Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Tarkan – Geççek

2– Derya Uluğ – Sana Çıkıyor Yollar

3– Pinhani – Bilir O Beni

4– Ezhel – Ağlattın

5– Gülşen – Lolipop

6– Emir Can İğrek – Felfena

7– Ersay Üner – Duysun

8– Alaaddin Ergün & Çağla – Bilirim Yalan

9– Bergen – Sen Affetsen

10– Kaan Boşnak – Beklenen Gemi





Hande Erçel'in kaç dizisi tuttu? Başarı denir mi?

Son dönemde Hande Erçel'in çok başarılı olduğunu belirten paylaşımlar görüyorum.

Merak ettim Hande Erçel'in hangi dizilerde oynadığını ve bu dizilerin kaç bölüm sürdüğünü. Günümüzde 100 bölüm üzeri birçok dizi reytinglerde zirvede gidiyor.

Sosyal medyada çok konuşulan ve milyonlarca beğeni ve takipçisi bulunan Hande Erçel'in dizi karnesi pek de olumlu performans çizmiyor.

Hande Erçel'in sadece Sen Çal Kapımı adlı dizisi 52 bölüm sürebilmiş. Diğer rol aldığı diziler;

31 bölüm, 39 bölüm, 20 bölüm, 19 bölüm ve 6 bölüm sürebilmiş. E yani 6 bölüm süren diziye imza atan oyuncu başarılıysa Türkiye'de milyonlarca oyuncu başarılıdır.

İspanya neden Kerem'i konuştu? Daha Türkiye'de tutmuş dizisi yok!

Kerem Bursin'in İspanya başarısı ve Antonio Banderas ile fotoğraf çekimi sonrası araştırmalara koyuldum.

Kerem'in öyle aman aman bir başarılı dizisi olmadığını biliyordum. Akıllara kazınan bir karaktere de hayat vermedi.

6-7 dizide oynamış ve Kerem'in Sen Çal Kapımı dizisi dışında uzun süren bir dizisi yok.

Şeref Meselesi 26 bölüm, Yaşamayanlar 8 bölüm, Muhteşem İkili 12 bölüm sürebilmiş.

Ben diğer oyuncuların senelerce süren dizileri olduğu halde bu kadar abartılmamasına üzülüyorum.

Eleştirdiği şeyleri yapıyor!

Seren Serengil, Gülşen'in kıyafetleri hakkında yaptığı yorumları hepimiz biliyoruz. Özellikle son dönemde Gülşen'e yaptığı yorumlar sayesinde gündem oluyor.

Seren Serengil, Gülşen'in son dönemde kıyafetlerine yaptığı yorumlarda u dönüşü yaptı ve ''Ben hareketlerini eleştiriyorum.'' yorumunun arkasına sığındı.

Sene 2021... Seren Serengil, Gülşen'in kıyafetini 'Avam' bulduğunu belirtti. Seren'in her zaman dediği şu söylemi de unutmamak lazım: Sahnede dekolteyi seviyorum.

Evet, Seren dekolte sevdiğini de söylüyor. Son olarak ise söylem değişikliğine gidiyor ve Gülşen'in sahnedeki hareketlerini pek uygun bulmadığını belirtiyor.

Ayrıca Edis ve Zeynep Bastık'ın dansını yerden yere vuran Seren Serengil, göbeğini Serdar Ortaç'a tutturmuş. Bazen bazı şeyleri eleştirirken başımıza gelebileceğini unutmamalıyız.

İDDİALAR ONLARA YARADI

Oyuncu Buse Varol ve şarkıcı Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını gündeme getirmişti.

Buse Varol, geçtiğimiz haftalarda çıkardığı alyansını yeniden taktı. Alyansını vurgulayarak bir paylaşım yapan Varol, dikkatleri üzerine çekti.

Boşanma süreciyle manşetlerden düşmeyen ikilinin barışması da gündem olunca; Alişan ile Buse Varol, firmaların gözdesi haline geldi. Takvim'in haberine göre reklam teklifi yağan çift aralarını düzeltince hemen bir anlaşma yaptı.

Güneşli'deki bir mağazadaki yeni koleksiyon tanıtımına katılacak olan çift, bu reklam ziyareti karşılığında 100 bin TL aldı.

Daha birçok firmadan reklam teklifi alan ikili için "Barışma bereketli geldi" ve "Para parayı çekiyor resmen" yorumları yapıldı.

AŞK İDDİALARINDA YENİ MODA: İşime odaklandım

Son günlerde Hande Erçel de Pınar Deniz de benzer açıklamalar yapıyor. İsimleri herkesle aşk iddialarına karışabiliyor.

Malum, dedikoduyu hem sosyal medya hem magazin basını olarak seviyoruz. Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Meslektaşı Yiğit Kirazcı ile yollarını ayıran Deniz, Emirgan'da avukat Nail Gönenli'yle birlikte çıktıkları eğlence turunda görülmüştü.

Pınar Deniz, ''Pınar Deniz, aşk iddialarını “Hiçbir ilişkim yok şu an. Tamamen işimdeyim ve işimi yapmak istiyorum” diyerek yalanladı.

