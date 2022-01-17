Hakan KANBUROGLU

Hakan'ın Kulağındakiler

1– İçime Ata Ata – Burak Bulut & Ebru Yaşar & Kurtuluş Kuş

2– Tuğba Yurt – Açmayalım

3– Sakiler – Ölürüm Hasretinle

4– Mahsun Kırmızıgül – Hırka

5– Dedublüman / Çağrı Çelik - Gamzedeyim Deva Bulmam

6– Reynmen – Pare

7– Aşkın Mevsimi – Oğuzhan Koç

8– Mavi Gri – Altüst Olmuşum

9– Tuğçe Kandemir – Saçlarıma Yıldız Takana

10– Sefo – Affettim





İSTEDİĞİNİ GİYSİN AMA SIKILDIK



Gülşen geçen gün İstanbul, Sarıyer’deki bir mekanda sahne aldı. Bildiğiniz gibi Gülşen’in kombini bazı insanlar tarafından eleştirildi bazı insanlar tarafından destek gördü. İzzet Yıldızhan’ın yorumuna hiç değinmeden direkt Gülşen’in kombinine değineceğim. İzzet Yıldızhan’ın don polemiğine kombiniyle yanıt vermiş Gülşen… Evet, sanat evrenseldir ve bir sanatçı istediği kıyafeti giyebilir. Sosyal medya hesabıma gelen eleştiriler de aslında bu yönde. Birçok insan, ‘’Beni ilgilendirmese de Gülşen bir sanatçı ve bu tarz giyinerek eleştiriye açık olduğunu gösteriyor.’’ yorumunda bulunmuş. Bence de Gülşen'in kıyafeti eleştirilebilir ama kısıtlanamaz. Bunda herkes hem fikir. Fakat giydiği kıyafeti bir şov için tercih etse daha güzel olurdu. Bu tarz kombinler Gülşen'in sanatının önüne geçiyor. İzzet Yıldızhan'a inat ya da cevap uğruna Gülşen'in bu görüntüsünü ben sevemedim. Evet, çok güzel. Kesinlikle ne giyse yakışır ki çuval giysin yine yakışır. Fakat artık son 4-5 aydır Gülşen, sadece kombiniyle gündem oluyor. Kıyafetiyle... Bakın kombin ve kıyafet diyorum. Sahne şovu demiyorum. Mesela bir dans etse bu kombini giyse başımın üstünde yeri var. Ama Gülşen aynı zamanda çok güzel slow şarkıları da olan bir kadın şarkıcımız, o slow şarkıları bu elbiseleriyle söyleyince ben izleyici olsam duygu bana işlemez. Aksine rahatsız olurum. Ama bu kombini sahnesinin 3-4 şarkısı için dansçılar eşliğinde giyerse o zaman herkes alkışlar. Fakat bu kombin inatlaşmasının Gülşen'e yaramayacağını düşünüyorum. Hadise, bu konuyu kadına şiddet ve özgürlükle çok güzel bağdaştırdı ve bitirdi. Gülşen de buradan gündem olacağını düşündü fakat artık bu özgürlük konusunu da aştı. Kesinlikle istediğini giyebilir ama sanat sahneye iç çamaşırından hallice bir kombinle çıkmak değildir. Kesinlikle çok güzel taşımış ama bence şarkıları ve sesiyle gündem olmalı. Yurt dışına bakıyorum ve sanatçılar çeşit çeşit kostümler değiştirerek bir konserini renkli kılıyor ve bunu danslarıyla harmanlıyor. Bu kombinle Gülşen'i gördüğümde 'Gel Çarem, Sakıncalım, Gözü Karalım, Nazar Değmesin, Adı Aşk Sebebimin...'' gibi sayısız slow ve hit olmuş şarkılarını yorumladığını düşündüm. Bu kombin her konser için uygun değil kanısına vardım. Ama elbette özgür istediğini giyebilir fakat ben artık Gülşen'in bu tarz haberlerle gündem olmasından çok sıkıldım.





ELİ TÜRKOĞLU GERİ DÖNDÜ

“Bu Benim Öyküm” adlı şarkısıyla Youtube’da yaklaşık 200 milyon dinlenen genç yıldız Eli Türkoğlu, uzun süren sessizliğini yeni projesi “Vur Dibine” ile bozdu. Eli Türkoğlu, iki müzisyen arkadaşı ile bir araya gelerek ‘Vur Dibine’ adlı şarkıyı DarknDark Music etiketiyle müzikseverlerin beğesine sundu.

