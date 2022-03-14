Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Sezer Sarıgöz – Ne Ay Geceden

2– Tarkan – Geççek

3– Pinhani – Bilir O Beni

4– Ezhel – Ağlattın

5– Derya Uluğ – Sana Çıkıyor Yollar

6– Emir Can İğrek – Felfena

7– Ersay Üner – Duysun

8– Alaaddin Ergün & Çağla – Bilirim Yalan

9– Gülşen – Lolipop

10– Kaan Boşnak – Beklenen Gemi





AŞK YOK! İŞLERİNE ODAKLANDI



Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları iddia edilmişti. Çıkan bu iddiaların ardından sessizliğini koruyan çiftten Hande Erçel, Kerem Bürsin’i sosyal medyadan silmişti. Şimdi ise Hande Erçel’in Atasay Kuyumculuğun Genel Müdürü Atasay Kamer ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Çıkan iddialara Hande Erçel, yanıt verdi. Hande Erçel’in yakın çevresine, “Kimseyle aşk yaşamıyorum. İşime odaklanıp kafamı dinleyeceğim” dediği öğrenildi.





DEMET AKALIN STÜDYOYA GİRDİ



Demet Akalın yaza hareketli bir şarkıyla giriş yapacağının müjdesini verdi. Uzun bir süredir hayranları Akalın’dan hareketli bir şarkı duymak istiyordu. Müjdeli haberi veren Akalın, Sinan Akçıl imzalı Ozan Doğulu aranjörlüğünde bir şarkı hazırlığında olduğunu duyurdu. Stüdyoya giren Akalın, 23 Nisan’da şarkısını müzik piyasasıyla buluşturacak. Akalın daha önce Ozan Doğulu aranjörlüğünde Kulüp şarkısıyla yaza damga vurmuştu. Ayrıca Sinan Akçıl imzalı Ders Olsun şarkısıyla da beachleri sallamıştı.





GÜLŞEN LİSTELERDE ZİRVEDE

Gülşen yeni şarkısı Lolipop ile müzik listelerini alt üst etti. Klibiyle çok konuşulan Gülşen YouTube platformunda 2 günde 2 milyon izlenerek Trend Listelerde zirveye göz dikti.

Apple Music, Spotify, Muud gibi platformlarda da Gülşen listelere ambargo koydu. Ayrıca Fizy Müzik'te de zirveye konan Gülşen yeni neslin müzik dilini yakaladığını gösterdi.

ALEYNA İSTEKLERİ GERİ ÇEVİRMEDİ



İtalyan moda kadın giyim ve aksesuar markası Miu Miu son zamanlarda tüm dünyada en trend kombinini Türkiye ‘de ilk kez Aleyna Tilki ile tanıttı. Aleyna Tilki’nin sosyal medyasından paylaştığı kare dakikalar içinde binlerce yorum aldı. Aleyna Tilki ‘nin yıllar önce Taksim Trio ile sadece YouTube ‘da olan 40 milyondan fazla izlenme alan kendi tarzında arabeskten de kopmayarak söylediği Bergen ‘in “Sen Afetsen Ben Affetmem” şarkısını dinleyiciden gelen yoğun istek üzerine önümüzdeki hafta tüm dijital platformlarda satışa çıkıyor.

SİMGE KANADA’YA GİDİYOR



Simge İstanbul’daki sahnesi öncesi basın mensupları ile bir araya gelerek sorularını cevapladı. Simge muhabirlerin, “Bu tempoya nasıl ayak uyduracaksınız?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Doğru beslenerek, planlı yaşayarak üstesinden geleceğim. En önemlisi işimi aşkla yaptığım için problem olmayacak.” Simge önümüzdeki hafta Kanada ‘da arka arkaya 3 konser vermeye gidiyor. Simge konserlerin ardından da 4 günde tatil yapacak.

