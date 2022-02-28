Hakan KANBUROGLU

Hakan'ın Kulağındakiler

1– Sefo – Affettim

2– Mavi Gri – Dünyanın En Güzel Kızı

3– Sezer Sarıgöz – Ne Ay Geceden

4– Ezhel – Ağlattın

5– Mabel Matiz – Hanfendi

6– Reynmen – Pare

7– Tarkan – Geççek

8– Yalın – Bu da Geçer mi Sevgilim

9– Revart – Üzülme

10– Alaaddin Ergün & Çağla – Bilirim Yalan





BARIŞTILAR



Geçtiğimiz günlerde evliliklerinin üstünde kara bulutlar dolaşmasıyla ve boşanma iddialarıyla gündem olan Alişan- Buse Varol çifti arasında buzlar eridi. Buse Varol, sosyal medya hesabından eşi Alişan'la verdiği pozunu kalp emojisiyle paylaştı. Ünlü şarkıcı ise eşinin bu paylaşımını kendi hesabına da ekleyerek ayrılık iddialarına son noktayı koydu. YORUMUM: Barışmalarına sevindim ama keşke bu tartışmalar bu kadar ortaya dökülmeseydi. Alişan çok sağduyulu bir insan. Fakat Buse ayrılığı magazin basınında büyütecek her açıklamayı ve her hareketi yaptı. Sonuç; herkesin dilinde bir boşanma olayı ve sonrasında toparlanma. Malum… Milletin ağzı torba değil.

SERVET GİYDİ

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in 30 yaş partisinde giydiği elbise sosyal medyada olay olmuştu. Ünlü bir markanın elbisesini giyen Özdemir'in kıyafeti el yaktı. Ünlü oyuncunun tartışmalara neden olan beyaz elbisesinin fiyatı 46 bin TL iken ayakkabısının da 5 bin 600 lira olduğu öğrenildi.

TANSU DAYAN DEMET ÖZDEMİR’İ TİYE ALDI



Sosya medya fenomeni Tansu Dayan, bu kez oyuncu Demet Özdemir’in doğum günü partisinde giydiği kıyafeti diline doladı.



ESKİ EŞLERİ YENİ EŞ BULUŞTURDU…

Usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 1996 yılında evlendiği ancak 1997 yılında boşandığı eski eşi şarkıcı Tayfun ile yıllar sonra yeniden buluştu. Tayfun, eşi Bella Duygulu'nun buluşmaya aracı olduğunu söyledi. Beste Açar ile şarkıcı Tayfun 1996 yılında dünyaevine girdi. Ancak ikili 1997 yılında boşanma kararı aldı. 1 yıl evli kalan Tayfun ve Beste Açar yıllar sonra bir araya geldi.

Şarkıcı Tayfun, eşi Bella Duygulu'nun Beste Açar ile yıllar sonra bir araya gelmesine vesile olduğunu anlattı. Tayfun, Hürriyet'e şu açıklamalarda bulundu: "Projenin mimarı eşim Bellâ. Beste Hanım'la evliliğimiz sırasında sözlerini ortak yazdığımız bir şarkı var. Bella bunu öğrenince çok etkilendi. 'Mutlaka birlikte seslendirip klip çekmelisiniz' dedi.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Oyuncu Deniz Çakır, dün akşam yeni sevgilisiyle birlikte ilk kez Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Erkek arkadaşıyla evinden çıkıp Ortaköy'deki bir çiçekçiye giden Çakır, gazetecilerin "Deniz Hanım Beyefendi kim?" sorusu karşısında gülümsedikten sonra "Daha sonra 'hayırlı olsun' dersiniz acelemiz var" ifadelerini kullandı. YORUMUM: Aşk, meşk güzel işler fakat artık Deniz Çakır dizi projelerine dahil olmalı. Son dizileri yayından kalktı. Üzerinde bir negatif algı yarattı basın. Umarım yeniden o özlediğimiz karakterlere hayat veren Deniz Çakır’a kavuşuruz.



SEREN SERENGİL VE BİRCAN BALİ KABUSU OLDU

Pinç programına konuk olan Enis Arıkan, en büyük korkusunu anlattı. Enis Arıkan, ‘’Seren Serengil beni tartışmasın ne olur? Bircan Bali, Seren Serengil… Çocuklar her gün böyle uyanıyorum. Ben var mıyım acaba bu programda diye?’’ açıklamasını yaptı. Peki ama Seren ve Bircan bu tatlı eleştiriyi algılayıp hal ve tavır değişikliği yapacak mı?

Ece Erken, günler sonra görüntülendi



Geçen ay eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden ünlü sunucu Ece Erken, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Zor günler geçiren Erken'in makyajsız ve bitkin hali dikkat çekti. Makyajsız ve bitkin hali ile dikkat çeken Erken, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti. Katıldıkları magazin programlarında kendisi ile ilgili açıklamalar yapan Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'a konuşma yasağı koyduran ünlü sunucu, muhabirlerin bu konu hakkında ki sorularını da yanıtlamadı. Aracının gelmesiyle birlikte hızlı adımlarla aracına binen Ece Erken, alışveriş merkezinden tek başına ayrıldı.

‘’O BENİM CAN DOSTUM AŞK YOK’’



Oyuncu Nur Fettahoğlu, son dönemde meslektaşı Serenay Sarıkaya ile sevgili olduğu yönündeki haberlerle konuşulan işletmeci Umut Evirgen'le samimi bir pozunu yayınladı. Bu paylaşım ikilinin aşk yaşadığı iddiasını gündeme getirdi. Nur Fettahoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Ünlü oyuncu "Umut benim can dostum. O hep aşkla yaşasın, huzurla" diyerek iddiaları yalanladı.