Şarkının sözleri Bahadır'a, müziği Eli Türkoğlu ve Şahin Ağasoy'a düzenlemesi ise Ercan Bal' ait.

“Vur Dibine” adlı şarkının klibi ise Mehmet Can Arslantaş tarafından Honey Bee stüdyolarında çekildi.

Birçok dansçının da yer aldığı ve eğlenceli sahnelerin olduğu klipte Eli Türkoğlu, Bahadır ve Şahin Ağasoy’un neşeli enerjisi izleyicilerden tam not aldı.





CEMİL KUMAŞÇIOĞLU: DOĞRU EKİP

Başarılı işletmeci ve yatırımcı Cemil Kumaşçıoğlu, sektöre kazandırdığı mekanların başarılı olmasındaki sırrı anlattı. Limon Köyiçi ile Ankara’daki eğlence hayatına damga vuran Cemil Kumaşçıoğlu doğru bir ekip ile başarıya imza attığını belirtti.

Yatırımcı Cemil Kumaşçıoğlu, “Müşterilerimiz kendilerini evinde gibi hissediyor. Lezzet ve eğlenceyi birbiriyle buluşturduk. Tabii ki tek başıma yapmadım. Doğru ekip ile doğru proje buluştu. Başarı ekip işidir, tek kişilik başarı olmaz. Bir başarıyı ne yatırımcı ne yönetici üstlenebilir. Ekibim olmasaydı bu noktalara gelemezdik.” dedi.





SİMGE VE KONUKLARI



Simge geçen akşam eşsiz lezzetleri ve boğaz manzarasıyla yılın en popüler mekanı Jolly Joker Private ’da sahne aldı. Simge ‘yi Jolly Joker Private ‘da izleyenler arasında eğlence ve müzik dünyasının birçok ünlü ismi vardı. Simge giydiği derin yırtmaçlı kırmızı kıyafetiyle sosyal medyanın gündemine otururken gece’nin sonun da dostlarını kulisinde ağırlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Simge ‘yi Jolly Joker Private ‘da eğlence ve müzik dünyasından izleyenler arasında Murat Dalkılıç, Aleyna Kalaycıoğlu, Kerimcan Durmaz, Samet Laçina, Sezer Çakır, Özgür Aras, Emel Yalçın, Fezi Altun, Seçkin Süngüç, Duygu Atakan, Onur Kiriş, Emel Yalçın, Habil Ceyhan, Doğancan Özadlı, Burak Orhan gibi birçok isim vardı.





EDHO ÇIKIŞI

Oyuncu Oktay Kaynarca, dün akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Final yapan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin dijital bir platform için yeniden çekileceği ve kendisinin kadroda olmadığı yönündeki haberler ile ilgili, "Bu konuları diğer arkadaşlar ile konuşursanız daha sağlıklı olur ama bizi uzaktan yakından hiçbir şekilde ilgilendirmiyor" dedi.





YALIN'DAN YENİ YILA YENİ ŞARKI!

Yalın, yeni şarkısı ‘Bu da Geçer mi Sevgilim’le yeni yılda müzikseverlerle yeniden buluştu.

‘Yaz Gülü'yle 2021 yazında listelerde zirveye yerleşen Yalın, yeni şarkısı 'Bu da Geçer mi Sevgilim’le de 2022 kışında aşıkların içini ısıtacak. Söz ve müziğine Yalın'ın kendi imza attığı şarkının düzenlemesini Sabi Saltiel yaptı.

Şarkının sözlerinin anlattığı ayrılık hikayesi klipte kısa bir filme dönüştürüldü. Film yönetmeni Murathan Özbek’in yönetmen koltuğunda oturduğu çekimler Beykoz’da bir çiftlikte yapıldı. 'Bu da Geçer mi Sevgilim’ Y Prodüksiyon Müzik etiketiyle bugün(14.01.2022) tüm dijital platformlarda yerini aldı.





