Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Çakal – İmdat

2– Kalben – Yara

3– Gökhan Türkmen – Mahşer

4– Sakiler – Canıma Minnet

5– Derya Uluğ – Hadi Çal

6– Berk Baysal – Yaralarını Ben Sarayım

7– Sefo – Tutsak

8– Tan Taşçı – Gayrı

9– Cem Adrian & Emir Can İğrek – Bana Unutmayı Anlat

10– Can Koç – Gökyüzünü Tutamam

TRABZONSPORLU SANATÇILAR DURURKEN NEDEN DEMET AKALIN?

Trabzonspor'un şampiyonluğunu tüm Türkiye konuşuyor. Haftalardır Trabzonsporlular kutlamalar yapıyor. Biliyorsunuz Demet Akalın gündemde hangi konu varsa ona dahil olmaya bayılıyor. Trabzonspor'un kutlamalarındaki silah çıkışıyla bu gündeme dahil oldu. Daha sonra kutlamalarda şarkısı çalınca adeta Trabzonspor'u sahiplendi. Demet Akalın’ın Beşiktaşlı olduğunu ve Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamalarında da sahne aldığını bilmeyen yok. Zaten olması gereken de bu değil mi? Renklerine gönül veren birçok sanatçı varken neden Demet Akalın sahne aldı? Anlam veremiyorum. Her takım şampiyonluk kutlamasında kendi renklerine gönül veren sanatçılara yer verir. Neyse Demet Akalın da şarkısını FİFA paylaştı sanıyor ama FİFA'nın bu şarkıdan haberi olmadığını düşünüyorum. Ayrıca son şarkısı Bensiz Olsun 50 numaraya gerilemiş. Bence bu tarz polemikler, primler yerine şarkım neden tutmadı diye düşünmeli.

Gelelim Trabzonsporlu sanatçılara Davut Güloğlu, İsmail Türüt, Öykü Gürman, Rafet El Roman, Resul Dündar... Bu güzel seslere ayıp oldu diyorum.

CEM'E İBLİS GÖNDERMESİ

Başarılı şarkıcı İrem Derici, bir süredir aşk yaşadığı Cem Belevi'nin ikinci kez ihanetine uğrayarak ilişkisini noktalayan İrem Derici, önceki akşam İstanbul Sultangazi'de bir konser verdi. Konser öncesi kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Derici, özel hayatı hakkında konuştu.

Aşka küsmediğini söyleyen popçu, sözlerini şöyle tamamladı: "Rica ediyorum bana bir daha bunları sormayın. Kalbi temiz tutup yürümek lazım, koşmak lazım. Buradan söylüyorum. Aşka küsmedim. Köpek gibi sevmeye ve insanlara inanmaya devam edeceğim. Çünkü bir kişinin iblisliğini bütün erkek milletine atmak olmaz."

SELİN CİĞERCİ ŞAKA YAPMADI: YENİDEN EVLİ

Sosyal medyanın sevilen isimleri arasında yer alan İŞ KADINI Selin Ciğerci, 2019 yılında hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak, 10 Eylül 2021 tarihinde Beykoz Adliyesi’nde resmi olarak boşanmıştı. Ayrı kalamayan çift kısa bir süre sonra barışmıştı. Eski eşi Gökhan Çıra ile yeniden barışan Selin Ciğerci sessiz sedasız yeniden evlenmeye karar verdi. Geçen gün Selin Ciğerci hikayesinde Gökhan çırayı ‘damat tıraşı oluyor ‘ başlığıyla paylaşarak sevenlerini yeniden evleniyorlar düşüncesiyle sevindirdi. Son dakika haberine göre; çift gizli bir şekilde Nişantaşı’nda Selin Ciğerci’nin avukatının ofisinde yeniden nikah yapacak. Evlilik kararıyla ilgili Pazar günü Posta'ya konuşan Selin Ciğerci, "Gökhan ile sevgililik döneminde tekrar denedik ve ikinci bir evlilik kararı aldık. Sevgilik sürecin karşılaştığımız sorunları aştık. Bu ilişkiyi tekrar resmiyete dökmeye karar verdik. Büyük bir organizasyon istemedik. Yarın (bugün) aile arasında nikahlanacağız. Nikah şahitlerimiz ise yakın dostlarımız olacak" dedi.

ESKİ SEVGİLİSİYLE KOMŞU OLDU

Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin geçen gün boşanan İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol'un evini kiraladı. Ünlü çift 7 odalı Riva’daki villada sadece hafta sonları kalacak. Villa için aylık 50 bin TL ödeyecekler.Takıntılı hayranları yüzünden İstinye’de bulunan evini boşaltarak Göktürk’teki evine geçen ünlü şarkıcı yine gözlerden uzak olmayı tercih etti. Takvim’de yer alan habere göre Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti Riva’dan bir villa kiraladı. Ünlü çift evin aylık kirası için 50 bin TL ödeyeceği öğrenildi.

