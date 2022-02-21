Hakan KANBUROGLU

Hakan'ın Kulağındakiler

1– Mustafa Ceceli, Nigar Muharreem – Salıncak

2– Sefo – Affettim



3– Mavi Gri – Dünyanın En Güzel Kızı

4– Sezer Sarıgöz – Ne Ay Geceden

5– Mabel Matiz – Hanfendi

6– Reynmen – Pare

7– Ezhel – Ağlattın

8– Yalın – Bu da Geçer mi Sevgilim

9– Revart – Üzülme

10– Tarkan – Geççek





DEMET’İN ESTETİK AÇIKLAMASI İNANDIRMADI



Demet Özdemir'in Asiye Acar'a yaptığı açıklamalar gündem oldu. Özdemir estetik iddialarıyla ilgili ''9 yıldır dizi yapıyorum. Ben sence ameliyat olacak vakti nasıl buldum? Büyüyorum. Kilo veriyorum. Kilo alıyorum. Kaşını bile aldığında suratın değişiyor.'' dedi. Vallahi Demetcim 9 yıl boyunca bir dizinin aralıksız tuttuğunu görmedik. Kaldı ki estetik işleri hepi topu bir saat bile sürmüyor. 9 yılda 2 günde diziden ayırıp estetik yaptırmadıysan tebrikler. Ama yüz yogası yaptığını da açıklamıştın. Çenende ufak oynamalar var gibi geliyor. Bana geçmedi bu açıklama.





FOTOŞOP YAPMIYORUM DİYEN YALAN SÖYLÜYOR



Özge Ulusoy Fezi Altun ve Seçkin Süngüç’ün programına konuk oldu. Programda Fezi Altun ve Özge Ulusoy, ''Fotoşop uygulaması telefonumda var. Fotoşop yapmıyorum diyen yalan söylüyor.'' dedi. Vallahi kendilerinizi yüceltmek için fotoşop üzerinden genelleme yapıp bizleri de itham altına almanız komedi. Bir kere bile şop yapmadım. Hepinizin şoplu halinden de daha güzel ve alımlı milyonlarca insan var. Genellemeniz hoş değil. Sıfır puan aldı bu açıklamanız.





TACİZİN CEZASI 3 BİN 300 TL!



Şarkıcı Hadise'nin başı uzun süredir saplantılı hayranı ile dertte. Ünlü şarkıcı Hadise, “Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor” dediği kişiden şikayetçi olmuştu. Şarkıcı Hadise evine mektup da gönderen sapığın kendisini ürküttüğünü söylemişti. Hadise’ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen saplantılı hayranı hakkında karar çıktı. Ümit S., basit tehdit ve cinsel taciz suçlarından 3 bin 300 TL adli para cezasına çarptırıldı. Tacizin cezası daha fazla olmalı. Taciz gerçekleşsin gerçekleşmesin psikolojik bir şiddettir.







GÜLŞAH’IN DERDİ DEMET İLE Mİ PINAR İLE Mİ?



Gülşah Saraçoğlu ve Demet Akalın arasındaki polemikte Gülşah uslu durmuyor. Milliyet'in haberine göre, Saraçoğlu Akalın için “Ona mahkemeden daha büyük bir ceza vereceğim ve kendisini asla affetmeyeceğim” dedi. Demet Akalın tabii ki Gülşah’ı çok fazla umursamıyor. Hatta hiç. Peki Gülşah Akalın’ı neden bu kadar diline doladı? Akşam da ve birçok haber sitesinde yer alan habere göre Gülşah Saraçoğlu ile Pınar Kerimoğlu arasında moda savaşları başladı. Gülşah’ın çalıştığı birçok isim Pınar Kerimoğlu ile çalışmaya başladı. Adının Nilüfer olduğu iddia edilen bir terzi ise yıllarca ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın atölyesinde çalıştıktan sonra Gülşah Saraçoğlu ile çalışmış. Daha sonra ise Pınar Kerimoğlu’nun ekibine dahil olumş. Anlaşılan o ki Gülşah Saraçoğlu’nun ekibi de Pınar’a geçiş yapmış. Dolayısıyla Gülşah Saraçoğlu da Pınar ile çalışan Demet’i de diline doluyor. Fakat unuttuğu bir şey var Demet Akalın bir pop sanatçısı kendisi ise modacı.