HERKESİN YILDIZ ABLASINA YAKIŞMADI

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin” ifadelerini kullanmasının ardından İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Yıldız Tilbe'nin tepki çeken paylaşımının ardından Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu. Koskoca Yıldız Tilbe’sin… Evet saldırgan köpek grupları var fakat bunun çözümü onları öldürmek mi? O zaman saldırgan insanlar da var… Onların da çözümü bu mu? Yasalar var, hak var, hukuk var, adalet var… Ayrıca Allah’ın verdiği bir canı siz nasıl alabiliyorsunuz? Topluma örnek olması gereken bir isimsiniz ve topluma böyle mi örnek oluyorsunuz? Toplumda söz sahibi, onları harekete geçirebilecek konumdasınız ama sizin hareketiniz bana göre biraz vahşice. Ama’sız, fakatsız, lakinsiz hiçbir şekilde ne özrünüzü ne açıklamanızı kabul ediyorum. Bundan sonra da o yazdığınız aşk dolu şarkılarınızın hiçbir hükmü kalmadı benim için…

YONCA POYRAZ’DAN YENİ TEKLİ SÜRPRİZİ

Çıkardığı tekliler ile adından söz ettiren Yonca Poyraz, sürpriz bir karakter ve şarkıyla müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Projesini sır gibi saklayan ünlü sanatçı ‘’Bu sefer çok iddialıyım.’’ dedi.

İKİ MÜZİSYENİN İŞ BİRLİKTELİĞİ

Galip Öztürk ve Osman Çetin Foi Record etiketiyle Bırakamam Seni adlı şarkılarını müzik severlerin beğenisine sundu. Müzik dehası olarak bilinen ikili ortak proje de yeniden buluştukları için çok heyecanlı olduklarını dile getirerek ‘’Birçok sürprize de hazır ve açık olun.’’ dedi.





BEKLENEN İLGİYİ GÖREMEYEN OYUNCULAR



Son dönemde birçok dizi yayından kalktı. Hatta bazı diziler 1.5 ay bile sürmeden ekrana veda etti. Bu dizilerin başında Misafir, Sana Söz, Annemizi Saklarken, Uzak Şehrin Masalı, Elbet Bir Gün, El Kızı, Kanunsuz Topraklar ve Son Nefesime Kadar gibi diziler yer alıyor. Üstelik son derece de popüler oyuncuların yer aldığı diziler. Nehir Erdoğan, Erkan Petekkaya, Nurgül Yeşilçay, Hazal Kaya, Buğra Gülsoy, Uğur Güneş, Hande Doğan Demir, Kutsi, Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu da bu dizilerde yer alan oyuncular arasında yer alıyor. Hepsi birbirinden tanınmış isim ama bu yıl şans onlardan yana olmadı. Dizileri kısa sürede yayından kalktı ve halktan beklenen ilgiyi göremediler. Muhtemelen kendileri de şokta ve doğru partner, doğru konuyla uyuşmadıklarının farkındalardır. Hiçbir dizi tek başına bir oyuncu ile tutmuyor. Her şey bir bütün ve bu bütünün oluşmasının zor olduğu en baştan kendini belli ediyor. Bu dizilerin yayından kalkacağını ilk bölümlerinden tahmin etmiştim.





MEEDO ARABAYI GERİ İSTEDİ YÜZÜĞÜ İSTEMEDİ

Uzun bir süredir Miami’de yaşayan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık sevgilisi Meedo Alsaloussi’den ayrıldığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Subaşı’nın tektaş yüzüğü iade edip etmediği merak konusu oldu. Snobmagazin’in haberine göre; ayrılık sonrası Mohammed Alsaloussi'nin, Şeyma'ya hediye ettiği arabayı geri istediği öne sürüldü. Son model arabanın fiyatının 10-12 milyon lira arasında olduğu biliniyor. Mohammed Alsalossi’nin evlilik teklif ettiği tektaşı ise geri istemediği öğrenildi. Subaşı'nın tektaşının fiyatının 801 bin 540 TL olduğu öne sürülmüştü. Tektaş yüzüğün sahte olduğu da iddia edilmişti. Hatta sevgililerin ilk ayrılmalarının sebebinin sahte hediyeler olduğu konuşulmuştu.