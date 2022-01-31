Hakan KANBUROGLU

Hakan'ın Kulağındakiler

1– Mahsun Kırmızıgül – Hırka

2– Tuğçe Kandemir – Saçlarıma Yıldız Takana

3– Mustafa Ceceli, Nigar Muharreem – Salıncak

4– Cem Adrian – Kül

5– Sefo – Affettim

6– Reynmen – Pare

7– Sefo – Affettim

8– Mavi Gri – Dünyanın En Güzel Kızı

9– Mabel Matiz – Hanfendi

10– Yalın – Bu da Geçer mi Sevgilim

''DUASINI YAPTIK''

Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Bakırköy’de Balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ünlü sunucu Ece Erken'in yedi ay önce nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili aranan Ali Yasak’ın yeğenleri Kadir Yasak ve Ali Yasak ile dokuz adamı şafak operasyonuyla yakalandı. Bu zor süreçte Ece Erken kendisine destek olanlara sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Eşine saldırı düzenleyenlerin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Erken, suçluların yakalandığını öğrenince teşekkür mesajı yayınladı. Nikah fotoğrafını paylaşan Erken altına şu notu düştü:

"HAYATIMI" kaybettiğim şu süreçte bir an olsun beni yalnız bırakmayan, başta eşimin ailesi olmak üzere dostlarıma ve sizlere yaşamış olduğum tarifsiz acımdan ötürü teşekkür etme fırsatı bulamadım. Ancak bugün eşimin katillerinin yakalandığı haberinin bana verdiği güçle, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyefendiye, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve acımı paylaşan herkese teşekkür etmek isterim. Biz bu akşam canım kocamın duasını yaptık, dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."

EVLENMEYE HAZIRLANAN ÜNLÜ OYUNCU BABA OLUYOR



Aşk 101 dizisinde canlandırdığı Osman karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Selahattin Paşalı ve sevgilisi Lara Tümer'den güzel haber geldi. 2.sayfa'nın iddiasına göre; Lara Tümer'in 4 aylık hamile olduğu ve evlilik hazırlıklarına başladıkları öğrenildi. Çift bebeklerini kucaklarına almak için büyük bir heyecan yaşadıkları öğrenildi.

ŞARKILAR MODERN ELBİSELER ALATURKA

Sibel Can geçen akşam Cahide Palazzo'da sahne aldı. Siyah parlak bir elbise tercih eden Sibel Can'ın kostümü sosyal medyada yine gündem oldu. Ah be güzel Sibel'imiz neden hala bu kombinleri giymek de ısrarcısın. Şarkıların modernleşti ama kıyafetin hep alaturka...

SUDE’YE YAZIK EDİYORSUNUZ!

Survivor All Star'da ortalık karıştı. Mert, Ogeday, Nisa ve Sude'nin yer aldığı tartışmada neler olduğu merak ediliyor. Oyun öncesi açıklama yapan Mert, Sude'nin ağladığını açıkladı ve detayları anlattı. Olaya gelecek olursak şu şekilde; Mert yarışmaya katılmadan önce başkasıyla aşk yaşıyormuş. Yarışma da ise Sude’ye karşı duygusal bir bağ oluşmuş. Ogeday ve Nisa da Mert’in yarışma öncesi sevgilisi olan kişiyle çok yakın arkadaşlarmış. Bu yüzden de Sude’yi uyarmışlar. Ogeday ile tartışan Mert Nisa'ya, "Senin bende bir sürü sırrın var." dedi.

Mert, Ogeday ile tartışmasını şu sözlerle açıkladı:

Karşı taraftaki arkadaşlarımız Nisa ve Ogeday insanların özel hayatlarına burunları sokmaya başladılar. Kızın hoşuna gitmeyecek dedikodularda bulunmuşlar. Sude ve benim arkadaşlığım ile alakalı dedikoduda bulunmuşlar.

Ogeday, yaptığı açıklamada, "Ben çok tanımıyorum ama bana güven duygusunu vermedi. Herhangi bir şeyde iletişim ilerleyecekse ben oyumu hayırdan yana kullanıyorum" diyerek Sude'ye söylediklerini anlattı. Öte yandan oyun öncesi alanda Mert Nisa'ya 'Sen olmayan şeyleri anlatarak dedikodu yapıyorsun" dedi. Sude yeni bölümde de ''Benim için değer verdiğim birisi. Hep net olmuşumdur. Bazı şeyleri bir yere kadar anlatabiliyorum.'' dedi.

Ogeday ve Nisa’nın yaptığı çok ayıp. Sude’nin bir ailesi var ve milyonların önünde kızı düşürdüğünüz duruma bakın. Size hiç yakışmadı. Ya yarışmanın hakkını verin ya da bırakıp geri dönün. Size mi kaldı bu insanların aşk hayatı…



Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler Instagram hesabını kapattı. Son günlerde Mehmet Dinçerler’in paylaşımları gündem oluyordu. Aldığı eleştirilere verdiği üstü kapalı cevaplar sonrası Mehmet Dinçerler sosyal medyada gündem olmuştu. 1 haftadan fazla süredir Tweet atmayan Dinçerler’in instagram hesabını neden sildiği bilinmiyor.

BATUHAN VE SEDA FARK ATIYOR!

