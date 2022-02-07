Hakan KANBUROGLU

Hakan'ın Kulağındakiler

1– Tuğçe Kandemir – Saçlarıma Yıldız Takana

2– Cem Adrian – Kül

3– Mustafa Ceceli, Nigar Muharreem – Salıncak

4– Sefo – Affettim

5– Mavi Gri – Dünyanın En Güzel Kızı

6– Reynmen – Pare

7– Mabel Matiz – Hanfendi

8– Yalın – Bu da Geçer mi Sevgilim

9– Sezer Sarıgöz – Ne Ay Geceden

10– Revart – Üzülme

Emircan İğrek Kıyı İstanbul Jolly Joker’de sahne aldı



Emircan İğrek geçen akşam Kıyı İstanbul Jolly Joker sahnesinde sevenleriyle buluştu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Emircan İğrek'in konserine ilk kez gittim.

İğrek'in sahnesinde son derece dinamik olduğunu görünce şaşırdım. Çünkü şarkıları çok romantik. Sahnesi de durgun geçer diye düşünüyordum fakat İğrek'in sahnede atlamalı zıplamalı, oryantal melodilerle çifte telli oynamasına kadar dikkat ettim.

Emircan İğrek aslında konserde bambaşka biriymiş. Gelmez mi bir yazlık pop şarkısı. Oh eller havaya... Şaka şaka tabii gelmez. Ayrıca Emircan İğrek'in konseri başlamadan önce ne kadar büyük bir hayran kitlesine sahip olduğunu gördüm.

Genç kızlar ve erkekler hepsi ayrı ayrı kendisiyle ilgili konuşuyordu ve kendisini çok sevdiğini belirtiyordu.

Secret Room’da Ersay Üner Rüzgarı

Mehmet Aziz Saral’ın sahibi olduğu Mios Secret Room, Bahçeşehir’de kapılarını açtı. Ünlü işletmeci bölgedeki en kaliteli mekanı yaratırken bölgeye birbirinden değerli sanatçıları da kazandırdı. Geçen akşam Ersay Üner’in sahnesine gittim ve harika bir gece yaşadım. Birbirinden ünlü isimlere verdiği şarkılar ve daha sonra kendi sesiyle de müzik piyasasına adım atan Ersay Üner sahnede adeta fırtınalar estirdi. Demet Akalın’ın şarkılarına da sahnede yer veren Ersay Üner, ‘’Demet’e 42 şarkı verdim. ‘’ diyerek ikilinin arasında küslük olmadığına yönelik açıklama yaptı. Yeni çalışmalarıyla ilgili bilgi veren müzisyen, “Aralarında benim keşfettiğim kişilerinde olduğu birkaç yeni isimle projelerimiz olacak. Bir yandan da onların hazırlığı var. Yeni şarkıcı dostlar ve bir enerji arıyoruz. Belki bir yarışma da düzenleyebiliriz. Yılda 1-2 şarkıyı kendime ayırıyorum, 10-15 şarkıyı da arkadaşlarımla paylaşıyorum. Paylaşmayı kendime saklamaktan daha çok seviyorum” dedi.





HADİSE’NİN EVİ OLAN OMUZ KİME AİT?



Hadise geçen akşam instagram’da paylaştığı hikayede bir erkeğin omzuna kafasını koyduğu ve ‘’You are my home’’ yazdığı fotoğrafa yer verdi. Sosyal medya kullanıcıları bu fotoğraftaki omzun Mehmet’e ait olduğunu iddia etti. Daha sonra ise Hadise’nin babasının doğum günü olduğu ortaya çıktı. Peki ama bu omuz Hadise’nin babasının mıydı yoksa Mehmet’in omzu muydu? Hadise’nin evi kimin omzu? Bence babasıydı.

PERDE Mİ O?

Hande Yener sahne kostümüyle yeniden gündemde! Şarkılarının yanı sıra konserlerinde tercih ettiği kostümlerle de çok konuşulan Hande Yener, dün akşam sevenleriyle buluştu.

Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçının tarzı da büyük ilgi gördü. İç çamaşırı detaylı bir pantolon ve göğüs dekolteli bir bluz tercih eden Hande Yener'in kostümü sosyal medyayı salladı.

