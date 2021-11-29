Hakan KANBUROGLU

Hakan'ın Kulağındakiler

1– Artz & Bugy – Hayrola feat. Ezhel

2– Cakal – Mahvettim

3– Yüzyüzeyken Konuşuruz – Son Seslenişim

4– Tuğçe Kandemir – Sakın Ola

5– UZİ – PAPARAZZİ

6– Ajda Pekkan – Mümkün Değil

7– Irmak Arıcı – Asık Suratım

8– Reynmen ft. Zeynep Bastık – Yalan

9– Soner Sarıkabadayı – Tamamlayamayabiliyorum

10– Reynmen – Pare

SON BÖLÜME DAMGA VURDULAR: ZEHSER

Teşkilat dizisinin son bölümünde duygulanmamak elde değildi. Zehra ve Serdar’ın 24. Bölümün son sahnelerindeki oyunculuk performansı harikaydı. Genç ve başarılı oyuncuların gerçekten sadece yetenekleriyle gündem olmasına bayılıyorum. Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul o kadar uyumlu bir dizi ikilisi ki bu yılın en iyi dizi çifti diyebilirim onlar için… Peki ama Serdar öldü mü? Başrol oyuncusunun öleceğini düşünmüyorum. Üstelik reytinglerde zirvedeyken… Artık Serdar ve Zehra için her şey güzel olsa nasıl olur? Mutluluğu hak ediyorlar.

YETENEĞİYLE HERKESİN GÖNLÜNE GİRDİ!

Yargı dizisindeki Eren komiser karakterine hayat veren Uğur Aslan’ın oyunculuk performansını son günlerde herkes takdir ediyor. Bir adamın bu kadar samimi oyunculuk performansı sergilemesine ben şapka çıkarıyorum. Son derece doğal, sanki bizden biri gibi. Gerçekten de halktan biri olduğunu o kadar güzel yansıtıyor ki Uğur Aslan’a gördüğüm yerde sarılmak istiyorum. Televizyon tarihinde unutulmayacak bir karakter olacak Eren komiser… Şimdiden sosyal medyanın ve Z kuşağının diline dolandı bile! Eren komiserim…

DESTAN’IN REYTİNG BAŞARISI

Destan dizisinin yayınlanmaya başlamasıyla Salı günleri reyting tablosunda büyük değişimler yaşandı. TOTAL izleyicide Destan uzun zamandır zirvenin sahibi olan Masumlar Apartmanı adeta ezdi. Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz’ün rol aldığı Masumlar Apartmanı TOTAL’de 5.liğe kadar gerilemiş. AB’de hala zirvede olan Masumlar Apartmanı’nın TOTAL izleyicisinden kaybetmesi herkesi şaşırttı. Ebru Şahin ve Edip Tepeli’nin başrollerinde yer aldığı Destan dizisinin fırtınalar estirerek başlangıç yapmasına şaşırdım. Helal olsun. Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ise izleyicisini korumayı başardı. Dizi Total’de sadece 1 basamak geriledi.

AŞKLARINI MÜZİKLE PEKİŞTİRDİLER

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; Sıla Gençoğlu'nun yeni şarkısının düzenlemesini sevgilisi İlker Kaleli yaptı. Kaleli, Duman grubuna ait şarkının hem düzenlemesini yaptı hem de akustik ve elektro gitarlarını çaldı.Müzik kariyerinde ilk kez kendi yazmadığı bir şarkıyı yayınlamaya hazırlanan Sıla’nın single’ı, önümüzdeki günlerde çıkacak. Ünlü sanatçının, şarkıyı sahnede ilk kez 10 Aralık’ta Zorlu PSM’de vereceği konserde seslendirmesi bekleniyor.

İskender Paydaş'ın Bodrum’daki müzik stüdyosunda çalışan Sıla ve İlker Kaleli’nin sürpriz işbirliği, müzisyen Umut Yaşar Sarıkaya'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıktı.

KIRMIZI HALIYA DAMGA VURDU

Bu yıl beşincisi düzenlenen DİAFA ödül töreninde 'Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu' ödülünü almak üzere Dubai’ye giden başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, güzelliği ve zerafeti ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Geceye Burak Sanuk styling'i ile hazırlanan Atagül; giydiği Özgür Masur tasarımı elbise ile bakışların odak noktası oldu.Her şey çok güzel, uluslararası alanda bizi bu denli başarıyla temsil etmesi de şahane fakat Neslihan Atagül bu yıl Türkiye’de hangi dizide rol aldı? Son rol aldığı dizisi yayından kalkmadı mı? Ben mi kaçırdım? Türkiye’de bile bu yıl başarılı olamazken uluslararası alanda nasıl başarılı oldu?

HÜLYA DEKOLTESİNİ KONUŞTURDU

3 yıl aradan sonra istanbul'da ilk kez Maslak 1453’te bulunan Yeni Gazino’da sahne alan ünlü sanatçı Hülya Avşar, yoğun istek üzerine önceki akşam yeniden sevenleriyle buluştu.