Aycan Varış, sessizliğini bozdu

Arkadaşı Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlilik kararı almasıyla gündeme gelen Kısmetse Olur yarışmacılarından Aycan Varış, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bayraktar ve Öztürk'le evli oldukları dönemde tanışmadıklarını söyleyen Varış, "Kimsenin yuvasını yıkmadım, sadece 3-4 yıl önce boşanmış biriyle beraberim. Takipçisini yükseltmeye çalıştığı için bu durumu kullanıyor ama ben bununla ilgili daha fazla açıklama yapmayacağım. Çünkü ben kendimi biliyorum. Açıklanacak hiçbir şey yapmadım. Ne evli bir adamla birlikteyim ne de bir yuva yıktım. Bunu söylemek bile komik geliyor. Daha önce evlenmiş boşanmış, üstünden de 3-4 yıl geçmiş biriyle arkadaşlık yapıyorum. Hiç kimseden sakladığım bir şey değil daha çok yeni." dedi.





CESUR POZ

Aleyna, file çorabın üstüne iç çamaşırı giyip poz verdi. Genç yaşta şöhret basamaklarını hızla tırmanan ve tarzıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla gündem oldu. YORUMUM: Günümüzde sanatçılar ne şarkılarıyla ne sahne şovlarıyla gündem oluyor. Müzik sektöründe tutan şarkıların hepsi de rap tarzın ağırlıkta olduğu şarkılar. Bakıyorum popçular ne yapıyor diye? Şarkı üretmek yerine, şov yapmak yerine, dans etmek yerine anca iç çamaşırlı poz veriyorlar. Evet herkes istediğini giyebilir ama işiniz gölgeleniyor farkında değilsiniz. Aleyna da muhtemelen yeni şarkısının reklamını ancak iç çamaşırı pozlarıyla pr yaparak gerçekleştiriyor.





İSTEMEYE İSTEMEYE DİLE DOLANDI



Tarkan’ın Geççek şarkısı müzik sektöründen çok siyaset dünyasında konuşuldu. Sözü ve müziği Tarkan’a, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’na ait şarkı müzik eleştirmenlerinin birçoğu tarafından beğeni kazanamadı. Peki ama şarkı nasıl oldu da 1 numaraya yükseldi. Normalde bir kere bile açılıp dinlenmeyecek olan şarkı siyasi kulislere o kadar çok çekildi ki ister istemez dinleyici de merak etti. İktidara ya da muhalefete tepkili olan herkes şarkıyı sahiplenme yarışına girdi. Dolayısıyla da normalde dikkat çekmeyecek bir şarkı dikkat çekti. Peki bu şarkının bu kadar dinlenmesi büyük bir başarı mı? Elbette ki başarı değil. Şarkının dinlenme hızı kısa sürede düşüşe geçse de artık bu şarkı öyle ya da böyle isteye isteye ya da istemeye istemeye dile dolandı. Yazın şarkısı oluverdi.





ZİRVEYE YERLEŞTİ



Sezer Sarıgöz, sözü ve müziği kendisine ait olan “Ne Ay Geceden” isimli teklisiyle tüm müzik platformlarında kısa sürede birçok listede zirveye yerleşti. Geçtiğimiz hafta en çok aranan Türkçe Pop şarkı olan “Ne Ay Geceden” Spotify müzik platformunun “Top 50 Viral Türkiye” listesinde 1 numaraya yükselerek zirvenin sahibi oldu.

Sezer Sarıgöz, Goed Music etiketiyle yayınladığı “Ne Ay Geceden” ın kısa sürede birçok platformda zirveye yükselmesiyle ilgili şunları söyledi : “Yolun başında böyle bir başarı hem beni hem ekibimi çok mutlu etti. Bir sonraki projem için daha çok çalışacağım.”





KERİMCAN DURMAZ YAPTIĞI ŞOVLA GÜLŞEN’İ SOLLADI



Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz geçen gün Bostancı Gösteri Merkezinde sahne aldı. Uzun bir süredir popçuların yapamadığı sahne şovunu gerçekleşti. Kliplerinde de günümüz popçularından daha cesur tavırlar sergileyen Kerimcan Durmaz adeta müzik piyasasındaki özgürlükçü ruhu temsil ediyor. Konserinde de yaptığı dans şovlarıyla ilgi gören ve büyük alkış toplayan Kerimcan Durmaz’ın tek eleştirildiği konu sesiydi. Zaten kendisi de Türkiye’nin en iyi sesiyim demiyor. Kendisini Türkiye’nin en iyi sahne şovuna sahip ismi olarak nitelendiren Kerimcan Durmaz gerçekten de bu işin hakkını veriyor. Hele bir de sesinin güzel olduğunu düşünsenize? İyice uykuları kaçırırdı. Vallahi Gülşen mi Kerimcan mı daha iyi bir şov yapmış diyecek olursanız ben Kerimcan’ı tercih ederim. Kombinleriyle ve yaptığı şovların örtüşmesi benden alkışı aldı. Ayrıca Kerimcan Durmaz arkadaşı Furkan ile de barışmış. Konserde Furkan’da vardı. Bahar Candan konserin nerede olduğunu unutmuş. O sebeple gidememiş. Ayrıca Kerimcan Durmaz, Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ile de konuşmuş. Geçen haftalarda Mehmet Dinçerler’in Kerimcan Durmaz ile dostluğu sayesinde popüler olduğunu duyurmuştum. Magazinciler bu iddianın sahibi olarak benim adımı vermeyip Kerimcan Durmaz’a benim haberimi sormuş ve Hadise ve Mehmet çifti için “O öyle bi çocuk değil ya, art niyeti yoktur, severim onu iki sevdiğim insan birlikte.” Demiş.