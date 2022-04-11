Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Pinhani – Bilir O Beni

2– Ersay Üner – Duysun

3– Emir Can İğrek – Felfena

4– Gülşen – Lolipop

5– Kaan Boşnak – Beklenen Gemi

6– Bergen – Sen Affetsen

7– Kalben – Yara

8– Elif Buse Doğan – Samsak Döveci

9– Berk Baysal – Yaralarını Ben Sarayım

10– Dolu Kadehi Ters Tut – Hiç İyi Değilim





DÜNYA BU DÜĞÜNÜ KONUŞTU

Efsane İngiliz futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ile oyuncu Nicola Anne Peltz, 3 milyon sterline (yaklaşık 58 milyon TL) mal olan ve ünlülerin akın ettiği bir düğünle evlendi. Basına kapalı gerçekleştirilen görkemli törenden ise yalnızca uzaktan görüntü alınabildi.

Basına yansıyan haberlere göre Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in büyük servet sahibi aileleri, düğünün muhteşem geçmesi için kesenin ağzını açtı. Ünlü ailelerin çocukları için yaptığı düğün, iddialara göre 3 milyon sterline (yaklaşık 58 milyon TL) mal oldu.

AŞK İDDİASI: İLK KARE GELDİ

Hande Erçel ile ilişkisine son veren Kerem Bürsin'in, İspanyol oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bürsin ve Cayo'nun yer aldığı siyah beyaz fotoğraf ise aşkın ilk karesi olarak yorumlandı. Posta'nın haberine göre; Hande Erçel ile ilişkisine son veren Kerem Bürsin ise mutluluğu İspanya'da buldu. Geçen ekimde ülkedeki bir defileye davetli olarak giden Bürsin burada oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile tanıştı.

Çiftin kısa sürede birbirine aşık olduğu ve sık sık gizlice buluştukları iddia edildi. Bu siyah beyaz kare ise en son buluşmalarında çekilmiş. 34 yaşındaki Stephanie Cayo'nun Instagram hesabında 1,8 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü isim daha önce Chad Campbell ile 2018 yılında evlenmiş 2021 yılında da boşanmış.





SEREN SERENGİL’DEN İDDİA: ‘’SAATİ ÖLDÜĞÜ GÜN KOLUNDAN ALDILAR’’

Haberler.com’da yer alan habere göre; Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 12 adet lüks saatini sattığı iddiası gündem oldu. Saat olayına Seren Serengil'de katıldı. Yakın arkadaşı Ece Erken'e destek çıkan Serengil, Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'yi ima ederek suçladı.

Erken bu iddialara Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla isyan etti. Erken, banka hesabını paylaşarak yasal yollara başvuracağını belirtti. Ece Erken hakkındaki iddia Serengil'i de çok kızdırdı. Daha önce de Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğü gün kızı için eski eş Benan Kocadereli'nin saati istediğini ima eden Seren Serengil yine isim vermeden çeşitli iddialarda bulundu.

Serengil haber paylaşımının altına "Saatini satanlar var ama onlar bende hatta öldüğü gün kolundan alan da kim o da bende benim ağzımı açtırmasınlar" dedi. Serengil daha önceki iddiasını yineledi ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'yi ima ederek suçladı.





İSPANYA ONA HAYRAN

'Sadakatsiz' dizisinin yıldızı Cansu Dere yoğun ilgi üzerine kendisi için düzenlenen Hard Rock Madrid Hotel'deki basın toplantısına katıldı. Gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğu görülen Dere, "Madrid'de olduğum için çok mutluyum, buraya daha fazla gelmeyi planlıyorum" sözleriyle yabancı hayranlarını sevindirdi.



DÖVMEYİ SİLDİ



Şeyma Subaşı evlilik hazırlığı yaparken ayrılma kararı aldığı Mohammed Alsaloussi'nin tüm izlerini sildi. Subaşı kolunda "Meedo" yazan dövmeyi kapattırdı.