Bazı takipçileri kıyafeti 'Perde üzerine bikini mi giydiniz? Tarz olayım derken komik olmuş' şeklinde yorumlarken bazıları da 'Gayet şık' demekle yetindi. Asla ve asla anlam veremediğim, gözüme hitap etmeyen bir kombin olmuş.





Barbie Bebek mi Robot Sophia mı?



Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide izleyicinin karşısına çıkan Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi için imaj değişikliği yaptı. İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığında olan Çiçek, saçlarını sarıya boyattı. Instagram'dan fotoğraf paylaşan güzel oyuncu "Robot Sophia diyebilir miyiz?" notunu düştü.





FENOMENLER MİAMİ’DE BULUŞTU

Dila Tarkan, ABD'nin Florida eyaletinin ikinci büyük kenti olan Miami'ye gitti. Dila Tarkan, İstanbul'da sık sık görüştüğü yakın arkadaşı Şeyma Subaşı ile buluştu.

Miami'de yaşayan Subaşı'nı ziyaret eden Tarkan, tekne turu yaptı.

İkiliye, Dila Tarkan'ın kardeşi Sima Tarkan, Sibil Çetinkaya, Ecem Oltulu, Derev Clara Kösedağ'da eşlik etti.





ŞEYMA DENİZDE BİLE TEKTAŞINI ÇIKARMIYOR

Snobmagazin’de yer alan habere göre; Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'dem aldığı tektaşı ise çıkarmadığı görüldü. Miami’de güneşin tadını çıkaran Subaşı'nın denize girerken bile tektaşını çıkarmadığı görüldü.



AŞK YOK ARKADAŞIZ

“Yasak Elma”nın Kumru’su Biran Damla Yılmaz, Nişantaşı’ndaki dizi çekimleri sonrası magazin hattı kamerasına takıldı. 24 yaşındaki güzel oyuncu, başta Şevval Sam ve Eda Ece olmak üzere rol arkadaşlarıyla enerjilerinin çok iyi tuttuğunu belirtti. Tansel Öngel ile adı aşk dedikodularına karışan Biran Damla Yılmaz konuyla ilgili, ‘’ Normal bir arkadaşım o benim. Bir kadın ile bir erkeği yanyana görünce aşk doğdu haberleri çıkıyor. Benim sadece arkadaşım, aşka da dönüşmedi.'' dedi.





KULİSLERDE BOŞANMA İDDİASI KONUŞULUYOR

Buse Varol ve Alişan kızları Eliz'in doğum gününü çeşitli karelerle kutladı. Daha önce de boşanacakları iddia ünlü çift paylaşımlarında birbirine yer vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

Magazin muhabiri bazı üstatlara da Alişan ve Buse Varol çiftinin boşanacağı yönündeki iddiaları sordum. Konuyla ilgili kulislerde bu iddialar güçlü bir şekilde geçerliliğini koruyor. Neşeli bir çift gibi duruyorlardı. Umarım bu iddialar yalan çıkar. Ne dersiniz Demet Akalın bu ilişkiyle ilgili de bir yorum yapar mı?

Soner Arıca’ya doğum günü sürprizi

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam Nanna’da sahne aldı. Aynı akşam doğum günü olan sanatçıya, küçük arkadaşı Kuzey Köker sürpriz yaptı.

Dijital platformlar ve YouTube üzerinden milyonlarca tık alan “Arkadaşım Eşek”, “Neler Oluyor Hayatta”, “Yer Bildirimi” isimli şarkılarda Soner ağabeyi ile düet yapan Kuzey Köker, babası Candar Köker ve annesi Tuba Köker ile Arıca’yı izlemeye gitti. Üzerinde birlikte fotoğraflarının olduğu pastayla sanatçıya sürpriz yapan Kuzey, ilk sahne tecrübesini de Soner Arıca ile yaşadı.





DİNÇER GÜNER MÜJDEYİ VERDİ

Dinçer Güner, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ‘’Geceyi güzel bir haberle kapatalım, an itibariyle Merkür Retrosu bitti. Artık özgürce elektronik aletler atabilir, imzalarınızı atabilirsiniz. Bu imzalara evlilik nikah imzası da dahil mi Dinçer bey? Aşk gelsin artık yıllardır retro etkisinde bu teraziler…