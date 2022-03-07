Hakan KANBUROGLU

1– Mavi Gri – Dünyanın En Güzel Kızı

2– Sezer Sarıgöz – Ne Ay Geceden

3– Tarkan – Geççek

4– Ezhel – Ağlattın

5– Mabel Matiz – Hanfendi

6– Pinhani – Bilir O Beni

7– Derya Uluğ – Sana Çıkıyor Yollar

8– Emir Can İğrek – Felfena

9– Ersay Üner – Duysun

10– Alaaddin Ergün & Çağla – Bilirim Yalan





SON DİZİSİ 5 BÖLÜMDE FİNAL YAPTI! BAŞARISIZLIĞI HAZMEDEMEDİ! ELEŞTİRİYE GELEMİYOR!



Dün, ‘Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi’ başlıklı yazısıyla tartışma yaratan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında da Netflix’te yayınlanan ‘Pera Palas'ta Gece Yarısı’ dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya’nın oyunculuğunu eleştirdi. “Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefret ettim abi. Ne yapayım? Elimde değil. Nefret ettim ve dünkü yazıyı yazdım” diyen Hakan, devamında 'Bu yazı nedeniyle bazıları bozulmuş bana...' dedi ve onlardan birinin yönetmen Ezel Akay olduğunu belirtti. 7 temel duygu arasında tiksinme de var. Öfke de var. İnsanız nefret edebiliriz. Kaldı ki Ahmet Hakan sıraladığı beş maddede çok haklı. Hazal Kaya’nın her hali, tavrı, küçük bir kız çocuğunu anımsatıyor. Zaten son dizisi de bu hal ve tavrından dolayı 5 haftada yayından kaldırıldı. Yani izleyici de Ahmet Hakan’ın sıraladığı beş maddeye katılıyor olacak ki son dizisine beklenen ilgiyi göstermedi. Hazal Kaya tek başına bir diziyi, filmi göğüsleyecek kadar iyi bir oyuncu değil. Zaten Hazal’da bu başarısızlığını bildiği için eleştirileri kabul etmediği algısı ortaya çıkacak paylaşımlar yapıyor. Kabullen Hazalcım… Kaldı ki bu polemiklerden ‘Kadına şiddet’ gibi yorumlar çıkaranların aklına gülüyorum. Ahmet Hakan bir gazeteci ve haklı olduğu 5 maddeyi yazarak hissettiği duyguyu yazmış. İnsanız… Birinin oyunculuğundan nefret edebiliriz.





AŞK İDDİALARINA NOKTAYI KOYDU



'Dalgakıran' adlı oyunun prömiyerine katılan Birce Akalay, Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu.

Birce Akalay, "Arkadaşlar yapmayın lütfen, siz doğrusunun ne olduğunu biliyorsunuz. Bu masa başında kötü niyetli arkadaşlarınızın yaptığı bir şey, çok üzücü. İnsanın siniri bozuluyor tabii. Küçük hesaplar peşinde koşuyor bu insanlar. Şu an hayatımda kimse yok." dedi.





ŞAKA DEĞİL GERÇEK



'Masumlar Apartmanı' ve 'Alice Müzikali'nde yer alan Ezgi Mola, imaj değiştirdi. Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan Mola, saçlarını kestirmediğini düşünen takipçilerine, "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem..." şeklinde seslendi.



AŞK BELGELENDİ

Güzel oyuncu Aslı Enver, son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Bir dönem şarkıcı Murat Boz ile yaşadığı aşkla gündem olan Aslı Enver, bir süredir iş insanı Önder Öztarhan ile birliktelik yaşıyor. Adları uzun süredir yan yana yazılan, ancak ilişkiyi itiraf etmeyen çiftin aşkı sonunda belgelendi. Aslı Enver ile Önder Öztarhan, ilk kez baş başa yemekte görüntülendi.





BURCU YAPMAZ

Sinan Akçıl, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme’de görüntülendi. Şarkıcının boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Kıratlı, geçtiğimiz günlerde bir erkek arkadaşıyla mekanda eğlenirken görüntülenmiş, Kıratlı’nın yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu. Basına yansıyan aşk haberleri sorulan Akçıl, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Boşanma davası ile ilgili yayın yasağı var. Zaten Burcu da asla öyle bir şey yapmaz.”



CEYLAN GÜLŞEN’E NEDEN DESTEK?



