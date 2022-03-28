Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Derya Uluğ – Sana Çıkıyor Yollar

2– Ezhel – Ağlattın

3– Pinhani – Bilir O Beni

4– Gülşen – Lolipop

5– Emir Can İğrek – Felfena

6– Bergen – Sen Affetsen

7– Ersay Üner – Duysun

8– Elif Buse Doğan – Samsak Döveci

9–UZİ – ARASAN DA

10– Kaan Boşnak – Beklenen Gemi





AKILLARA HANDE ATAİZİ GELDİ

94'üncü Oscar Ödülleri töreninde şoke eden anlar yaşandı. Törenin sunucusu Chirs Rock oyuncu Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in imajını diline doladı. Yapılan şakaya sinirlenen Will Smith, sunucu Chris Rock'a tokat attı. Çok konuşulan tokadın ardından akıllara magazin tarihine damga vuran canlı yayın kavgaları geldi. Twitter'da Sevda Demirel ve Hande Ataizi gündem oldu.





EVLENMEDEN EŞİ İLAN ETTİ

Seda Sayan, Kıbrıs’taki Savoy Ottoman Otel’de sevgilisi Çağlar Ökten'le birlikte sahneye çıktı. Gecenin açılışını yapan Ökten, daha sonra "Sahneyi kıymetli eşim Seda Sayan’a bırakıyorum” diyerek, mikrofonu ünlü şarkıcıya devretti.

7 Mayıs’ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag’da evlenecek olan Seda Sayan ile Çağlar Ökten, düğün hazırlıklarına yönelik sorular üzerine, “Biz çift olarak hiçbir hazırlık yapmıyoruz, dostlarımız sağ olsun yakından ilgileniyorlar” açıklamasını yaptı.

‘’ Yüzüne kezzap atılmış, bunun enteresan bir tarafı var mı?’’

Aydemir Akbaş, Galatasaray kulübünün yıllık mali olağan genel kurulu için geldiği Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir simitçi tezgahındaki sandalyeye oturup dinlenen Akbaş, 'Bergen' filmi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kendi rol aldığı filmleri dahi izlemediğini ve sinema filmlerindeki senaryoların çalıntı, dizilerin ise Kore dizisi olduğunu savunan Akbaş, "Oyuncu yok ülkede. Bana bir Ali Şen gibi baba bulsanıza. Bir Kadir Savun, Bir Erol Taş bul. Bir şey yok yeni nesilde. Bir Adile Naşit, Bir Ayşen Guruda bul. Var mı? Yok" dedi.

Akbaş, "Bergen'in şarkıcı filmi, yüzüne kezzap atılmış, ızdırap çekmiş, bitmiş. Bunun enteresan bir tarafı var mı? Ama tuttu helal olsun. Kendin yazmıyorsun bütün filmlerin çoğunun senaryoları çalıntı. Bir tek ben özel hikaye yazıyorum, dizilerin hepsi de Kore dizisi. Ben belgesel açarım, yabancı film izlerim. Ben zaten senaryo yazıyorum televizyona bakacak zamanım yok" diye konuştu.





YETENEKLERİYLE REYTİNGLERDE ZİRVEYE KONDU

İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan, Kanal D’nin her salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizisi 'Üç Kız Kardeş', ekrana gelen 5’inci bölümü ile reyting yarışında zirveye oturdu. Ben bu dizinin oyunculuklarına bayılıyorum. Genç oyuncular diziyi adeta zirveye taşıyor. Reklam dertleri yok sadece samimiyet ve yetenek var. Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizide İclal Aydın, Reha Özcan, Öykü Kaya, Almila Ada, Melis Berberoğlu ve Berker Güven yer alıyor. Salı günlerine tat geldi. Benim yeni favori dizim oldu.





BOŞANMA SEBEBİ ÖPÜŞME GÖRÜNTÜLERİ DEĞİL



Hamdi Alkan’la 8 yıllık evliliğini noktalayan Selen Görgüzel, boşanma sonrası ilk kez önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi. Oyuncu, sorular üzerine “Süreçle ilgili konuşma yasağımız var” dedi.

Görgüzel, boşanmalarına tiyatrodaki öpüşme sahnesinin yol açtığı iddiasına “Hiçbir alakası yok. Zaten beyefendi (Hamdi Alkan) beni bu sahnelere ve ezberime bir hoca olarak çalıştırmıştı. Evlilik bu, başlar biter. Sağlıklı olalım, gerisi hallolur.” cümleleriyle yanıt verdi.