Hande Erçel de Atasay Kamer ile aşk iddialarına “Kimseyle aşk yaşamıyorum. İşime odaklanıp kafamı dinleyeceğim” yanıtını vermişti.





SUDE’NİN GÖZYAŞLARI



Survivor 2022 All Star yarışmasına Mert Öcal veda etti. Mert Öcal ve Sude Burcu'nun aşk yaşadığı iddia edilmişti. Mert veda ederken Sude Burcu gözyaşlarını tutamadı. Geçen haftalarda Mert Öcal ve Sude Burcu'nun sevgili olduğu yönünde haberler çıkmıştı. Nisa, Sude ve Mert'i uyarmıştı. Mert Öcal ise Nisa ve Ogeday'a tepki göstermişti. Mert Öcal'ın yarışmaya gelmeden önce Nisa'nın arkadaşı Makbule ile de sevgili olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Sude ile Mert’in arasındaki aşk dolu diyaloglar yayın sırasında verilmemeye başlamıştı ve olay soğumuştu. Eleme gecesinde Mert’in Sude’yi öpüp sarmalaması bu iddiaları yeniden güçlendirdi. Sude gerçekten Mert’e aşıkmış bunu anladım. Duygusal kız, bakalım Mert Sude’ye sadık kalacak mı? Survivor finalini sırf bu çift için merak ediyorum.





-4 DERECE 10 BİN KİŞİ!

Türk pop müziğinin başarılı ismi Hande Ünsal geçtiğimiz akşam Çankırı Belediyesi'nin düzenlediği konserde Fuar Yolu'nda sahne aldı. Hande Ünsal, -4 derecelik soğuğa rağmen 10 bin kişinin doldurduğu meydanda şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Konsere, "Soğuk havaya rağmen sizlerin varlığı içimi ısıtıyor" sözleriyle başlayan Ünsal, kendisini izlemeye gelen Çankırılılara muhteşem bir gece yaşattı.

KARA RAĞMEN ZEYNEP!

Türk pop müziğinin başarılı ismi Zeynep Bastık geçtiğimiz akşam kariyerinde ikinci kez Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Yoğun kar yağışına rağmen müzikseverler konsere büyük ilgi gösterdi. Konsere Amor Garibovic imzalı pembe yakalı siyah kıyafetiyle başlayan Bastık, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Sahneden "Burada sizlerle olduğum için çok heyecanlıyım, nasıl görünüyorum?" diye soran Bastık, izleyicilerden büyük alkış aldı.

ZEYNEP'İN BOSTANCI SÜRPRİZİ!

Bastık sahnesinde sürpriz isimleri ağırladı. Rap müziğin başarılı ismi Sefo'yla 'Toz Duman' şarkısını seslendiren Bastık, son dönemin popüler grubu Köfn'le 'Bi Tek Ben Anlarım'ı birlikte söyledi. Bastık'ı izlemeye gelenler arasında Enis Arıkan, İlker Kızmaz, Ekin Koç ve Sefo gibi ünlü isimler de vardı. Konserin sonunda sevenlerinin yoğun isteği üzerine bis yaparak tekrar sahneye dönen Bastık, 'Uslanmıyor Bu' şarkısını salonu dolduran misafirleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

Bu sayfada fenomenlere dair her şey var!

Sosyal medyada magazin ve dedikodu sayfalarını çok seviyorum. Dedikodu dediğime bakmayın; gerçekten yaşanmış olayların dedikodusu bu. İçi boş haberler değil. Özellikle fenomenlerin yükselişi günümüzde hızlanıyor. O hıza da Instagram sayfalarından ulaşıyorum. Fenomen Magazin bu sıra en sevdiğim sayfalarda. Hatta en çok takip ettiğim diyebilirim. Fenomenlere Dair Her Şey hesabıyla ınstagram’da harika paylaşımlar yapıyor. Z kuşağını da yakalıyorum. Başta bir gazetecinin en çok takip ettiği sayfa olması gerektiğini söyleyim, halk ise takip edip bolca merak giderebilir, keyiflenebilir. Ben çok sevdim!

YOUTUBE AÇIKLADI! UZİ yeni şarkısıyla da zirvede

Uzi Arasan Da şarkısını müzik severlerle buluşturdu. Arasan Da şarkısı kısa sürede Türkiye'de trend olanlar listesinde zirveye yükseldi. Sözü ve bestesi kendine ait şarkıyla Uzi bu yıl da listeleri alt üst edeceğe benziyor.

10 HAFTADIR ZİRVEDE

Popüler şarkılar ve müzik videoları listesinde zirveyi Mustafa Ceceli ve Nigar Muharrem Salıncak şarkısıyla kimseye kaptırmadı.

BERGEN’İN BAŞARISI



Popüler sanatçılar listesinde ise Bergen zirvenin sahibi oldu. Yaklaşık 30 milyon izlenen ve dinlenen şarkılarıyla Bergen sinemadaki başarısını müziğe de taşıdı. Fakat bu başarıyı Bergen kendi sesiyle yorumladığı şarkılar ile elde etti.