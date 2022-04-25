Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER



1– Gülşen – Lolipop

2– Kalben – Yara

3– Emir Can İğrek – Felfena

4– Kaan Boşnak – Beklenen Gemi

5– Kalben – Yara

6– Dolu Kadehi Ters Tut – Hiç İyi Değilim

7– Uzi – Arasanda

8– Elif Buse Doğan – Samsak Döveci

9– Berk Baysal – Yaralarını Ben Sarayım

10– Derya Uluğ – Hadi Çal



PRAG’A NİYET BEŞİKTAŞ’A KISMET

Seda Sayan ve Çağlar Ökten, dün akşam sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. 7 Mayıs'ta Prag'da evlenmesi beklenen çift, vizede yaşanan problemler nedeniyle hayatlarını İstanbul'da birleştirdi. Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan ile Çağlar Ökten evlendi. Çift, önceki akşam Beşiktaş'taki lüks bir otelde birbirlerine 'evet' dedi. Seda Sayan‘ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Sayan ve Ökten'in, 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenmesi bekleniyordu. Ancak ikili vizede yaşanan problemler nedeniyle İstanbul'da dünya evine girdi. Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan sanatçı, Ökten soyadını aldı.





SERDAR ALBÜMÜNDE DERYA ZİRVEDE

Serdar Ortaç Şarkıları Vol 1. albümü müzik severlerle buluştu. Albümde Derya Uluğ en beğenilen şarkılar arasında yer alıyor. YouTube müzik verilerine göre Trendler listesinde ‘albümde klip çekilen şarkılar’ arasında Derya Uluğ zirvede görünüyor. Evet YouTube Trendler zirvesinde Çakal’ın İmdat şarkısı yer alsa da albümdeki şarkılara bakıldığında Hadi Çal şu an albümün en beğenilen şarkısı konumunda. Derya yorumunu ben de çok sevdim.





ÇAKAL ZİRVEDE!



Çakal yeni şarkısı İmdat ile de müzik listelerinde zirveye el koydu. Spotify ve YouTube’ta en çok dinlenen şarkı listesinde ve trendlerde zirvede olan İmdat şarkısı kısa sürede 5 milyona yakın dinlendi. Emirhan Çakal ve Burak Önder tarafından ortaya çıkan şarkı bu yaza da damga vuracağa benziyor. Çakal son dönemde en çok eleştirilen fakat aynı zamanda en çok sevilen isimler arasında yer alıyor. Kim ne derse desin ben başarılı buluyorum ve ona diss atanların bu başarıyı çekemediğini düşünüyorum.





DEMET AKALIN TRENDLERDE İLK 10’A GİREMEDİ

Serdar Ortaç Şarkıları Vol 1. albümü müzik severlerle buluştu. Albümde Derya Uluğ, Mustafa Ceceli, Bora Duran ve Sakiler’in yorumlarını çok sevdim. Geçmiş versiyonların üstünde, bambaşka bir tada ulaşmış şarkı. Demet Akalın, Bengü gibi isimlerin yorumları ise özünü korumuş. Farklılık olmayacaksa şarkıları yeniden yorumlamanın da bir manası olmadığını düşünüyorum. Birçok insan da benle aynı yorumda sanırım. Demet Akalın’ın Bensiz Olsun şarkısı yorumu 3 günde 1 milyon anca dinlenmiş ve YouTube trendlerde ilk 10’a girememiş. Şarkı 12. Sırada. Demet’in rakipleri ilk üç günde zirveye konardı. Demet Akalın Spotify’de zirvede olduğunu paylaşmış fakat Hot Hits Türkiye listesinde Çakal İmdat şarkısıyla zirvede. Yok yani ben bulamadım hiçbir listede kendi paylaştığı zirvede falan değil. Özetlemek gerekirse sesi çok ince geliyor. Daha tok ve umursamaz bir yorumla bu şarkı uçabilirmiş ama güncel haliyle Fulden Uras ile aynı olmuş. Bakalım Demet’in Sinan Akçıl şarkısı nasıl olacak? Yaz onunla gelirdi. Umarım yaza şarkı yapmıştır.





MÜKREMİN GERÇEKTEN HAMİLE Mİ?

Son dönemde DM kutum bu soruyla çalkalanıyor. Kafede de bu olay konuşuluyor, sokakta da… Arkadaşlarımla buluştuğumda da bu soruyu alıyorum. Mükremin gerçekten hamil mi? Böyle bir şey olabilir mi? diye bana soruyorlar. Vallahi Mükremin’den korkulur. O değil geçen gün Twitter’da karşıma bir tweet çıktı. Mükremin çocuğuna Onur adını koyacakmış. Hepimiz dört gözle Mayıs ayını bekliyoruz. Bir aya doğacakmış Mükremin’in bebeği. Hadi Mükremin yapabilirsin. Sık dişini.



HANDE ERÇEL NEDEN ELEŞTİRİYE GELEMİYOR?

