESİ ELEŞTİRİLDİ



Son günlerde Gülşen’in sahnelerinde giydiği kıyafetler dışında sesi de eleştiriliyor. Birkaç gündür kendisinin konserlerine katılanlar sesiyle ilgili yorumlar yapıyor, mesajlar atıyor, videolar gönderiyor. Evet, yolladıkları videolara bakıldığında Gülşen’in sesi net duyulmuyor ve vokaller duyuluyor. Elbette ki bir iki video ile Gülşen’in sesi hakkında ahkam kesmek bize düşmez ama videoları izlediğimde ‘’Aylardır elbisesiyle, tarzıyla, baklavasıyla gündem olan Gülşen'in sesiyle de gündem olmasını isterdim. Bu ne? Bu bizim Gülşen mi? Geçen gün Jolly Joker sahnesine gidenler de paylaşım yapmıştı. Şok olmuştum güncel sesini duyduğumda. Yıldız Tilbe bu yorumu duymasın.’’ dedim. Kendisinden mutlaka bir açıklama gelecektir.





‘’BİZİM YERİMİZDE OLMAK İSTEYENLER BİR DURUN BAKALIM ‘’

Hande Yener genç nesil sanatçılara gözdağı vermiş. Yıllardır kendini güncelleyen ve yenileyen isimler arasında yer alan Hande Yener, ‘’Bazı isimler hemen bizim yerimizde olmak istiyor. Onlar bir dursun bakalım. Daha ben buradayım. Ajda Pekkan duruyor. Kimse bir yere gitmiyor.’’ açıklamasını yaptı. Kadın haklı, pop müzikte ikon. Her yeni çıkan şarkıcının puf diye söndüğü bir dönemde büyük isimler markalarını yaşatıp, konser vermeye devam ediyor.





O DA ŞARKICI OLUYOR



Wilma Elles, en büyük hayalinin şarkı söylemek olduğunu belirtti. Albüm hayali olan oyuncu, ‘’Albüm yapmak büyük iş. Onun için birkaç ay çalışılması lazım. Umarım daha sonra olur. Çünkü benim en büyük hayalim.’’ dedi. İvana Sert’ten sonra Wilma Elles’in şarkıcı olmasına şaşırmam. Bu sektöre girmeyen kalmadı. Siz de buyurun Wilma hanım…





GÜLDEN'İN SAHNE MARATONU BAŞLADI

Üst üste yaptığı şarkılarla dinlenme rekorları kıran başarılı sanatçı Gülden, konser maratonuna başladı. Nişantaşı Luz'da geçen akşam sahne alan Gülden, hem sevilen hitlerini hem de izleyicilerinin istek şarkılarını seslendirmeyi ihmal etmedi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, konserler devam edecek diyerek sürprizlerin yolda olduğunu belirtti.





YENİ KLİBİ YAYINDA



Seren Akıska, müzikal üretimlerinin ilki olan 'Hasretim' geçtiğimiz günlerde Star Tv ekranlarında yayımlanan 'Ada Masalı' dizisinde kullanıldı. Sözü müziği ve düzenlemesi Seren Akıska'ya ait şarkıda genç müzisyen flüt çaldı.

Mühür, Arasan Da, Melekler Bizimle ve Hasretim'in yer aldığı dört şarkılık kendi müzik şirketi SS MUSİC etiketiyle Ep'de yayımlayan Akıska, ikinci video klibini yayımladı.

Sözü ve müziği Sude Bilge Demir'e düzenlemesi Sonat Sözer'e ait 'Arasanda' şarkısının akustik versiyonuna Kubilay Kasap yönetmenliğinde çekilen video klip sanatçının kendi youtube kanalında yayınlandı.





‘’YENİ ŞARKIM ÇOK ÖZEL YERE SAHİP’’

2014 yılında ilk albümü ‘Sildim Adını’ ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan ve peşi sıra çıkardığı ‘Al Yanına, Alışamadım, Yolunu Bulur ve Çevrimiçi’ isimli şarkılar ile adından söz ettiren “Hediye Biliç”; son şarkısı ‘O’ ile dinleyicisiyle buluştu.

“Hediye Biliç”; müziği bir arkadaşına ait olan gerçek bir aşk hikayesinden esinlenerek üzerine sözlerini yazdığı ‘O’ isimli şarkı hakkında duygularını şu sözlerle getirdi;

“3 yıl önce bir ev ortamında tüm duygularımla bu şarkıyı seslendirdim. Bir daha okuma yapmadım ve o an ki samimiyetle bugüne gelmesini istedim ve sevenlerimle buluşturdum. Ben de çok özel bir yere sahip olan bu şarkıyı umarım herkes çok sever ve kalbine dokunur”





MİSAFİR DİZİSİ ERKEN FİNAL YAPABİLİR

Geçen gün Misafir dizisini izlemek istedim. Dizinin ilk 10 dakikasında o kadar negatif enerji aldım ki anlatamam. Uzun soluklu bir dizi olacağını düşünmüyorum. Buğra Gülsoy’un Kızım dizisindeki performansından kaynaklı bu dizide yer aldığını düşünüyorum. Hazal Kaya ise hal ve tavırlarıyla Aşk-ı Memnu’daki Nihal’i anımsatıyor. Bana oyunculuğu son derece negatif yansıdı ve diziyi izlemeye tahammül edemedim. Karakterler arasında sadece ortalama olan Giray idi. Onun dışındaki karakterlerin hepsi ya çok abartı ya çok soğuk ya çok laubali. Dizi için beklentilerim yüksekti fakat gördüğüm o ki erken final kararı alacak.





DÜNYADA OLDUĞU KADAR TÜRKİYE'DE DE BAŞARILI MI?



Oyuncu Hande Erçel’in başarısı yankılanmaya devam ediyor. Global Nubia Awards 2021’de ‘Yılın En İyi Global Kadın Oyuncusu’ seçilen Erçel, IMDb’nin 2021 yılının 28-30 yaş arası en çekici kadınları listesinde dünyada 2. Sırada yer aldı. Hande Erçel adından söz ettirmeye devam ediyor fakat Türkiye’de bu kadar abartılacak bir başarı yakaladı mı? Düşünmeden edemedim uzun soluklu hangi dizide yer aldı? Ben Türkiye’de bu kadar abartılacak bir başarısına şahit olmadım fakat belli ki bir hayli seviliyor. Başarıdan daha çok samimiyetini ön plana çıkarması izleyicide değer kılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hande Erçel dünyada olduğu kadar Türkiye'de de başarılı mı?





GÜLÇİN, HEPSİ GRUBUNU MU ÖZLEDİ?

Müzikonair adlı sitede; ‘’Şarkıcı Gülçin Ergül, geçtiğimiz günlerde “Birbirimize İyi Gelmiyoruz” isimli şarkısının video klibini yayınladı.’’ haberine denk geldim.

Bir döneme duran Hepsi grubundan ayrılma kararı alan ve kariyerine tek devam eden Gülçin Ergül’ün son klibindeki ‘Hepsi’ detayı dikkat çekti.Klibin bir sahnesinde Hepsi grubunun fotoğrafının olması hayranlarını heyecanlandırdı. 12 yıl önce ayrılan grubun tekrar bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bu konuyla ilgili benim yorumum şu şekilde; her dönemin ayrı bir enerjisi, ayrı bir heyecanı vardı. Hepsi de bir dönemin neşesiydi, fenomeniydi. Şimdi nasıl ki rap müzik üreticileri fenomense o dönem de bu tarz gruplar fenomendi. Fakat Hepsi istediği kadar birleşsin o dönemdeki aurayı yakalayamaz.