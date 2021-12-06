Hakan KANBUROGLU

Hakan'ın Kulağındakiler

1– Cakal – Mahvettim

2– Yüzyüzeyken Konuşuruz – Son Seslenişim

3– Tuğçe Kandemir – Sakın Ola



4– UZİ – PAPARAZZİ

5– Reynmen ft. Zeynep Bastık – Yalan

6– Ajda Pekkan – Mümkün Değil

7– Irmak Arıcı – Asık Suratım

8– Dedublüman / Çağrı Çelik - Gamzedeyim Deva Bulmam

9– Soner Sarıkabadayı – Tamamlayamayabiliyorum

10– Reynmen – Pare

BAŞARININ GÖZYAŞLARI



Sabah kuşağının vazgeçilmez sunucusu Müge Anlı, bu yıl 47’nci kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Gündüz Kuşağı Programı ve En İyi Kadın Sunucu ödüllerinin sahibi oldu. Müge Anlı ödülünü aldığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. ‘’İçimdeki kelebekleri harekete geçiren 'Altın Kelebek' heyecanını bana yaşatan, 14 yıldır benimle yürüyen herkese teşekkür ederim. Bir avuç arkadaşımla çıktığım bu yolda milyonlarca isimsiz kahraman benimle yol aldı. Kötü insanlarla aynı havayı solumak istemiyorduk. Eşlerin, çocukların gözyaşlarını dindirdik. Aş evleri kurduk onlarca yardım yaptık en güzeli de birlikte yaptık. Her gün şükrediyorum ve geriye dönüp baktığımda 'iyi ki' diyorum. ‘’ ifadelerini kullandı. Ayrıca Müge Anlı’nın ‘’Benim canlı yayın fobim var.’’ sözleri de geceye damga vurdu.

GECENİN EN SAMİMİ İKİLİSİ



Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl 47’nci kez düzenlendi. Gecede En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ödülünü alan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut konuşmasıyla gönülleri bir kez daha fethetti. İkili yaptıkları konuşma sırasında ‘’Ben bu anın hayalini beş sene önce kurdum. Aklım da şu vardı; ben ödül alacağım ailemden herkes izleyecek şimdi bir kişi eksik. Dedem rahmetli oldu ödülü ona adıyorum.’’ dedi. İYİ Kİ bu genç yetenekler müzik piyasasına girmiş. Tolga Aykut ile iyi ki yolları kesişmiş. Gerçekten şarkılarındaki gibi samimi iki yürek…





ÖDÜLÜNÜ BABASINA ARMAĞAN ETTİ



Zehra, Cennet’ten Çiçek şarkısıyla Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ödülünü aldı. Zehra ödülünü alırken gözyaşlarına hakim olamadı ve ‘’Bu ödülü 7 yıl önce kaybettiğim babam için alıyorum. Bana hep inandı, destek verdi, çok teşekkür ederim.’’ dedi.





ÖDÜLLERİ İÇİN AYRI BİR EV TUTTU

Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl 47’nci kez düzenlendi. Gecede En İyi Fantezi Müziği Kadın Şarkıcı ödülünü alan Ebru Yaşar, ‘’Ödüllerim için ayrı bir ev tuttum.’’ açıklamasını yaptı. Sesi, asaleti ve tarzıyla her zaman örnek olan bir kadın şarkıcı. Ödüllerinin hakkını veriyor.





EDİS VE HAKAN ALTUN PANDEMİDEN ETKİLENEN MÜZİSYENLERİ UNUTMADI



Pantene Altın Kelebek Ödülleri geçen akşam görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Hakan Altun En İyi Fantezi Müziği Erkek Şarkıcı ödülünü alırken Edis En İyi Erkek Şarkıcı ve Yılın Şarkısı ödüllerini aldı. İki isim yaptıkları konuşmada pandemi döneminde etkilenen müzisyenleri unutmadı. Hakan Altun, ‘’Ben bu ödülü pandemi döneminde hayatını kaybeden 103 müzisyen dostum için alıyorum.’’ ifadelerini kullanırken Edis, ‘’Çok özel bir ödül... Bu iki sene de müzisyenler kolay şeyler yaşamadı onlar için alıyorum bu ödülü...’’ cümlelerini belirtti.