‘’HERKES İŞİNE BAKSIN’’



Konuyla ilgili Akalın sosyal medyasından bir videolu yanıt vermişti. Kendisinden açıklama almaya çalıştım ve kendisiyle polemik yapmaya çalışan herkes için ve bu konuyla ilgili de Demet Akalın ‘’Artık sıktı, hep dillerinde ben. Gülşah ile çalışmayı yazın bıraktım. Herkes işine baksın.’’ açıklamasını yaptı.





AYRILIK PROVASI MI?

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ünlü şarkıcı Alişan, zor günler geçiriyor. Yaşadığı acı sonrası evliliğinde de sıkıntılar yaşayan Alişan, bu zor günleri çocuklarıyla vakit geçirerek atlatıyor. Ünlü şarkıcı, geçen gün yine eşi Buse Varol olmadan çocuklarıyla vakit geçirmeyi tercih etti. Sabah saatlerinde ünlü oyuncu Buse Varol, oğlu Burak ve kızıyla yemek yaparak vakit geçirdikten sonra buradan da bir mekana geçti. Ünlü oyuncunun ardından Alişan da çocuklarıyla eşi olmadan vakit geçirdi. Ünlü çiftin son zamanlarda çocuklarıyla ayrı ayrı zaman geçirmesi nedeniyle 'ayrılık provası mı yapıyorlar?' sorusunu da gündeme getirdi.





KAVGA BİTİYOR MU?

Yeşim Salkım uzun yıllardır konuşmadığı Gülben Ergen’in babasının cenazesine çelenk göndermesiyle ilgili olarak “Ölüm zor bir durum. Onun da ailesinden birisi vefat etseydi, ben de yollardım diye düşünüyorum. Bizim aramızda yaşananlar çok ayrı bir konu ama ölüm başka bir şey. Teşekkür ederim gönderdiği için. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın herkesin de işi gücü yolunda gitsin hakikaten. Bundan sonra bu mesleğin içersinde hiç kimseyle bir alışverişim bir kavgam bir dövüşüm bundan sonra olmayacaktır. İlahi adalet denen birşey var. Güzel günler olsun iyi günler olsun. Allah çocuklarımıza uzun ömürler versin“ dedi.

“BİZİM KIRGINLIĞIMIZ NASIL BİTSİN?”

Yeşim Salkım’a “Barışacak mısınız?” diye sorduğumda “ Yok öyle bir şey, barış falan. Kavga da yok. İnsanlar küs olduklarıyla barışırlar. Çelenk yolladığı için teşekkür ettm.” dedi. Salkım, “Biz de durum biraz farklı. Bizim kırgınlığımı nasıl bitsin?” diye ekledi.





HÜLYA CEMAL AŞKINDA DENİZ DETAYI



Hülya Avşar'ın 12 yıllık yalnızlığı son buldu. Özel hayatını basından uzak tutan ünlü isim, geçtiğimiz çarşamba akşamı, iş insanı Cemal Güzelci ile ilk kez görüntülendi.

58 yaşındaki Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem! Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil, spor yapmayan insanlar da bana göre değil" demişti.

47 yaşındaki Cemal Güzelci'nin Instagram kullanmadığı ve düzenli olarak spor yaptığı öğrenildi.

Cemal Güzelci'nin bir zamanlar Hülya Avşar ile kavgalı olan manken Deniz Akkaya ile birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. İkili, 2013 yılında Ulus'ta bir mekan çıkışı görüntülenmişti.

