Hakan KANBUROGLU

Hakan'ın Kulağındakiler

1– Tuğba Yurt – Açmayalım

2– Mahsun Kırmızıgül – Hırka

3– Sakiler – Ölürüm Hasretinle

4– Aşkın Mevsimi – Oğuzhan Koç

5– Dedublüman / Çağrı Çelik - Gamzedeyim Deva Bulmam

6– Reynmen – Pare

7– Sefo – Affettim

8– Mavi Gri – Altüst Olmuşum

9– Tuğçe Kandemir – Saçlarıma Yıldız Takana

10– Mustafa Ceceli, Nigar Muharreem – Salıncak

AŞK İDDİASI UZUN SÜRER Mİ?



Adı ünlü oyuncu Dilara Aksüyek ile anılan ve geçtiğimiz günlerde oyuncuyla Cihangir'de görüntülenen iş insanı Hakan Sabancı'nın, Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'yla aşk yaşadığı iddia edildi.



Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Hakan Sabancı ve Derin Talu, geçen perşembe akşamı Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekandaydı. Sarmaş dolaş eğlenen ikili, samimiyeti ilerletti ve çevredeki meraklı bakışlara aldırış etmeden dakikalarca öpüştü. Hakan Sabancı'nın adı son olarak oyuncu Dilara Aksüyek ile gündeme gelmişti. Sabancı'nın 2016 yılında Derin Talu'nun ablası Deren Talu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.





SESİYLE İLGİLİ İDDİALARA YANIT GELMEDİ



Gülşen geçen gün Kartal’da bulunan bir mekanda sahne almış. Yine transparan bir kostüm giyen Gülşen tabii ki bu sefer kombiniyle gündem olmadı. Çünkü geçen hafta zaten bikinisiyle sahnede şovunu yaptı. Eleştirdik de beğendik de iyi de yaptı dedik şurası olmadı dedik. Zaten bunları da biz konuşalım diye yapıyor. Konuştukça daha da çok yapıyor. Fakat Kartal sahnesi sonrası sosyal medyama Gülşen’in sesiyle ilgili iddialar geldi. Sahnesine dair olumsuz yorumlar aldım. Teknik ekibine dair de negatif yorumlar vardı. Gülşen bu konuya bir çözüm bulmalı. Kostümden önce bize yollanan videolara önem vermeli.

SEZEN AKSU "HOP" DEDİ!

“Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya” sözleri sonrası tepkilerin odağı olan Sezen Aksu'dan açıklama geldi. Aksu tepkilere yeni yazdığı şarkı ile cevap verdi. Avcı isimli şarkısında Aksu, "Beni öldüremezsin. Sesim, sazım, sözüm var benim. Ben derken ben herkesim." sözlerine yer verdi. Ayrıca Sezen Aksu 2010 yılında yazdığı Hop Dedi şarkısına da atıfta bulunarak ‘’ O ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi?... E siz de dilinize biraz hâkim "Hop" dedik, "Hop" dedik ’’ cümlelerini belirtti.

MUTLULUK TUFAN’I

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, baba oldu.

A Milli Takım'da da forma giyen tecrübeli futbolcu erkek çocuğunun dünyaya geldiğini takipçileriyle paylaştı. Ozan Tufan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Hoşgeldin canım oğlum. Hoşgeldin Aren Kuzey. Bana en güzel hediyeyi veren canım aşkım, sizleri çok seviyorum. Biz artık 3 kişilik bir aileyiz" notunu düştü.

SERDAR DA KARARSIZ! ŞARKIYI KİME YAZDI?



Cansu Dere'ye platonik aşık olduğunu söyleyen Serdar Ortaç'ın yıllar önce benzer bir açıklamayı Nehir Erdoğan için de yaptığı ortaya çıktı.

'Nehir Gözlüm' şarkısını söyleyen Serdar Ortaç "Bu şarkıyı 20 yaşındayken Cansu Dere'ye yazmıştım. Cansu mehvedecek beni ama aşıktım kadına. Haberi yoktu, platonik bir aşktı. O kendi yoluna gitti. Cansu için bir şarkı yazayım dedim. Nehir Gözlüm'ü yazdım kadına" dedi.

Serdar Ortaç 2003’te bir TV programında karşılaştığı oyuncu Nehir Erdoğan’a vurulduğunu 2005’te şu sözlerle ifade etmişti: "Gözümün önünden o tertemiz hali hiç gitmedi. Platonik bir aşktı bu... Bir gece oturup ‘Nehir Gözlüm’ü yazdım. Aylar, yıllar geçmesine rağmen kendisine bir türlü açılamadım. Keşke açılsaydım. Şu an yakın arkadaşım Ömer Durak ile birlikte.” Serdar bir karar ver yahu! Yoksa ayran gönüllü müsün sen de bizler gibi?

