Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Ezhel – Ağlattın

2– Ersay Üner – Duysun

3– Pinhani – Bilir O Beni

4– Gülşen – Lolipop

5– Emir Can İğrek – Felfena

6– Bergen – Sen Affetsen

7– UZİ – ARASAN DA

8– Elif Buse Doğan – Samsak Döveci

9– Kalben – Yara

10– Kaan Boşnak – Beklenen Gemi

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Selin Ciğerci ile ikinci kez evlilik kararı alan Gökhan Çıra'nın askerlik yaptığı birlikten konvoyla çıktığı görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede gündem olan görüntülerin ardından Milli Savunma Bakanlığı, görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Gündeme gelen görüntülerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökhan Çıra, "'Kışlada her vatan evladı eşittir' düsturuyla üslerimin talimatları dışına çıkmadım. Hakkımda söylenenlerin aksine süreç başladıktan sonra nükseden hastalığım nedeniyle hastaneye sevk edildim ancak bu da sanıldığı kadar kolay olmadı. Hatta hasta halimle eğitim alanına götürülüp orada bekletildiğim dahi oldu. Yemin töreni çok doğaldır ki herkes gibi benim de ailem geldi. Bazı özel statüdeki devrelerim gibi özel araçlarla değil benimle aynı durumdaki vatan evladı kardeşlerimle birlikte elimde bavulumla yürüyerek geldiğim tören alanına ailem de sivil araç giriş kapısından 2 araçla giriş yaptı" dedi.

GRAMMY ÖDÜLLERİNDE YOK YOK!

Bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Grammy Ödüllei sahiplerini buldu. Müzik dünyasının en prestijli gecesinde ünlü isimler yine şıklık yarışındaydı.

İşte şarkıcıların kıyafetiyle ön plana çıkmadığı, oyuncuların iddiları tarzıyla damga vurduğu kırmızı halıdan görüntüler.

İDDALARI YALANLADI

Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminden 40 milyon lira kazandığı iddiasını yalanladı

Başrol oynadığı Bergen filminden 40 milyon lira kazandığı ileri sürülen Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından cevap verdi. İddianın doğru olmadığını belirten oyuncu, "Uydurma haberin kaynağına bakacağım" dedi.

Twitter'dan yaptığı paylaşımla haberi yalanlayan Abdullah "Bugün yine geri zekalı bir haber çıkmış hakkımda, çok hastaydım da valla bir şey de yazmadım ama gereksiz. Ayıp ve uydurma bir haber. Bunu yapan zamanı bol olan insan kimmiş ona da bakacağım yarın. Kaynağını da merak ettim gerçi üstüne oturduğu kaba et olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

YASAK ELMA'YA DAHİL OLDU

Cansel Elçin, Yasak Elma dizisine dahil oldu. Son olarak Börü 2039'da rol olan başarılı oyuncu Cansel Elçin, FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya konuk oluyor. Diziyle 2 bölüm anlaşan oyuncu, Handan'ın partneri olacak.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma dizisine yeni bir oyuncu katılıyor. Şebnem Dönmez'in katıldığı diziye şimdi de Cansel Elçin dahil oldu.

Burak Yörük o anları anlattı

Baraj ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde başrol oynayan ve yeni sezonda Bir Yaz Dizisi adlı yapımda rol alacak olan Burak Yörük, trafikte olay çıkardı. Arkadaşıyla seyir halinde olan oyuncu, tartıştığı bir İETT şoförüne saldırdı.

Oyuncu Burak Yörük, İETT şoförü ile trafikte yaşadığı tartışma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yörük, "Bana küfürler yağdırdıktan sonra olay büyüdü. İşim dışında böyle bir olayla gündeme geldiğim için çok üzgünüm ve yaşananlardan ötürü herkesten özür dilerim." dedi.

GÜCÜ KALMADI

Eski sevgilisi oyuncu Sermiyan Midyat'ın iki yıl önce kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla açılan davada istediği sonuç çıkmadığından dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen oyuncu Sevcan Yaşar, davadan sonra ilk kez konuştu. Güzel oyuncu, "Davayı devam ettirmeye gücüm yok" diyerek konunun kendisi için hassas olduğunu söyledi.

TUĞBA EKİNCİ EVLENİYOR

2 yıldır flört ettiği 42 yaşındaki Berk Fenercioğlu ile Mecidiyeköy'deki ünlülerin kuaförü Levent Saydam'da objektife yakalanan Tuğba Ekinci, sürpriz bir açıklama yaptı. Ekinci ve sevgilisi 2023'ün başında nikah masasına oturmayı planladıklarını söyledi.

DANSI GÜLŞEN'E BENZETİLMİŞTİ

Bir mekanda konser veren şarkıcı Nez, sahnede dans ederken frikik vermekten kurtulamadı. Sahnede derin yırtmaç detaylı eteğiyle oynayan Nez'in kalçasına vurduğu esnada iç çamaşırı görüldü.

Sahnesinde dans ettiği için Gülşen'e özendiği ileri sürülen Nez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Dans etmeye, farklı kostümler giymeye ben bu yıl başlamadım. İlk çıktığım yıllardan beri her sahnemde dans ederim, farklı kostümler tercih ederim" demişti.