Son dönemde dizilerde yer almayan Hande Erçel sosyal medyaya bir hayli ağırlık vermiş durumda. Kendisi hakkında olumsuz yorum yapan magazin sayfalarını ya da dedikodu hesaplarını engelliyor. Benim bir hesabımın kapanmasında payı olduğunu düşünüyorum. Hatta yeni açtığım hesabı da hemen engellemiş. Eleştiriye gelemiyorsanız bu tarz hamleler de yapmayın. Kötü eleştiri inanın insanı olgunlaştırır. Şaşırdım, madem milyonların beğenisini almak istiyorsunuz öncelikle eleştirilere yanıt verin ya da yanıt vermiyorsanız bu tarz negatif hamlelerden uzak durun.



TÜRKİYE’NİN EN POPÜLER ŞARKISI



Funda Arar’ın Semicenk’le yaptığı ‘Al Sevgilim’ düeti, müzikseverlerle buluştu. 2 haftada 10 milyon dinlenen şarkı popüler şarkılarda zirvede. Bir başka şarkıcı olsaydı bu başarıyı ballandıra ballandıra kendini irite ede ede paylaşırdı. Fakat Funda Arar her zaman asaletini konuşturuyor. Yiğidi öldür hakkını ver, şarkı harika! Uzaklara götürüyor. Duygulandırıyor. Kendini dinletiyor.





GÜLŞEN’İN OMUZ HAMLESİ TUTMADI

Şarkıcı Gülşen geçen akşam verdiği konserde görevli bir şahsın omzuna çıkıp şarkı söylemiş. Öyle komik bir görüntü ki hani buna sahne şovu diyebilecek mi bilemiyorum. Hangi kafayla bu tarz hamleler yapıyor asla da anlamıyorum. Yahu seneler önce Harbiye Açıkhava’da bir Gülşen izlemiştim. Dansçılarıyla gerçekten şovunu yapardı. Sosyal olaylara gönderme yapardı. Sonra bis yapardı. Şimdi bakıyorum arkadaşıyla kucak dansı yapıyor, sahnesinde görevli insanın omzuna çıkıyor. Çıkamaz mı? Evet çıkabilir. Özgürdür. İstediğini yapabilir fakat bunu şov için yapıyorum demesin komik olur. Şov böyle yapılmaz, nasıl yapılacağını da iyi biliyor. Yapma Gülşen, dön eski sahne şovlarına da müziğine de sana da doyalım.





SEFO DÜŞÜŞE GEÇTİ

Bakıyorum da son dönemde Sefo gibi gençler düşüşe geçti. Sefo Bilmem mi şarkısıyla geçen yıla damga vursa da Affetim ile büyük bir başarıya imza atamamıştı. Bilmem mi? şarkısının çizgisinden devam eden Sefo, Yarım Kalır diye de bir şarkı çıkarmış. Çok da reklamını yapamamış anladığım kadarıyla. Evet yine Bilmem mi kulvarında bir şarkıyla yoluna devam ediyor. Kimse demiyor mu? ‘’Bir şarkınız tuttuysa onun esiri olmayın.’’ Diye… Sefo da bence son şarkılarının tutmamasından mutsuz. Yeni şarkı hazırlığındaymış. Bir-iki ayda 3. Şarkısını buluşturacak. Eğer o da Bilmem mi? kulvarında bir şarkıysa Sefo uzun bir süre ara verir.





ALEYNA NEDEN DESTEK BEKLİYOR?



Aleyna Tilki müzik piyasasında kendisini desteklemeyenlere yönelik paylaşımlar yapıyor. Neymiş efendim yurt dışına açılmış. Genç yetenekmiş. E zamanında yüz milyon dinlenirken şimdi bir milyon zor dinleniyorsan destek tabii ki beklersin. Ben burada samimiyet arıyorum. Önce Türkiye’de tutmuş güzel şarkılara imza at daha sonra yurt dışına açılırsın. Yahu yurt dışına yönelik şarkı yapıyorsun da PR çalışman neden Türkiye’de yapılıyor? Bak Can Yaman İtalya’ya gitti herkes onu konuşuyor. Kerem Bursin’in Türkiye’de tutmuş bir dizisi varken İspanya’ya gitti herkes onu konuşuyor. Sen neden reklam çalışmanı Türkiye’de yapıyorsun? Gitsene Avrupa pazarına! Böyle olmaz Aleynacım. Zaten de olmadı şarkın beklenen ilgiyi göremedi. 7 milyon dinlendin bununla yetinme yurt dışı pazarında yer almak istiyorsan orada reklam çalışması yap.





Türkiye'ye 10 Milyon'luk yatırım!

Kosova'nın en ünlü rap sanatçılarından birisi olan Morena Taraku, Türkiye'ye yatırım yaptı. Dünyaca ünlü birçok isimle birlikte müzik çalışmaları yürüten Taraku, ticarete de atıldı. Türkiye'ye taşınan ve İstanbul'da yaşama kararı alan şarkıcı, Nişantaşı'nda MT Aesthetic International adını verdiği güzellik merkezi açtı. Birçok alanında faaliyet gösteren merkeze, yaklaşık 10 Milyon TL harcadı.