BU YIL ANIL ŞAMPİYON OLUR



Survivor 2022 All Star yarışması tüm hızıyla başladı. Acun Ilıcalı’nın sunduğu yarışma programını keyifle izliyorum ve bu yılki favorimi belirledim. Öncelikle şahane bir kadro olduğunu belirtebilirim. Ummadığımız yarışmacılar oyun kazanıyor. Fakat bu yıl Anıl Berk Baki dikkatimi çekti. Oyunlara konsantre olan tek yarışmacı olduğunu düşünüyorum. Anıl Berk Baki’nin bu yıl şampiyon olmaması için hiçbir sebep yok. Hırslı ve başarılı. İlk haftadan dikkatimi çekti. Ayrıca Yasin ve Seda’da son derece güzel yarışıyorlar. Bence Yasin, Anıl ve Seda üçlüsüne dikkat edin derim. Şampiyonluğun en önemli adayları.





YENİ ŞARKISIYLA TRENDLERDE!



Rapçi Sefo, yeni projesi "Affettim"i, müzikseverlerle buluşturdu. Son dönemlerde art arda yayınladığı "Bilmem Mi", "Toz Duman", "Bonita" gibi şarkılarla dinlenme rekorları kıran rapçi Sefo’nun yeni projesi "Affettim", tüm dijital platformlarda yerini aldı. "Affetim"in prodüktörlüğünü Aerro üstlendi. Benim şarkıyla ilgili yapacağım en güzel yorum şu olabilir: Hem huzur veriyor hem hüzünlendiriyor hem de eğlendiriyor. Gözleri uzağa daldırıyor ve sesiyle huzuru ayaklarımıza getiriyor. Sefo iyi ki bu piyasaya adım atmış.

BİLMEM Mİ İLE DÜNYAYA AÇILIYOR



Sefo, 6 ayda 250 milyon dinlenme sayısına ulaşarak, bir rekora imza atan ve yıl boyunca tüm ödüllerin sahibi olan “Bilmem Mi” şarkısına Meksikalı yıldız “Reik” ile bir remix hazırladıklarını duyurdu. Sefo’nun dünyaca ünlü grup Reik ile üzerinde çalışmaya devam ettikleri “Bilmem mi” remixinin de önümüzdeki günlerde tüm dijital platformlarda yayında olması planlanıyor.





SEZEN AKSU’YA DESTEK OLDULAR



Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı gündem oldu. Şarkıda geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri sosyal medyada polemik oldu. Aksu'ya gelen eleştirilerden sonra Mustafa Sandal ve Seda Sayan, ünlü şarkıcıya destek çıktı. Sezen Aksu gerçekten hepimizin ortak değeridir. Birçok konuda toplumsal bilincin oturulmasında büyük rol oynamıştır. Edebiyatta söz sanatı yapılabilir. Adem ile Havva’nın Tanrı tarafından yaratılmış olan ilk insan çiftinin olduğuna inanılıyor. Belki Sezen Aksu bu sözü yazarken niyeti farklıdır ve Adem ile Havva’yı insan olarak betimlemiş ya da sembolize etmiş olabilir. Ve Adem ile Havva derken bütün insanlığa atıfta bulunmuş olabilir. Hemen celallenmeye gerek yok. Edebiyat konusunda söz sanatları meşhurdur. Bildiğim tek bir şey var Sezen Aksu böyle bir oyuna gelmez ve 2017 yılındaki şarkı neden şimdi gündem oluyor?



BOŞANMA İDDİALARI DOĞRU ÇIKTI



Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Burcu Kıratlı, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Kıratlı, gazetecilerin, "Boşanacağınız haberleri doğru mu? Araya üçüncü şahıslar mı girdi? Yoksa bir ihanet mi var?" sorularına yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, "Evet şu an bir boşanma durumu var ama bekliyoruz. Araya giren üçüncü kişiler de oldu. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimiz de iki kişilik, kavgamız da iki kişilik, aşkımız da iki kişilik. Birbirimize ağır yaşattığımız bir şey yok! Aldatma zaten yok. Sadece bekliyoruz. Sonucunu göreceğiz." dedikten sonra oradan ayrıldı.

İREM VE CEM BARIŞTI



İrem Derici’nin ‘beni aldattı’ dediği Cem Belevi ile yeniden barıştığı yönündeki iddialar sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Çiftin sosyal medyadan birbirlerini yeniden takibe alması dikkat çekerken takip sonrası ünlü şarkıcının kırmızı gül paylaşımı ilgi odağı oldu.





Hande Doğandemir ve Onur Tuna’dan kalpler



Hande Doğandemir, Onur Tuna’nın fotoğrafına kalp emojisi koydu. Onur Tuna ise Doğandemir’e aynı emojiyle karşılık verdi. Bu kalpleşmeler sonrası ikili arasındaki aşk iddiaları kuvvetlendi.