YANMAKTAN ROL ARKADAŞI KURTARDI

Dilber Ay’in hayatını anlatan filmde sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin, çekimler sırasında yanmaktan son anda kurtuldu. Mum üflerken saçları tutuşan Pekin’i rol arkadaşı Doğukan Güngör kurtardı. Hürriyet'ten Arzu Akbaş Zor'un haberine göre; 4 Şubat tarihinde vizyona girmeye hazırlanan “Dilberay” filminin başrol oyuncusu Büşra Pekin, çekimler sırasında yaşadığı kazayı ilk kez Kelebek’e anlattı. Ketche’nin yönettiği, 2019 yılında vefat eden ses sanatçısı Dilber Ay’ın hayatının anlatıldığı filmde, sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin senaryo gereği doğum günü kutlaması için mumları üflediği sahnede, yanma tehlikesi geçirdi. Öne eğildiği sırada saçları tutuşan sanatçıyı, filmde Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş rolündeki oyuncu Doğukan Güngör ilk müdahaleyi yaparak kurtardı.

SÜRPRİZ YAKINLAŞMA

Merve Boluğur, önce ayrılık daha sonra sürpriz bir yakınlaşma haberi ile gündeme geldi... Milliyet’in haberine göre; İşletmeci Erkan Şen'le birlikteliği iki ay süren oyuncunun, ayrılık haberinin basına yansıdığı gün, Arnavutköy'de şarkıcı Emre Kaya ile görüntülenmesi dikkat çekti.

Merve Boluğur ve Emre Kaya, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de bir mekanda objektiflere takıldı. Flaşların patlaması ile şaşkınlık yaşayan yaşayan ikili, ardından birbirine bakıp gülmeye başladı.

34 yaşındaki oyuncu ile işletmeci Erkan Şen’in ilişkisi iki ay sürmüştü. Ayrılık haberlerinin çıktığı gün, Boluğur ve Kaya'nın birlikte görüntülenmesi kafaları karıştırdı.

YENİ İDDİA: ALEYNA TAHA AŞKI

21 yaşındaki başarılı sanatçı Aleyna Tilki son zamanlarda aşk hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Sinehaber’de yer alan habere göre; ünlü sanatçı Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde ismi daha önce Serenay Sarıkaya ile de anılan Haldun Demirhisar ile de geçmişti. Ancak daha sonra yapılan açıklamalar ile bu iddia yalanlanmıştı. Ünlü popçu, 21 yaşındaki Aleyna Tilki magazin gündemine yeni bir aşk haberiyle düştü. Başarılı sanatçı Aleyna Tilki bu sefer bambaşka bir isimle anıldı. Sosyetenin gözde bekarlarından olan Taha Bilici ile ünlü sanatçı Aleyna Tilki’ nin aşk yaşadığı iddia edildi. Sosyetenin gözde bekarlarından olan genç iş insanı Taha Bilici ile 21 yaşındaki ünlü sanatçı Aleyna Tilki’ nin aşk yaşadığı iddia edildi. İddiaya göre Tilki, genç iş insanı Taha Bilici ile geçtiğimiz günlerde bir partide tanışıp görüşmeye başladı. Tilki ve Bilici ikilisi tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

TİKTOK’TA EN ÇOK O ŞARKIYA VİDEO ÇEKİLDİ



TikTok platformu sürekli güncellediği müzik panosu listesini yeniledi. Bu hafta en çok dinlenen, paylaşılan, video çekilen şarkı Cem Adrian'ın Kül şarkısı oldu.

2. sırada Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem'in Salıncak şarkısı yer alırken 3. sırayı ise Bi' Tık şarkısıyla Ajda Pekkan kaptı. 4. sırada Amone Amapiano Remix'i yer alırken 5. sıranın ise Dön Gel Remixiyle Kaplan Beatz sahibi oldu.

YOUTUBE’TA EN POPÜLER ŞARKI: SALINCAK

YouTube tarafından yayınlanan müzik listeleri ve istatistiklerine göre Mustafa Ceceli ile Nigar Muharrem’in Salıncak düeti listeleri salladı. 2. Haftasında en popüler şarkılar listesinde zirveye konan Salıncak şarkısı şimdiden 20 milyon izlenmeye ulaştı. Ünlü prodüktör Tolga Aykut bu başarıyı, '' Trend 1 ve 2 bir süreliğine kapatılmıştır. 3. olan arkadaşlar kendini 1. olarak nitelendirilebilir.'' cümleleriyle duyurdu. Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem'in Salıncak şarkısını Burak Bulut, Ebru Yaşar ve Kurtuluş Kuş İçime Ata Ata şarkısıyla takip ederken Cem Adrian Kül şarkısıyla yükselişe geçerek 3. sırada yer aldı. Geçen hafta listenin zirvesinde İçime Ata Ata yer alıyordu.

Fatma Girik hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Covid 19’a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı, 10 gündür İstanbul'da bir özel hastanede tedavi görüyordu. Hastaneden yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun tekrarlayan zatürre hastalığıyla mücadele ettiği, başka rahatsızlıkları nedeniyle de bir süredir geceleri oksijen desteği alarak hayatına devam ettiği bgelirtildi. Usta oyuncu, tedavi gördüğü özel hastanede yoğun bakımdayken hayata veda etti.