Ceylan, önceki akşam Ataköy Nossa Costa’da sahneye çıktı. Konser öncesi soruları yanıtlayan sanatçıya, “Bergen filmi çekildi. ‘Saygı’ albümünde şarkı söyleyen Gülşen eleştirildi. Ne düşünüyorsunuz” diye soruldu. Ceylan, Gülşen’e destek oldu:

“Bu mevzuyu bence çok uzattılar. Bazıları kendisine reklam malzemesi yaptı. Kimse Bergen olamaz. Gülşen’e gelince, onun yorumculuğuna laf söylemek kimsenin haddi değil. Ama bazı sazanlar atladı. Kimse boş yorum yapmasın.” Neden ya? Gülşen eleştirilmez birisi mi? Gayet de eleştiriyorum. Olmamış efendim. Duygu yok, his yok. Kime yaranacağınızı şaşırmışsınız.





YASİN DİSKALİFİYE OLMALI!



Survivor All Star'ın dün akşam ekrana gelen bölümüne Yasin Obuz ve Hikmet Tuğsuz'un kavgası damga vurdu. Kavga anında Acun Ilıcalı'yı hedef alan Yasin Obuz ada konseyinde uyarıldı. 'Buranın başı benim' diyen Acun ılıcalı, 'Eğer kurallara uymazsan kralı gelse, seni buradan göndeririz' açıklamasında bulundu. İzleyiciye ne bir eğlence ne bir hırs katabilen bu şahsın ekrandaki yeri nedir? Üstelik ekrana da yakışmıyor. Son derece kaba, sert üsluplarla ne yapmaya çalışıyor? Utanmasa ekranda küfür de edecek. Survivor yarışmasının kalitesini düşürüyor. Zeka dolu tartışmalar görmek istiyoruz.





DÜĞÜN BU AY ATİNA’DA! HAMİLELİK İDDİALARI KUVVETLENDİ



Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Geçen hafta nişanlanan cemiyetin ünlü çifti Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, düğünü 25-27 Mart tarihlerinde Atina’da yapacak. Nişan ve düğünün arasını çok kısa tutmadılar mı? Ne bu hız? Gerçi geçen hafta birçok gazetede Dila Tarkan’ın hamile olduğu haberleri çıkmıştı. Bu hıza bakılırsa hamilelik iddiaları doğru olabilir. Atina Four Seasons Hotel’de yapılacak düğün için 300 konuğunu Yunanistan’a götürecek olan çift, düğünü eğlenceli bir hafta sonu tatiliyle birleştirecek.





MANİKÜRLÜ ARABESK OKUYAMAZSA SAÇ DÖVMESİ YAPTIRAN DA OKUMASIN!

Arabesk müziğin sevilen ismi Cengiz İmren, önceki akşam Kıbrıs Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmren, "Ben şimdi oyunculuk yapmaya kalksam, bazıları çıkıp eleştirecek. Onlarda şu manikürlü, pedikürlü ojeli tırnakları ve rujlu halleriyle çıkıp arabesk söylüyorlar. Arabesk bir yaşam biçimidir. Onlar sırf gündem olabilmek için bu şarkıları söylüyorlar. Bence herkes kendi işini yapsın" dedi. Oldu Cengiz, kim nasıl şarkı söyleyeceğini Cengiz’e sorsun. Bu nasıl ilkel bir açıklama… Bergen’in de gayet bakımlı fotoğrafları var ve çatır çatır arabesk okuyor. Temizlik imandandır ama ilkellik daha sonradan geliştirilmesi gerekir. Bu tarz açıklamalar yapmak insanları bölüyor, ayrıştırıyor. Artık erkekler de bakımlı. Seni de götürelim bir kuaföre iki pedikür yaptıralım, biraz manikür… Bir kadın da çıkıp saçı üç numaralı olan erkek arabesk yorumlamasın derse hoş olur mu?





SON ALBÜMÜ İLGİ GÖRMEMİŞTİ BERGEN FİLMİNİ ELEŞTİRDİ



Şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, başrolünü Farah Zeynep Abdullah’ın oynadığı ‘Bergen’ filmini eleştirdi. Kırmızıgül, "Bir şarkıcının hayatını oynayabilirsiniz ama onun şarkıcılarını onun gibi asla söylemezsiniz. Milyonlarca insanı, sesleri ile etkileyen şarkıcıların kendi biyografi filmlerinde kendi sesleri yok. Biyografi filminde oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum." dedi. Kırmızıgül, bu açıklamasıyla yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Çok haksız bir eleştiri. Ne yani şimdi Farah’ı görürken Bergen’in sesini mi duyacaktık. Doğallıktan uzak, bütünlükten uzak. Madem çok biliyor çeksin bir biyografi filmi de izleyelim. Hepimiz de öğrenelim ne nasıl olur diye? Ah bu açıklamaları yapacağına önce tutmayan albümünüzle mi ilgilenseniz?