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SEFO’NUN BAŞARISI ÖDÜLLE TAÇLANDI

2021 yılına damga vuranlar isimler arasında şüphesiz ki SEFO vardı. Toz Duman ve Bilmem Mi şarkıları müzik piyasasına damga vururken gönülleri de fethetmişti. Son günlerde okullardaki teneffüslerde minik öğrencilerin Bilmem Mi şarkısına eşlik ettiği anlar gündem olmuştu. Sefo’nun yaşadığı haklı gurur Pantene Altın Kelebek ödüllerinde taçlandı. Yılın En İyi Rap Sanatçısı ve Yılın Şarkısı ödüllerini alan Sefo, ‘’ İkinci kez bu sahnedeyim daha çok heyecanlıyım. Bu şarkının alt yapısında benimle olan Aerro'ya ve okullarda bağıra bağıra söyleyen çocuklara teşekkür ediyorum. Yaptığımız müziğin bu şekilde başarıya ulaşması ve bu başaranın taçlanıyor olması beni çok mutlu etti. Herkese çok teşekkür ederim.’’ dedi.





HADİSE ÖDÜLÜNÜ KADINLARA ARMAĞAN ETTİ



Pantene Altın Kelebek ödülleri bu yıl 47’nci kez düzenlendi. Şarkıcı Hadise, Yılın En İyi Kadın Sanatçısı ödülünü aldı. Hadise ‘’Çok değerli bir ödül bu... Oy veren herkese teşekkür ediyorum. Sevgilim Mehmet'e teşekkür ediyorum, tüm gece elimi tuttun... Bugün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü... Kadınlar konusu bende çok hassastır hiçbir zaman susmadım, susmayacağım da... Çok fazla kadın öldürüldü, bu ödül hayatları kısıtlanan kadınlara gelsin.’’ açıklamasını yaptı. Hadise’nin kadınlara yönelik söylemlerini her zaman alkışlıyorum. Ödül töreninde Mehmet’in Hadise’ye olan aşk dolu bakışları gözümden kaçmadı.





‘’Enstrüman almak bile mücadeleye dönüştü’’



Yılın En İyi Müzik Grubu ödülünü Madrigal aldı. Madrigal grubunu ‘Seni Dert Etmeler’ şarkısıyla tanışmış olsak da sektörde yıllardır varlar. Şahane bir ekip oldular ve güzel şarkılarını bizlerle buluşturdular. Başarılarının karşılığını milyonlarca dinlenme oranıyla ve ödüllerle alıyorlar. Madrigal grubu şu açıklamayı yaptı: Kıymetli sizlerin önünde, ailelerimiz bizi ekran başında izlerken böyle kıymetli bir ödül almak bizim için onur verici. Uzun zamandır beraber müzik yapıyoruz, birçoğunuz Dert Etmeler ile tanıyordur. Hayal ettiğimiz noktalara gelebilmek için hala uğraşıyoruz. Sanatla uğraşmak mücadele olmaya başladı. Bir enstrüman almak bile mücadeleye dönüştü. Evinde bizi izleyen tüm yetenekli kardeşlerimize daha fazla destek olmamız gerekiyor. Bu ödülü onlar için alıyorum.





REYTİNGLERDE HÜSRAN



Star TV’de Cuma günü ilk bölümü ekrana gelen Kaderimin Oyunu dizisi reyting şoku yaşadı. Akın Akınözü, Öykü Karayel ve Sarp Apak’ın başrollerinde yer aldığı dizinin ilk bölümü Total reytinglerde beklenen ilgiyi göremedi. Dizinin TOTAL reytinglerde ilk 10’a girememesi sosyal medyada da gündem oldu. Büyük umutlarla ekran yolculuğuna adım atan dizinin reytingleri toparlanmazsa final yapması konuşuluyor. Cuma günü ekranlarda; Aşk Mantık İntikam, Aziz, Kırmızı Oda ve Arka Sokaklar varken o gün dizi yayınlamak zaten akıl karı bir iş değildi. Bakalım bu dizinin sonu ne olacak?

HAZAL KAYA VE BUĞRA GÜLSOY’A ŞOK



Fox Tv'nin Medyapım imzalı yeni dizisi "Misafir" için erken final kararı alındı. Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un başrollerinde yer aldığı dizi, 5. bölümde ekrana veda edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Misafir", geçtiğimiz hafta ekrana gelen 3. bölümüyle reyting gruplarında ilk 10 yapım arasına giremedi. Dizi, reytinglerde ilk 10 arasına giremeyince erken final kararı alındı. Dizinin final bölümü 9 Aralık Perşembe akşamı izleyicilerle buluşacak. İlk bölümünü sadece 10 dakika izledim ve bu dizi final yapar demiştim. Gerçekten de öyle oldu. Kimse bu diziyi çekenleri falan uyarmamış galiba. Hem dizinin oyuncularına hem de oyuncuların sevenlerine yazık. Büyük umutlarla beklenen diziler bir bir final yapıyor.