İREM'E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ ECEM'E ÖPÜCÜKLER ATTI



Müziğin usta ismi Selami Şahin geçtiğimiz akşam Hayal Kahvesi Hilton Kozyatağı Premium’da sahneye çıktı. Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında eşi Didem Şahin, oğlu Lider Şahin ve müstakbel gelini Ecem Çırpan da vardı.

Selami Şahin, “Rezil Rüsva” şarkısında oğluyla düet yaptı. Sahneden indikten sonra sevgilisini öpen Lider Şahin, “Ecem’le çok mutluyum” dedi. Genç mankene bir öpücük de Didem Şahin’den geldi.

SOSYAL MEDYA ONLARI YAKIN TAKİPTE! BOMBA GÖRÜNTÜ

Takvim gazetesinin internet sitesindeki bir habere denk geldim. Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı İstanbul'da yakalanmış. Bu görüntünün sosyal medyaya sızması ile 31 yaşındaki Şeyma Subaşı ile aynı yaştaki Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığına yönelik iddialar iyice alevlenmişti. Geçen gün arkadaşlarının Yunanistan'daki nikahında ortaya çıkan ikiliye Aygün Aydın'dan olay sözler gelmişti. Meedo ile 1.5 yıllık ilişkisini bitirerek yurda geri dönen Şeyma Subaşı'nı geçtiğimiz hafta yakın markaja alan Hakan Sabancı, paylaşımı ile dikkat çekmişti. Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı'nın aynı anda Yunan adalarından story paylaşması sosyal medyanın diline düşmüştü. Dila Tarkan'ın nikahına giden Şeyma ile Hakan gündeme damga vurdu. Haberi gören Aygün Aydın ise oldukça şaşırtıcı bir yorumda bulundu. "Şeyma benim eskileri kullanacak kadar düşmüş mü?" şeklinde yorum yapan Aygün Aydın ise sözlerine "Sıradakilerini paslarım sorun yok. Ha bu arada kendi çocuğuna sahip çıkamayan bir başkasının veledine sahip çıkamaz. Bu da benden minik bir tavsiye." diyerek yine bebek imasında bulundu. Yunanistan'daki düğünün ardından Hakan Sabancı ile Şeyma Subaşı İstanbul'da bir araya geldi. İkilinin görüntüsü magazin gündemine bomba gibi düştü.

İşte sosyal medyaya düşen Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı'nın İstanbul'da bir araya geldiği o görüntü...

NİŞAN FOTOĞRAFLARININ SAKLANMA SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise, sır gibi sakladığı nişan fotoğraflarını konserinde ekrana yansıttı.

Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler bir süre önce evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Nişan töreninden görüntü sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalatan ünlü şarkıcı, önceki akşam İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda verdiği konserde hem sevenlerine hem de nişanlısına bir sürpriz yaptı.

Yani mantıklı bir hamle yapmış. Nişan görüntülerini konserinde yayınlayarak konserinin basına yansımasını sağladı. Merak da uyandırdı ve herkesin kendisini konuşmasını sağladı. Hadise yine oldukça zeki. Ben bu çifti yakıştırıyorum. Mehmet Hadise'ye Hadise Mehmet'e sahip çıkıyor. Reklam da kokmuyor. Düğün gelsin.



SAMSAK DÖVECİ DİLLERE DÜŞTÜ! SOSYAL MEDYADA ZİRVEDE



Geçiğimiz yıllarda Grup Laçin’in, şimdilerde ise Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı’nın düetiyle ünlenen “Samsak Döveci” şarkısı, sosyal medyada zirveye kondu. “Langıdı lanlan langıdı lanlan, samsak döveci, gümbüdü gümbam gümbüdü gümban, ebegümeci” nakaratıyla büyük ilgi gören şarkının sözleri ve hangi yöreye ait olduğu da merak konusu.

“Samsak Döveci” şarkısı aslında Kütahya Yöresine ait, anonim bir şarkı.

Eğlenceli sözleriyle dile dolanan Samsak Döveci sözleri de araştırılıyor.

SAMSAK DÖVECİ HİKAYESİ DE İLGİNÇ

Samsak döveci; sarımsak döveci olarak biliniyor. Yani bildiğiniz Havan. Kütahya yöresine ait bir şarkı. Peki ama şarkıda neden ebe gümeci ve ebelerin ilacı deniyor? Kadınlar Kulübü sitesinde yıllar önce yazılmış gönderiler çıktı. Okudukça hayret ettim. Ebe gümeci otu sayesinde hamile kaldığına inanılıyor. Ebegümeci otunu yağda kavurup bebek bezine serip cinsel organında 3 gün bekletince hamile kaldığına inanılıyor. Tabii bunlar rivayet ve şaşırılıyor.