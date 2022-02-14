Hakan KANBUROGLU

Hakan'ın Kulağındakiler

1– Cem Adrian – Kül

2– Mustafa Ceceli, Nigar Muharreem – Salıncak

3– Sefo – Affettim

4– Mavi Gri – Dünyanın En Güzel Kızı

5– Mabel Matiz – Hanfendi

6– Reynmen – Pare

7– Sezer Sarıgöz – Ne Ay Geceden

8– Yalın – Bu da Geçer mi Sevgilim

9– Revart – Üzülme

10– Ezhel – Ağlattın



DEMET AKALIN ERSAY’A KIRGIN

Popun kraliçesi Demet Akalın yaza Sinan Akçıl imzalı şarkıyla damga vuracağını açıkladı. Ben dahil birçok kişi Demet Akalın’a Ersay Üner ile çalışması yönünde paylaşımlarda bulunduk. Akalın Ersay Üner’den ne zaman şarkı gelecek? Sorusuna ise ‘’Hiçbir zaman’’ yanıtını verdi. Geçen hafta Ersay Üner sahnesinde ‘’Demet Akalın’a 42 şarkı verdim.’’ Demişti ve ikili uzun bir süredir birlikte projeye imza atmıyordu. Kendisiyle konuştuğumda Akalın’ın Ersay Üner’e kırgın olduğunu hissettim. Akalın, Ersay Üner ‘’Bana şarkı vermiyor, bekletiyor. Oyalayıp duruyor. Ha şimdi ha geliyor diye…’’ açıklamasını yaptı. Bu sebeple Akalın, Ersay Üner’den hiçbir zaman şarkı gelmeyeceği yönünde de paylaşım yapmış. Açıkçası ‘’Verse de almam artık.’’ diyecek konumuna gelmiş. Demet Akalın, Ersay Üner ile 10 yıllık işbirliğinin ardından olaylı şekilde yollarını ayırmıştı ve 2011 yılında yeniden barışmıştı. Dönemin Hürriyet gazetesinde çıkan habere göre; Ünlü şarkıcı Demet Akalın, hit şarkılarına imza atan Ersay Üner’e barışma hediyesi olarak 2011 model bir cip almıştı.





YAKIN ARKADAŞLARI BARIŞMALARI ZOR DEDİ



Hafta sonu Alişan ve Buse Varol’un çok yakın ünlü bir arkadaşıyla konuştum. ‘’Bu ikiliyi barıştırsa ancak sen barıştırırsın.’’ Dedim. Aldığım yanıt karşısında şoke oldum. ‘’Barışmaları zor. Keşke’’ yanıtını verdi. Gerçekten de bu evlilikte sorunlar olduğu aşikar. Alişan ve Buse Varol’un Burak’ın doğum günündeki pozuna baktığımda da Buse’nin kareye zoraki girdiğini gördüm.

BUSE ÖNCE İMADA BULUNDU SONRA SİLDİ

Ayrıca sosyal medya hesabından ise Buse’nin Alişan’a imada bulunduğu iddia edildi.

Doğum günü kutlamasıyla başlayan tartışma, bugün Buse Varol'un yaptığı bir paylaşımla son bulmuştu. Ancak Varol'un oğlunu paylaşarak, "Kardeşin ve sen oldukça hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok." ifadelerini kullanması ve ardından da silmesi "Alişan'a imada bulundu" olarak algılandı. Ancak Buse Varol, kısa sürede ima dolu paylaşımını düzeltti. Varol, yaptığı yeni paylaşımında, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen hep mutlu olun. Yeni yaşın sağlıkla gelsin bir tanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

MASKE KİMSİN SEN NEDEN KALDIRILDI?



Yayınlandığı ilk günden itibaren tartışmaların odağında olan Maske Kimsin Sen yarışması final bölümüyle ekranlara veda etti. Jüri üyelerinden Eda Ece, programın yayından kaldırılmasıyla ilgili "Amerika daha yeni 7. sezona başladı. Suudi Arabistan'da bile 3 ya da 4. sezonda" diyen Eda Ece, "Bu ülkede bu kadar kısa sürmüş olması beni çok üzdü" dedi. Yarışmanın reytinglerinin kötü ve düşüşte olduğu biliniyordu. Total izleyicide yarışmanın ilk 20’ye zor girdiği görüldü. Hem RTÜK hem de format sahipleri ya da yapımcılar yarışmanın neden kalktığına dair açıklama yapması gerekiyor. Çünkü her iki tarafta iddialar karşısında tepki alabiliyor. Hepimiz merak ediyoruz bu yarışma reyting yüzünden mi kalktı? Yoksa aldığı tepkiler yüzünden mi?