Survivor 2022 All Star yarışmasında Batuhan Karacakaya ve Seda Ocak’ın başarısını takdir ederek izliyorum. Gönüllüler takımında performans tablosunda Seda, Ünlüler takımında ise Batuhan zirvede yer alıyor. İki isminde bu sene fark yarattığını söyleyebilirim. Şampiyon olabilecek tek kadın Seda’dır. Batuhan ise bu yıl bambaşka gelmiş

MEHMET AZİZ SARAL'IN USTALIK ESERİ: VİLLA DE MİOS

Mehmet Aziz Saral’ın sahibi olduğu Mios markası büyümeye devam ediyor. İki yıldır Büyükçekmece’de kumda eğlence konseptiyle dikkat çeken mekan artık Bahçeşehir’de de yer alıyor. Yaz aylarında Büyükçekmece’de müşterilerine kapacak olan Mios, kış konseptiyle Bahçeşehir’de Villa Mios adıyla hizmet veriyor. En ince ayrıntısına kadar kaliteyle bezenmiş olan Villa Mios, İstanbul’daki mekanlar arasında fark yaratıyor. İç ve dış mimarisinin özenle yapıldığı, müşterilerine değer veren hizmet anlayışı mekana girer girmez fark ediliyor. Ayrıca mekanda iki farklı konsept hakim. Bir canlı müzik, bir de yeni nesil meyhane anlayışı hakim. Mekan tarafından yayınlanan açıklamada ‘’Villa De Mios ve Secret Room’u yakından tanımak yerinde görmek isteyen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağımızdan şüphesi olmasın. Bizler bunun için özenle çalışarak, birbirinden değerli sanatçılar ve lezzetli menülerimiz ile harika zamanlar geçirebilirsiniz. ‘’ ifadeleri yer alıyor. Harika meze, kaliteli eğlence ve şık samimiyet bu mekanı hep zirvede tutacak. Ayrıca duyumlarıma göre Mios, İstanbul’da hem Anadolu yakası hem de Avrupa yakasında şube sayısını artıracakmış. Ayrıca kumda konseptinde şahane dekorlar hazırlanıyormuş. Bu yıl yine Mios yılı!

ÜNLÜ SANATÇI DERYA BEDAVACI ŞEHRİNE GELİYOR

"Bana Bunu Yapma" adlı şarkısı ile bir kez daha adından söz ettiren Derya Bedavacı İstanbul, Kocaeli, İzmir, Mersin, Adana, Ankara, Kıbrıs ve Almanya'da sevenleri ile buluşacak.

Ünlü Sanatçı, sürprizleri ve geniş repertuvarıyla hayranlarını mest etmeye devam edecek.

SEFO DÜNYAYA AÇILIYOR

Sefo’nun dünyaya açılacağı Bilmem Mi şarkısının remix versiyonu hazırlandı. 11 Şubat’ta tüm dünyayla buluşacak şarkıyı sosyal medyadan hayranlarıyla buluşturan SEFO ünlü prodüktör Dimelo’yu da etiketledi. Dimelo'nun prodüktörlüğünde tüm dünyayı kasıp kavuracak şarkının remix versiyonunu Meksikalı yıldız Reik hazırladı. Bilmem mi, 6 ayda 250 milyon dinlenme sayısına ulaşarak rekor kırmıştı.

ANADOLU ÇOCUĞUYUM O ROLÜ OYNAYAMAM

Ünlü sanatçı Cüneyt Arkın, çok konuşulacak açıklamalara yer verdi. Asla kabul etmeyeceği rolleri sıralayan Arkın, "Genelde 'hayır' demez oyuncu. Bir teklif gelince zaten başlar hayal kurmaya, o kişiyi düşünmeye. Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz" ifadesine yer verdi.

ESRA EROL HAKLI!

Sosyal medyada ‘’Esra Erol’un ekran önüne çıkmak istemeyen Elif Yıldırım'ı azarlayıp bağırması sosyal medyada tepki çekti. 40 yaşındaki evli adama kaçan 18 yaşındaki Elif'e bağıran Esra Erolun tavrına gelen tepkiler sonrası Bergüzar Korel arkadaşına destek çıktı. Hazal Kaya ise Esra Erol'a çok sert çıktı.’’ Yönünde haber çıktı. Fakat programı izlemeyenler çok taraflı düşündü ve Esra Erol’u eleştirdi. Programı ekrandan o gün izlemiş biri olarak orada azarlama yoktu. Esra Erol aksine kızın ailesine fikirler verdi. Kaldı ki 18 yaşında bir kız eğer Esra Erol olmasaydı bulunamayacaktı bile. Ne bu Esra Erol düşmanlığı… 18 yaşında okuması gereken bir kız babası yaşında, evli, iki çocuk babasına kaçmamalıydı. İki çocuk babası da evindeki güzelim karısını ve yuvasını aldatmamalı, onlara ihanet etmemeliydi. Esra Erol da harika konuşmuş. Esra Erol’u eleştirenler bu olayları normalleştirmemeli. Esra Erol orada herkese öğüt verdi ve bence alkışlanacak bir konuşmaydı. Ayrıca Esra Erol kimseyi zorlamadı, aksine kameralara yüzünü dahi çekmeyin dedi.