Şeyma Subaşı, 5 Haziran 2021'de Ibiza'da Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi almıştı. İlişkilerinin bir dargın bir barışık süren Mısırlı iş insanı sevgilisine "Evet" cevabını veren ve ardından düğün hazırlıklara başlayan fenomen, düğün hazılıklarına aylar öncesinden başlamıştı. Ancak Subaşı'nın mutluluğu kısa sürdü.Şeyma Subaşı son hamlesi ile "Artık geri dönüş yok" mesajı verdi. Önce mutluluk pozlarını kaldıran fenomen, Meedo'ya dair son izi de sildi. 1.5 yıl önce Meedo'nun adını koluna kazıtan Subaşı'nın, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı video ile dövmesinin üstünü kapattığı ortaya çıktı.

YENİDEN NİŞANLANDILAR

Yıllar sonra ilişkilerine bir şans daha vererek aşk yaşamaya başlayan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve oyuncu Ben Affleck, 18 yıl son aradan sonra yeniden nişanlandılar.Daily Mail'in haberine göre, 52 yaşındaki ünlü yıldız Jennifer Lopez, paylaştığı video ve fotoğraflarla sevgilisi Ben Affleck'le yeniden nişanlandıklarını duyurdu. Affleck ile 20 yıl aradan sonra tekrar nişanlanan Lopez'in paylaştığı videoda gözleri dolması dikkat çekti. Öte yandan Affleck'in Lopez'e aldığı yüzük de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.



ESRA EZMECİ’YE GELEN İLGİNÇ İTİRAF

Fulya ile Umudun Olsun programında yer alan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından hayranlarından gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Kendisine gelen ilginç soruları yanıtlayan Ezmeci, "Kocamın erkek sevgilisi var ama bana gelip 'tek kadın sensin' diyor ne yapmalıyım?" sorusunu soran takipçisine de cevap verdi.

Evli bir adamdan çocuk dünyaya getirdiğini söyleyen bir kullanıcı "Evli adamdan çocuğum doğdu. Gelip seviyor, soyadını vermedi. Nasıl davranmalıyım?" dedi. Ezmeci ise "Bu en çok çocuğunuz için zor olacak bir süreç. O yüzden güçlü olarak çocuğunuza hem annelik hem babalık yapmaya hazır oldun. Bu evli kişiye de çocuk için ilerde olabilecek zorlukları ve çocuğun bu durumuyla ilgili yapması gerekenleri söyleyebilirsiniz" dedi.

İÇ ÇAMAŞIRI KAYBOLDU MU?

Ebru Şallı hastanede iç çamaşırları kaybolduğu iddiasına yanıt verdi

Takvim'in haberine göre; doktorlarla görüşen 45 yaşındaki eski manken, aldığı "Anne olmak için bir engeliniz yok" cevabıyla sevinmişti. Yaklaşık 1 haftadır karar verme aşamasında olan Şallı, önceki gün hastanenin yolunu tuttu. Tüp bebek tedavisine başlayan Şallı'ya ilk transfer yapıldı.

Ebru Şallı'nın işlem sırasında iç çamaşırları kayboldu. Bu durumu duyunca çılgına dönen Uğur Akkuş, hastaneyi ayağa kaldırdı. Hatta iş insanının kamera kayıtlarının incelenmesini istediği de konuşulanlar arasında.

Ebru Şallı bu iddiaların gündem olmasının ardından bir paylaşım yaparak "La Fontaine'den masallar var yine bugün tek bir gazete ama pek bir sever beni çok sevişiriz" yazdı.

TAHTINI SURVİVOR KAPTI

Kanal D ekranlarında kısa sürede oldukça iddialı bir giriş yapan Üç Kız Kardeş isimli dizinin her bölümü merakla beklenmeye başladı.

İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, ekrana sessiz sedasız gelmiş ve reyting listelerinde 3-4 haftalık yükselişin ardından zirveye oturmuştu.

Üç Kız Kardeş dizisi Destan dizisinden daha yüksek reyting aldı ancak iki diziyi adeta sollayıp geçen yapım ise Survivor All Star yarışması oldu! Üç Kız Kardeş, tahtını Survivor’a kaptırırken, Destan da 3. sıraya geriledi.