VASİYETİNİ AÇIKLADI! İŞTE SERVETİ

Dün akşam Kıbrıs'ta sahne alan Serdar Ortaç yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekti. Ortaç, vasiyetini ilk kez açıkladı. 40 milyon değerinde evi olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum" dedi.

SOSYAL MEDYA HAKAN’I ANGELİKA'YA AŞIK ETTİ!



Geçen akşam Hakan Sabancı’nın doğum günü kutlaması gerçekleşti. Sabancı ailesi ve birçok yakın arkadaşı doğum gününe katılmış. Sosyal medya durur mu? Hemen Hakan Sabancı ve partiye katılan güzel bir kadının adını aşk dedikodularına karıştırdı. Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen yabancı manken Angelika sosyal medyada da doğum gününden anları paylaştı. Bir an olsun Hakan’ın yanından ayrılmayan Angelika doğum günü masasında da Hakan’ın yanında oturan isim oldu.



BAŞAK DİZER’DEN HAMİLELİK POZU

Stil danışmanı Başak Dizer ile oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ilk çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı. Karnı belirginleşen Dizer'den hamilelik pozu geldi. İlk kez anne olma heyecanını yaşayacak olan Başak Dizer'den hamilelik pozu geldi. Boydan çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan Dizer'in karnının belirginleştiği görüldü. Başak Dizer'in paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

AYRILIK SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI



Kısa süreli ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha veren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin ayrılma sebebinin Aşk Taktikleri isimli filmdeki sevişme sahneleri olduğu ortaya çıktı. Oğuzhan Koç'un sevgilisi Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile sevişme sahnesini görünce küplere bindiği iddia edildi.

Demet Özdemir, 'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki sevişme sahneleri sonrası çılgına dönen sevgilisi Oğuzhan Koç'un gönlünü zor da olsa almayı başardı. İkili, ilişkilerine bir şans daha verdi.

TARKAN YENİ ŞARKISINI DUYURDU

Megastar sonunda hayranlarının uzun süredir beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Tarkan paylaşımında 'Geççek' isimli şarkısı ve klibinin tarihini açıkladı. Ünlü şarkıcı paylaşımına "Geççek 17 Şubat'ta sizlerle. Ay ay çok heyecanlı" notunu yazdı. Şarkının adı ve kapağı beni asla ve asla heyecanlandırmadı. Aksine bu şarkının pandemiye dair yazıldığını ve ümitlerimizin boşa çıkacağı bir şarkı olacağını düşünüyorum. Umarım Cuppa tarzı bir şarkı ya da içimizi bayacak bir şarkı olmaz. Yolla gibi, Aşk Gitti Bizden gibi şarkılar duymak istiyoruz.

BLOG YAĞMURU’NDAN OLAY AÇIKLAMA: BU YAZ DÜĞÜNLERLE GEÇECEK!



Sosyal medya fenomeni Yağmur Çevik ile keyifli bir söyleşi yaptık. Magazin yorumculuğunu fenomenlikle harmanlayan ve blogyagmuru olarak bilinen Yağmur Çevik yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.

Bu yıl magazin dünyasında evliliklere dikkat çeken Blog Yağmuru Yağmur Çevik, ‘’Bu yaz inanın düğünlerle geçecek. Uzun süredir bir arada gördüğümüz çiftler var, evlilik yolunda ilerliyorlar. Nikah tazeleyecek isimler olacak.’’ dedi.



Yağmur Çevik: HADİSE TAM BİR AŞK KADINI

Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftiyle alakalı da yorumda bulunan Yağmur Çevik, ‘’Benim yakıştırdığım bir çift, zaman gösterecek. Hadise tam bir aşk kadını. Mutlu olmayı hak ettiğine inanıyorum.’’ yanıtını verdi.





''HERKES BENİ BEN BİR KİŞİYİ SEVİYORUM''



Simge geçen akşam Jolly Joker'de sahne aldı. Bir hayranı ''Ben sana aşığım.'' diye bağırdı. Hayranına yanıt veren Simge, ''Ama benim sevdiğim var hayatım. Beni herkes seviyor ben bir kişiyi seviyorum.'' dedi.