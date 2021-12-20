Hakan KANBUROGLU

Hakan'ın Kulağındakiler

1– Tuğçe Kandemir – Sakın Ola



2– Reynmen ft. Zeynep Bastık – Yalan

3– Ajda Pekkan – Mümkün Değil

4– UZİ – PAPARAZZİ

5– Reynmen – Pare

6– İçime Ata Ata – Burak Bulut & Ebru Yaşar & Kurtuluş Kuş



7– Sakiler – Ölürüm Hasretinle

8– Dedublüman / Çağrı Çelik - Gamzedeyim Deva Bulmam

9– Soner Sarıkabadayı – Tamamlayamayabiliyorum

10– Aşkın Mevsimi – Oğuzhan Koç





ÜNLÜ OYUNCU APARTMANIN 11. KATINDAN DÜŞTÜ



Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe (42), Mersin'de kaldığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bir program için Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti.

Altunmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.





HER ŞEY ÜÇ SANİYEDE OLDU

Geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybetmenin acısını yaşayan Gülçin Ergül, hastaneden taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu. Posta’ya açıklama yapan şarkıcı, kaza anını anlatırken "O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti. Gözlerimin feri söndü" dedi.





‘’BİZ HEP KARDEŞİZ’’



Hepsi grubuyla tanınan Gülçin Ergül, geçirdiği trafik kazası sonucu adeta ölümden dönmüştü. Yaklaşık 11 yıldır küs olduğu ancak geçtiğimiz yıl barıştığı eski grup arkadaşlarından Yasemin Yürük'ten, Gülçin için hem destek mesajı hem de büyük bir zeytin dalı geldi. Yürük, diğer arkadaşları Eren Bakıcı ve Cemre Kemer'i de kastederek 'biz hep kardeşiz' mesajını yayınladı.





‘’BU ZAMANA KADAR ÇEKİLMİŞ EN İDDİALI KLİP’’ Mİ?



İrem Derici, eski sevgilisi Genco Ecer ile yeni şarkısı ‘Konu O Olunca’nın klibi için kamera karşısına geçmişti. Önceki akşam yeni şarkılarının lansmanı yapıldı. Derici’nin 2018’de 1 yıl aşk yaşayıp ayrıldığı Genco Ecer ile yatak sahneleri dikkat çekti. Derici, "Bu zamana kadar çekilmiş en iddialı klibe imza attık" dedi. Vallahi ben daha iddialı klipler izlediğimi düşünüyorum. Gülşen ve Murat Boz’un İltimas şarkısına çektikleri klip çok daha iddialıydı. Yeni şarkısı sonrası sosyal medyada paylaşımlarına devam eden İrem Derici bir sokak röportajını paylaşarak "Herkese benden şap! Sevişmiyoruz artık bitti." cümlelerini belirtti. Artık İrem’in cinselliğe atıfta bulunduğu bu tarz haberler yerine İki, Üç, Dantel albümlerindeki başarısına yönelik haberlerini konuştuğumuz günlere geri mi dönsek? O derece güzel şarkılar yaptığı, milyonların dinlediği şarkılara yeniden imza atabilir.





UÇURUMUN KENARINDAN DÖNDÜ

Seren Serengil geçen gün damardan beslendiğini açıklamış ve riskli bir ameliyat olacağını duyurmuştu. Cuma günü ameliyat masasına yatan Seren Serengil’in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, sosyal medya sayfasından paylaştı. Serengil ise "Uçurumun kenarından döndüm" dedi.

SİNEM KOBAL VE ASLI ENVER EKRANLARA KÜSTÜ MÜ?

Televizyon dünyasında Sinem Kobal ve Aslı Enver’in yeni projelerini merakla bekliyorum. İki ismin uzun bir süredir ekranda olmadığını geçen gün fark ettim. Aslı Enver ve Sinem Kobal başarılı projelerde yer aldıktan sonra adeta ekranlara küsmüş gibi yok oldular. Sebeplerini merak ediyorum. Bu iki ismi yeniden ekranlarda görmek isterim. Acaba farkında değiliz de sahiden ekranlara küstüler mi? Birsen Altuntaş’ın haberine göre; CBS’de yayınlanan Emmy ve Golden Globe ödülleri kazanan 'The Good Wife' isimli yapımın Türk uyarlamasının başrolü için Aslı Enver’e teklif gitmiş. Mahkum dizisi için Sinem Kobal’a teklif gittiği iddia edilmişti. Ekim ayında Kobal, yeni bir proje var mı sorusuna; “Şu ara yok ama okuduğum bir şeyler var paylaşamam sizlerle” yanıtını vermişti. Duyumlarımıza göre Sinem Kobal ikinci çocuğuna hamile; anlaşılan o ki en az bir yıl daha ekranlardan uzak olacak.





