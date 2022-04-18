Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER;

1– Ersay Üner – Duysun

2– Gülşen – Lolipop

3– Emir Can İğrek – Felfena

4– Kaan Boşnak – Beklenen Gemi

5– Kalben – Yara

6– Bergen – Sen Affetsen

7– Uzi – Arasanda

8– Elif Buse Doğan – Samsak Döveci

9– Berk Baysal – Yaralarını Ben Sarayım

10– Dolu Kadehi Ters Tut – Hiç İyi Değilim

ŞİDDET VAR MI YOK MU ?

Yarışma programının yeni bölümünde Barış Murat Yağcı, kaybeden Gönüllüler takımını teselli etti. O anları gören Yağcı'nın eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı çılgına döndü.

Sinirleri bozulan Nisa, "Çıldıracağım. Barış, kadınları döven insan, ağlatan insan, şu an ne yapıyor? Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullandı.

Nisa'dan Survivor'daki eski sevgilisi Barış için olay yorum: Kadınları döven adam kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor." serzenişinde bulundu.

Ada konseyinde Nisa'nın sözlerine Barış'tan yanıt geldi. Barış Murat Yağcı ise konseyde bu sözlere karşı, "Yarışmanın çok eşiğinden döndüm. Şu an mutluyum ama hedef değiştirdim. Bundan sonraki tüm mücadelem bana destek olanlar için olacak. Her şey çok güzeldi. Benim kafama takılan soru işareti var. Oyun sonu Sude ile Yağmur'du sanırım, ağlıyorlardı. Aslında birçok yarışmacının yanına gittim. Tabii bazı şeyler duydum. Nisa, benimle alakalı daha önce bir şeyler söylemişti. Benimle alakalı yerli yersiz, 'kadınları döven, kadınları ağlatan adam şov yapıyor' ifadesini kullanmış. Ben her şeye saygı duyuyorum. Benim kadınları ağlattımı ya da dövdüğünü neye dayanarak ima ettiğini çok merak ediyorum. Gerçekten benimle alakalı hiçbir şey düşünmesin, söylemesin. Çünkü ben öyle yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Şeyma’nın düşüşü! Herkes Coachella’da o Kokteyl Bar’da!

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı bu yıl Coachella festivaline katılmamış. Şeyma Coachella’ya bu zamana kadar beş kez gitmiş. Fakat Miami’te de fazlaca giden Şeyma vazgeçemiyordu buradan. Şimdi ne Miami’ye gidebiliyor ne de özel jetlere binebiliyor. Coachella tutkusunu bile yerine getiremiyor. Ah Şeyma ah, biz sosyal medya severlerin bu durumu düşüş olarak niteliyoruz. Özledik eğlenceli hallerini. Peki ama Şeyma’nın yen ilgilendiği şey ne? Coachella açıklamasında yeni ilgi alanı olduğunu belirtmiş. Hadi hayırlısı!

Gelmiş geçmiş en kötü Coachella fotoğrafı

Yıllar önce Şeyma Subaşı'nın gitmesiyle oldukça popüler olan ve sonraki yıllarda pek çok ünlü ismin de gittiği Coachella Festivali pandemi sonrası yeniden düzenlendi. Fenomen Duygu Özaslan soluğu festivalde aldı almasına ama ilk gün kıyafetini paylaşınca olay olmayı da ihmal etmedi.

Duygu Özaslan festivalin ilk günü için oldukça şıktı. Göğüslerinde ve eteğinde yengeç detayı olan fenomen kendini sosyal medyada üst üste paylaştı. Ancak çılgın festivalin tarzına uygun bulunmayan Duygu Özaslan'a yorum yağdı. Ben yorum falan yapmadım fakat en sönük fotoğraf olarak tarihe geçeceğini belirtebilirim.

Aşk iddiasına açıklama

İş insanı Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra ABD'ye yerleşen Petek Dinçöz'ün Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini salladı. Açıklama yapan Zarrab'ın avukatı iddiaları yalanladı.

Eşi Serkan Kodaloğlu'ndan ayrıldıktan sonra Miami'ye taşınma kararı alan Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oğlumun dilini geliştirebilmesi için Miami'ye yerleşme kararı aldım" dedi. Ancak Dinçöz'ün Miami'ye yerleşmesinin sebebinin Reza Zarrab olduğu ve Dinçöz'ün Zarrab ile birlikte olduğu iddia edildi. MedyaTava'nın haberine göre Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım konuyla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, bu iddiayı yalanladı ve Dinçöz'ün oğlu için Miami'ye yerleştiğini açıkladı.

Müzik yasağının kaldırılmasını rica etti

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar programında bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçtiğimiz yıl koronavirüs kapsamında hayata geçirilen saat gece 12'den sonraki canlı müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili ricada bulundu. Sosyal medyadaki açıklamasında Akalın, "Hatta kendisi Kültür Bakanımızı yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım" dedi.

ELİF BUSE’DEN HAKLI AÇIKLAMA

"Langıdı Lan Lan Samsak Döveci" şarkısıyla çıkış yakalayan ve ünlenen Elif Buse Doğan, türküyü birlikte yorumladığı Serkan Çağrı'nın iddiaları sonrası patladı. Doğan "Hayretler içerisindeyim" dedi. Elif Buse Doğan üst üste yapılan açıklamalar sonrası en sonunda isyan etti. Elif Buse Doğan Instagram hesabından yaptığı açıklamada haksız yere hedef gösterildiğini, aslında türküyü beraber çıkarma kararı aldıklarını ve tüm düzenlemeler bittikten sonra Çağrı'nın vazgeçtiğini duyurdu. Şarkıcı açıklamasında "Eser daha sonra Instagram'a sıçradı, Serkan Çağrı da Instagram'a sıçramasının ardından beni aradı, 'single yapalım' dedi. Ben akustik yaptığımı söylediğimde ise 'Eseri ben buldum, etik değil. Kimseye yedirmem bu eseri' dedi. Bir eserin sosyal medyada patlaması mı gerekiyordu single yapmak için dedim" yorumunda bulundu.

Ceylin kimi öldürdü?

Kanal D'de yayınlanan Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerindeki Yargı dizisinde şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. Ilgaz'ın kardeşi Çınar tutuklandı. Metin amir serbest.. Ilgaz ve Ceylin tekrar eve döndü. Ancak final sahnesi herkesi şaşırttı. Yargı dizisinde Ceylin'in birini öldürdüğü düşünülüyor. Final sahnesinde Ilgaz'ın arabasıyla ofise kaçan Ceylin'in üzerindeki kıyafette kan olduğu görülüyor. Ceylin'in ardından ofise ise Eren komiser geliyor. Üstelik çok sinirli bir şekilde. Kapıyı ise kırmakla tehdit ediyor. Yaşanan bu sahneden anlaşılan tek bir şey var. Ceylin birini öldürdü...

Peki ama kim?

Yargı dizisinde Ceylin'in muhtemelen Metin amiri öldürdüğü tahmin ediliyor. Yaşadığı baba acısının aynısının Ilgaz tarafından da yaşanması için intikam olduğu öne sürülüyor.