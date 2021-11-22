Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Emir Can İğrek – Kor

2– Artz & Bugy – Hayrola feat. Ezhel

3– Yüzyüzeyken Konuşuruz – Son Seslenişim

4– Merve Özbey – Yerle Yeksan

5– Cakal – Mahvettim

6– Ajda Pekkan – Mümkün Değil

7– Irmak Arıcı – Asık Suratım

8– Reynmen ft. Zeynep Bastık – Yalan

9– Soner Sarıkabadayı – Tamamlayamayabiliyorum

10– Tuğçe Kandemir – Sakın Ola





SELİN’İN GİZEMLİ SEVGİLİSİ



İş kadını Selin Ciğerci’nin Gökhan Çıra’dan boşandıktan sonra aşk hayatı merak ediliyordu. Selin Ciğerci’nin bir basketbolcuyla aşk yaşadığı iddia edilmişti. Selin Ciğerci’nin basketbolcu olduğu iddia edilen sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı. İkilinin bir AVM’de buluştuğu anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından görüntülendi. Selin Ciğerci’nin sevgilisi gizemini koruyor.



AŞK HABERLERİ ÇIKTI ORTAKLIK BİTTİ



25 yaşındaki eski futbolcu Gökhan Çıra, 9 Eylül'de boşandığı eski eşi Selin Ciğerci ile aralarındaki tüm bağları kopardı. Boşandıktan sonra iş ortaklıkları devam eden çift cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Gökhan Çıra, eski eşiyle hem iş hem de arkadaşlık ilişkisini bitirdiğini duyurdu. Çıra, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; ''Selin Ciğerci ile olan iş ortaklığım ve arkadaşlık ilişkim bugün itibari ile tamamen bitmiştir. Kendisine yeni hayatında başarılar, sağlık ve huzur dilerim. Gökhan Çıra''



GÖKHAN ÇIRA: HEP ADAM GİBİ DURDUM



Dubai’ye giden Gökhan Çıra havaalanında paylaştığı hikayede paylaştığı şarkı Selin Ciğerci’ye gönderme olarak algılandı. Birçok magazin sayfası ‘Gemileri Yaktım’ şarkısını Selin’e gönderme olarak paylaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gökhan Çıra, ''Demin paylaştığımı kimse yanlış anlamasın. Ben olduğum gibi bir adam oldum. Her zaman, hep de adam gibi durdum. O yüzden bilmeden, kimse konuşmasın. Susmak istemiyorum ama konuşmak da istemiyorum. Ben zaten 1 haftadır yapılan bütün ihanetlere alıştım. Herkes tarafından...'' paylaşımını yaptı.





YİĞİT KOÇAK OYUNCULUĞUYLA TAHT KURDU



Kardeşlerim dizisinde Kadir'in hayatını kaybetmesi bütün izleyicileri ağlattı. Fakat dizinin son bölümüne Ömer'in muhteşem yeteneği damga vurdu. Gencecik oyuncu, dram rolünün hakkını şahane bir şekilde verdi. Ömer karakterini canlandıran Yiğit Koçak sosyal medyanın da izleyicinin de kalbine taht kurdu. Genç isimlerin bu denli güzel yetenekli olması beni umutlandırıyor. Ne bölümdü be Yiğit Koçak...



SU BURCU YAZGI COŞKUN YETENEĞİ GÖZ DOLDURDU



Kardeşlerim dizisinin son bölümünün hala etkisindeyim. Birçok izleyici de Kardeşlerim'in son bölümünde gözyaşı döktü. Genç yetenekler, oyunculuğun nasıl olması gerektiğini adeta herkese gösteriyor. Su Burcu Yazı Coşkun da bu genç isimlerden birisi... Son bölümdeki performansı hepimiz tarafından alkış aldı. Yeni nesil oyuncular arasında güzellik ön planda fakat bu kızın yeteneği de takdir topluyor. Hem güzel hem yetenekli olunca da oyunculuğun hakkını veriyor. Işığı bol, gelecek için umut vaad eden bir isim. Ne şanslıyız böyle oyunculara sahip olduğumuz için... Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyada 2 milyondan fazla kişi tarafından takip ediliyor.



“NORM ENDER” OLAY YARATTI!

Müzik listelerini alt üst eden şarkılarıyla kısa sürede Türkiye’de rap müziğe yön veren nadir isimlerden olan “Norm Ender”; yeni şarkısı “Kediler Aslan Olmaz”ı müzikseverlerle buluşturdu. Sözü ve müziği ''Norm Ender''e ait olan şarkının iddialı ve yenilikçi düzenlemesinde ise başarılı sanatçıya, müzik adamı Nurettin Çolak eşlik etti.