Hülya Avşar yıllar önce, "Erkek çalışsın kadın evde otursun." diyerek polemik yaratmıştı. Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ın bu açıklamalarıyla ilgili olarak şunları söyledi: ''Cahil geldi, cahil gidecek. Bu kadınla ilgili ne olur bana soru sormayın. Ben geriliyorum dinlerken... Kız çocuklarını yanlış etkiliyor.''

Nişana özel botox ve still



Şarkıcı Mustafa Sandal, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Melis Sütşurup ile evlilik için ilk adımı attı. Çift, dün akşam aile arasında düzenlenen nişan töreniyle yüzükleri taktı.

Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal geceye özel yaptırdıkları ve kendi isimlerinin yazılı olduğu Nişan pastalarını birlikte kesti.

Benim dikkatimi Mustafa’nın serbest stili ve yüzündeki botokslar çekti. Birkaç iddiaya göre Mustafa Sandal nişan öncesi yüz bakımının yanı sıra botox da yaptırmış. Herhalde nişanlısı için daha bakımlı ve genç olmaya karar vermiş Mustafa Sandal.





EŞİ BÜYÜ ÇIKARMAK İÇİN YELİZ’İ DÖVDÜ



Yeliz Yeşilmen, yazar Barış Muslu’nun TV 100’de yayınlanan “Beyin Dedektifi” programına konuk oldu. Yeliz Yeşilmen, katıldığı programda hayatına dair özel anları anlattı. Yeşilmen, babası ve eski eşinden dayak yediğini söyledi: “Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm. Karı koca hayatı yaşamadım. Eşim kendine büyü yapıldığına inandı. Bir hocanın ‘eşini döv’ sözüne inanıp beni dövdü. 6 ay yer yatağında yattım. Sabah kalkıp hizmetçi gibi evi temizleyip Yemek yapardım. 6 ay sonra tüm altınlarımı alıp sözleşme imzalatıp beni öyle bıraktılar. Hayatımda tek travma yok, travmalar zinciri var. Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm.” Madem şiddete uğradınız neden polise şikayetçi olmadınız? Neden boşanmak için davayı erken açmadınız? Hala da eşinizle görüştüğünüz iddiaları var…





LİSTELERİ ALT ÜST ETTİ

Sezer Sarıgöz, Ne Ay Geceden şarkısıyla müzik piyasasında dikkat çekmeye devam ediyor. Fizy platformunda en çok paylaşılan şarkı olan Ne Ay Geceden aynı zamanda TikTok'un da vazgeçilmez şarkıları arasında yer alıyor.



Dijital medyada fark yaratan şarkı müzik listelerinde de yükselişe geçti. Spotify Top 50 listesinde şarkı yükselişine devam ediyor. Şarkı YouTube'ta da kısa sürede 4 milyon izlenmeye ulaştı.





İDO AVRADIM YORUMUNU SİLDİ



İdo Tatlıses, “Avradım” dediği eşi Yasemin Şefkatli’yle fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşıp altına “Seni ne öpmeye ne sevmeye doyabiliyorum. Sana hep açım kısacası” yazdı. Ama sonra bu paylaşımını sildi. Muhtemelen Avradım kelimesini ilkel buldu ve tepki almaktan korktu. E yani 21. Yüzyılda Avradım çok ata erkil bir laf kalıyor. Silmesi iyi olmuş.





YENİ KLİBİ OĞLUYLA UĞURLU GELDİ

“Ağladın Ya” “Karar Bize Ait” “Aşklayalım” gibi art arda hit şarkılara imza atan Meyra, müzik kariyerine verdiği kısa bir aranın ardından yeni projesi “Boş Çerveve” yi DMC etiketiyle yayınladı. Yaklaşık 4 yıl önceden tamamladığı yeni projesini, hem hamilelik hem de pandemi sebebiyle bekleten Meyra, “Boş Çerçeve” şarkısı için kamera karşısına geçtiği esnada oğluna hamile olduğunu öğrendi. Kız kardeşi Betül Toparlaklı’nın çektiği klip çekim sürecinde hamile olduğunu öğrenen Meyra, heyecanını ailesi ve ekibiyle paylaştı.