Hadise iddiaya göre Mehmet Dinçerler'in eski sevgilisi Hande Erçel ile komşu olacak. Daha önce İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol’un oturduğu Riva'daki villa ile Hande Erçel'n ablası Gamze Erçel'in evlerinin yan yana olduğu iddia edildi.



YOUTUBE VERİLERİ AÇIKLANDI

YouTube Müzik Charts verileri belli oldu. Her haftaya özel en çok dinlenen, izlenen şarkıları ve klipleri açıklayan YouTube haftanın çalışmalarını duyurdu.

TRENDLERDE ZİRVEDE

Türkiye'nin en trend şarkısı Velet'in Aşk Sadece Anlayana oldu. 3 günde 2 milyondan fazla izlenen şarkı 100 binlerce beğeni aldı. Sözü Velet'e, Beat'i Kalıfor'a ait şarkının yapımcısı Cihad Özbulut oldu. Şarkı şimdiden Türkiye'nin en trend şarkısı olarak ifade ediliyor.





EN POPÜLER ŞARKI İMDAT

Türkiye'nin en popüler şarkısı ise İmdat oldu. Çakal'ın İmdat şarkısı şimdiden listelerdeki yerini korurken gece kulüplerinin ise en çok istek alan şarkısı oldu.

Bir ay önce yayınlanan şarkı 13 milyon izlenme oranına ulaştı. Reckol, Down ve Emirhan Çakal'ın ortak çalışmasıyla en sevilen şarkı konumunda.

1 Numaralı Müzik Videosu

Semicenk ve Funda Arar'ın Al Sevgilim şarkısı 8 Haziran'da yayınlanmıştı. Şarkıya Emre Alev yönetmenliğinde çekilen klip 25 milyon izlenmeye ulaştı ve 1 numaralı müzik videosu olurken YouTube tarafından Türkiye'deki en popüler müzik videosu olarak belirtildi.





EN POPÜLER SANATÇI UZİ OLDU

Türkiye'nin en popüler sanatçısı ise Uzi oldu. Uzi 57 haftadır listede yer alıyor ve yaklaşık 15 milyon izlenmeye ulaştı.





HAKAN KAKIZ SOLD OUT



Hakan Kakız tüm Türkiye’de sahne almaya devam ediyor. 2 haftada 10 konser veren Hakan Kakız haftanın son konserini Beylikdüzü Queen’s Performance’da verdi. Yoğun bir ilgi gören Hakan Kakız’a 300’den fazla şampanya patladı. Sahnesine yüzlerce gül yollanan Hakan Kakız’a ilgi büyüktü.





İYİLİK REYTİNGLERDE YÜKSELDİ



FOX TV’de yayınlanan İYİLİK dizisi reytinglerde yükselişe geçti. Kötülük, entrika ve yalanın bol bol sergilendiği İyilik isimli dizide gizli olaylar hiç bitmiyor. Diğer taraftan entrika seven seyirci grubu ise 3. bölümünde dizinin reyting oranlarının yükselmesine katkıda bulundu ve diziyi üst sıralara taşıdı. 6 Mayıs cuma akşamında yeni bölümü ile güzel bir çıkış yaşayan İyilik dizisi 1. bölümünde ise aynı etkiyi yaratamamıştı. 1. bölümü ile ortalamanın altında kalan İyilik dizisi 3. bölümüyle bu durumu düzeltti ve dizi hakkında umutlar arttı. Eleştirilerde ise aldatma konusu ön planda yer alıyor fakat Türk izleyicisi entrikanın bulunduğu dizileri izlemeye devam ediyor. Projeye ikinci bölümde Özgür Çevik isimli başarılı oyuncu da katılım göstermişti. Ben diziyi severek izliyorum. Keyif alıyorum, o anı unutuyorum. Stres atıyorum. İsmail Demirci, Hatice Şendil ve Serra Küçükbeyli’nin performansına hayranım.





YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Oktay Kaynarca, ATV ekranlarında yayınlanacak olan "Ben Bu Cihana Sığmazam" isimli dizide Cezayir karakterini oynayacak. Kaynarca dizide başrol olmanın yanı sıra projenin yapımcılığını da üstleniyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimleri haziran sonu başlayacak olan dizinin adı "Ben Bu Cihana Sığmazam" oldu. Onur Tan'ın yöneteceği dizi adını Nesimi'nin efsane bir şiirinden alıyor. Alican Yaraş ve Yusuf Alp'in yazdığı dizide Oktay Kaynarca Cezayir rolünü üstlenecek. Henüz oyuncu kadrosu netleşmeyen dizinin bazı sahneleri Türki Cumhuriyeti'nde çekilecek. ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizi, eylül ayında izleyiciyle buluşacak.