İDDİA: PARTİDE YAKINLAŞTILAR

Daha önce Afili Aşk dizisinde birlikte rol alan oyuncular Serkay Tütüncü ile Özge Özberk hakkında aşk iddiaları gündeme geldi. İkili hakkında daha önce de aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

Hürriyet'in haberine göre; bir doğum günü partisinde bir araya gelen iki isim, olaya şahit olanların anlattığına göre, kimseye aldırmadan dudaktan öpüştü. İkilinin yakınlaşması, gece boyu devam etti.İki isim daha önce çıkan aşk iddiaları için 'arkadaşız' yorumunda bulunmuşlardı.

ANIL ÇELİK DAHİL OLUYOR



Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Fırat Altunmeşe'nin paylaştığı yapımın 12. bölüm sonunda yüzü görünmeyen baba karakterini, son olarak 'Baht Oyunu' dizisinde rol alan Anıl Çelik canlandıracak. Fragmandan gördüğüm kadarıyla Anıl’ın yeni rolüne hayran kalacağız. Her zaman bizi gülümseten Anıl Çelik bu sefer ağlatacağa benziyor.





ESKİ EŞTEN ARKADAŞ OLUR MU?



Yasak aşk açıklamasıyla dikkat çeken ve günlerce konuşulan Merve Dizdar, 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar ile geçtiğimiz haziran ayında tek celsede boşandı. Ünlü çift boşandı boşanmasına ancak arkadaşlıkları ve samimi görüntüleri devam ediyor. Eski eşiyle ayrıldıktan sonra arkadaş kalmaya devam eden Merve Dizdar, "Biz hep yakınız, birbirimizi seviyoruz. Arkadaşız zaten" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İŞ İNSANI 17. ŞUBESİNİ AÇTI: 200’DEN FAZLA KADINA İSTİHDAM SAĞLADI

Ünlü iş kadını Selin Ciğerci, 17. Şubesini Trabzon’da açtı. Selin Beauty Center markasıyla bir sene olmadan Türkiye’nin dört bir yanında şube açan Selin Ciğerci mağazalarında kadın istihdamına dikkat çekiyor. Kısa sürede 17. Şubesini açan Selin Ciğerci’nin her şubesinde ortalama 15 kadın çalışan bulunuyor ve yaklaşık 255 kadına iş kapısı araladı.

Ciğerci, kadınların iş hayatında yer almasına dair katkılarından dolayı takdir topladı. Ayrıca Selin Ciğerci’nin açılışına genç yaşlı, kadın erkek, çoluk çocuk binlerce kişi ilgi gösterdi.





YARGI DİZİSİ'NE ÜÇ ÖDÜL BİRDEN!

11. İTÜ Sosyal Medya Ödülleri’nin geçen akşam gerçekleşen töreninde ‘Yargı’; En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi

Dizi kategorilerinde ödül aldı.Kaan Urgancıoğlu, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanırken Pınar Deniz ise En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Üniversiteli gençler ‘Yargı’ dizisini ise En İyi Dizi kategorisinde ödüllendirdi.





EĞLENCE DÜNYASINDA FARK YARATIYOR



Nişantaşı’nda hizmet veren Müdana adlı mekanın işletmecisi Mehmet Uğur Deveci ile keyifli bir söyleşi yaptı. Kimseye minnet etmeyen anlamına gelen Müdana kelimesini mekanın isminde kullanan Mehmet Uğur Deveci, İstanbul gece hayatına damga vuruyor. Mehmet Uğur Deveci mekanlarının seviliyor olmasını empati yapma yeteneğine bağlıyor. Keşfetmeyi sevdiğini belirten ünlü işletmeci, ‘’Başarılı bir işletmeci olmak için öncelikle iyi bir müşteri olmanız gerekiyor.’’ dedi. Yılbaşından sonra Luz Nişantaşı adlı mekanıyla da İstanbullulara hizmet verecek olan Mehmet Uğur Deveci; ‘’ Gelecekte hedeflerim ve hayallerim aşırı yüksek. Geniş ve farklı konseptlerle eğlence dünyasında farkındalık yaratacak güzellikleri hedefliyorum.’’ dedi.