Azınlığın sesini dünyaya duyurmayı hedefleyen rap müziğin öncüsü ''Norm Ender''in yeni şarkısı ''Kediler Aslan Olmaz''ın mix çalışmalarını Utku Ünsal üstlenirken masteringi ise Emre Kıral imzası taşıyor.





ADELE, 30’U YAYINLADI

2015 yılında yayınladığı “25” isimli albümünden sonra ilk defa “Easy on Me” şarkısıyla hayranlarıyla buluşan Adele’in merakla beklenen yeni albümü “30” yayınlandı. Dördüncü stüdyo albümü niteliğini taşıyan 12 şarkılık yeni albümün ismi hayatının en çalkantılı zamanı olarak nitelendirdiği 30. yaşından geliyor. 15 Grammy ödülü sahibi sanatçı, “30”un tanıtımı kapsamında Oprah Winfrey ile gerçekleştirdiği röportaj sırasında albüm ile ilgili özel açıklamalarda bulundu. Eski eşiyle geçirdiği ayrılık sürecini kaleme aldığı “30” albümü için Adele, 9 yaşındaki oğlu Angelo’nun ileride bu süreci anlamasına yardımcı olacağını dile getirdi.

FERHAT, PEHLİVANLA MÜZİK DÜNYASINDA!



Yeni single çalışmasını müzikseverlerle buluşturan Ferhat müzik piyasasında cesaretini konuşturmaya devam ediyor. Pehlivan şarkısında da diğer şarkılarında olduğu gibi cesur olan Ferhat muhteşem, yarı çıplak vücutlar ve minimalize edilmiş bir Beat ile TURKISH DELIGHTS EP-tanıtımını tam anlamıyla yansıtıyor. Klip geleneksel erkek figürlerini erotik bir açıdan ele alarak tabuları kırdığı gibi, müzik de son derece şehvetli ve dans ettiren bir parça. FERHAT’ın müzikal dilinin evrensel olduğunu, PEHLIVAN’ a gelen yankılardan da anlıyoruz: en son tanıtımda yayınlanan video klibi dünyanın heryerinde çeşitli festivallerde gösterildi ve Basel Filmfestivali’nde „En Iyi Muzik Videosu“ kategorisine aday gösterildi ve „Listen to Berlin“ adlı kült derleme listesinde çoktan yerini garantiledi bile. PEHLIVAN 19.11.’de, yani TURKISH DELIGHTS EP-tanıtımından tam bir hafta önce yayınlanacak ve ardından „Eklektik BerlinIstan“ parçasıyla dünyada müzikal ve politik anlamda bir vizyoner sayılan yapımcısı ve DJ’i İpek İpekçioğlu’nun PEHLIVAN-Remixi piyasaya çıkacak. Bunun hemen ardından FERHAT ayrıca TURKISH DELIGHTS’ ın tüm Remix-EP’ini yayınlayacak.

Neslihan’dan “Yorgunluk Kahvesi”!

2005 yılında “Hiç sevmedim”, “Adı oldu yalnızlık” ve “Sen” şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Neslihan, sevenleriyle yeni şarkılarını paylaşmaya devam ediyor. Sesi ve besteleriyle kendine has bir müzik tarzı olan sanatçı adından sıklıkla söz ettiriyor.

Son zamanlarda YouTube kanalında yayınladığı akustiklerle milyonlara ulaşan Neslihan, “Yorgunluk Kahvesi” isimli yeni şarkısını sevenleriyle paylaştı!

Sözü ve müziği Neslihan’a ait olan şarkının düzenlemesi Ali Tolga tarafından yapıldı. Amerika’da yaşayan Neslihan’ın yeni klibi; hem Nevada Çölü’nde hem de İstanbul’da geçen sahneleriyle, Özkan Aksular tarafından çekildi.

YouTube kanalı aracılığıyla projelerine ara vermeden devam edeceğini açıklayan Neslihan, Türkiye’deki konser turnesine de yeniden başlayacağının sinyallerini verdi.





SAĞLIK DURUMUNU DOKTORLAR AÇIKLADI

Geçen akşam aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve halen Pamukkale Üniversitesi Hastanesi nöroloji servisinde gözetim altında tutulan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve sanatçının doktoru Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan ilk kez açıklama yaptı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı. Yapılan kontrolde, sanatçının beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtilmişti.

"FELÇ DURUMU YOK"

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan yeni açıklamada, "Kadir İnanır’ın sağlık durumu iyi, şun an felç durumu yok, takip ediliyor. Beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle gözetim altında tutuluyor" denildi.