Saatler öncesinden rezervasyonların dolduğu mekanda hayranlarının karşısına Melih Yazgan imzalı derin sırt dekolteli elbise ile çıkan Avşar, kusursuz fiziği ile kendine hayran bıraktı.

Gece boyunca ağırlıklı olarak Türk Sanat müziği şarkılarına yer veren ünlü şarkıcı, sahnedeki neşeli tavırları ve muhteşem performansıyla sevenlerine keyifli bir gece yaşattı.

Hülya Avşar'dan önce sahneye çıkan Kubat, Müslüm Gürses şarkılarını seslendirdi. Bu arada Hülya Avşar ayrıca yılbaşı gecesi Yeni Gazino’da sevenleriyle buluşacağının müjdesini verdi.

AYAZ ERDOĞAN VE MENGELEZ’İN BAŞARISI 40 MİLYONA ULAŞTI

Ayaz Erdoğan'ın ''Musixonable'' etiketiyle 'Beyhude' isimli Albüm'ün son şarkısı Baba 40 milyon izlenmeye ulaştı. Ben Ayaz Erdoğan’ı Ederim Olsun şarkısıyla sevenlerdenim. Ayaz Erdoğan; sözü Mengelez’e, müziği Ayaz Erdoğan’a ait Baba şarkısıyla milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Hip hop altyapılar üzerine arabeski seviyorum. Bunu da en güzel Ayaz Erdoğan başarıyor diyebilirim. Ayaz'ın yeni çalışmalarını merakla bekliyorum.

SÜPER STAR’IN KLİBİ NEDEN GECİKTİ?

Ajda Pekkan yaklaşık 1 ay önce çıkardığı albümü için klip karşısına geçti. Ajda Pekkan’ın “Ajda” albümünün çıkış şarkısı “Bi Tık”a izleyenleri şaşkınlığa uğratacak bir klip çekilmiş. Albüm çıkalı, şarkı çıkalı bir ay olmuş ve Ajda hanım yeni klip çekiyor. Tüm görüntüler MGX Film’e ait Türkiye’nin ilk ve tek virtual production stüdyosu Studio MGX’de çekildi. Kısa film tadındaki klipte Süper Star, ateşle oynadı, buzlar kraliçesi oldu ve bir astronot olarak uzaya çıktı. İki gün süren klip çekiminin yönetmenliğini ise Nihat Odabaşı üstlendi. Evet zorlu ve cesur pozları harika, tebrik etmek gerekir fakat sanki bu klip zorla çekilmiş gibi geldi bana. Acaba Ajda Pekkan albümün başarısından memnun değil miydi? Neden klip bu kadar geç çekildi? Ben kendisinden Arada Sırada, Yakar Geçerim gibi güzel hitlerin olduğu bir albüm beklerdim.

RAGIB NARİN 1 MİLYONA DOĞRU!

Ragıb Narin’in Vur Beni şarkısını geç keşfedenlerdenim. O kadar güzel ve naif bir şarkı ki geçen gün yürüyüş yaparken denk geldim ve abonesi oldum. Sözü ve müziği Ragıb Narin'e düzenlemesi Sabi Saltiel'e ait Vur Beni şarkısı 1 milyon izlenmiş. Yiğidin hakkını teslim etmeli. Müzik piyasasında çok güzel ve samimi işler yapacağına eminim.

ERKAN GÜLERYÜZ'DEN SEZEN ŞARKISI

Türk pop müziğinin kaliteli yeni nesil müzisyenlerinden ERKAN GÜLERYÜZ, yayımladığı albümler ve şarkılarla hatırı sayılır bir hayran kitlesi kazandı. Erkan Güleryüz 2022 yılında yayınlanmayı planladığı 10 şarkıdan oluşan ‘Minimal’ albümünün iki ayda bir sevenleri ile paylaştığı şarkılarına bir yenisini daha ilave etti. Projenin dinleyici ile buluşan ilk şarkısı ‘Gün Ola Harman Ola’dan sonra, ‘Sorma’ ve ‘İki Simit’ ardından dördüncü single ‘Of’ video klibi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.

UMUT KAYA’NIN YENİ SİNGLE’I ‘NEREYE KADAR’

Rock müziğin genç temsilcilerinden Umut Kaya en yenisi ‘Nereye Kadar’ı Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımladı. Şarkıyı ilk olarak 2010 yılında müziklerini yaptığı ‘Çakıl Taşları’ dizisi için demo olarak kaydeden Umut Kaya, dizinin de ana konusu olan Üniversite sınavına ve gençlerimizi sürekli yarıştırmaya yönelik eğitim sistemine bir eleştiri olarak yazdı. Sinan Göksan ile Umut Kaya’nın yönettiği klipte sanatçının kızı Umay, Barkın Oğaner ve Diren İncu da rol aldı. Video klip, şarkının ritmine ve ruh haline uygun bir şekilde, rengarenk ve eğlenceli görüntülerden oluşuyor.