Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Sefo – Tutsak

2– Kalben – Yara

3– Cem Adrian & Emir Can İğrek – Bana Unutmayı Anlat

4– Sakiler – Canıma Minnet

5– Velet – Aşk Sadece Anlayana

6– Berk Baysal – Yaralarını Ben Sarayım

7– Can Koç – Gökyüzünü Tutamam

8– Madrigal – Geçme Artık Sokağımdan

9– Melek Mosso – Yıllar Affetmez

10– Gripin – Belki Çok Da Şey Yapmamak Lazım





MİDE KANAMASI GEÇİRDİ

Şu sıralar konserden konsere koşan Aleyna Tilki'nin iki gün önce mide kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Tilki'nin hastane fotoğrafını annesi Havva Öztel, Instagram hesabından paylaştı.

Habertürk'te yer alan habere göre ise Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile birlikte geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi. Öncesinde hastaneye kontrole gittiğini ifade eden 22 yaşındaki şarkıcı, "Hastaneye kontrole gittim. Şu an çok yorgunum. İyileşince bolca konuşuruz." dedi. Aleyna Tilki'nin solgun ve yorgun halli dikkatlerden kaçmadı.

Tarihi konser! Stat doldu taştı

Alternatif rock müziğinin sevilen gruplarından mor ve ötesi, önceki akşam Vodafone Park'ta tarihi bir konsere imza attı. Türkiye'de ilk kez bir Türk müzik grubu stat konseri vererek yaklaşık 25 bin kişiyle buluştu.

Akşam boyunca mor ve ötesi şarkılarına eşlik eden sevenleri, doyasıya eğlendiler. Konserin finali sonrasında dinleyicisinin yoğun alkış ve tezahüratları üzerine grup yeniden sahneye çıkarak Park şarkısıyla konseri bitirdi. Grubu izlemeye gelenler arasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Aslı Enver, Candan Ercetin, Cem Yılmaz, Merve Dizdar, Mert Fırat, Hazal Kaya'nın yanı sıra birçok isim vardı. Ünlüler çıkışta görüntü vermemek için otopark kısmından çıkış yaptı.





ALTIN PALMİYE HÜZÜN ÜÇGENİ'NİN

Altın Palmiye ödüllü yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı yeni filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness), dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 75. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ödülünü kazandı.

İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı filmi "Hüzün Üçgeni", 75. Cannes Film Festivali'nde en büyük ödül olan "Altın Palmiye"nin sahibi oldu. Film endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan festivalde dünya prömiyerini gerçekleştiren film, gösterim sonrasında izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

HESABINDAKİ PARA ŞAŞIRTTI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ilan vererek arkadaş aradığını duyuran Bahar Candan, bu sefer de hesabındaki parayı paylaştı. "Dolar milyoneri olamıyorum" diyerek yakınan Candan'ın hesabındaki para ise tamı tamına 11 milyon TL.

BOŞANIRKEN MAL MÜLK İSTEMEK ARSIZLIK

2,5 ay önce Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Selen Görgüzel, konuk olduğu canlı yayında boşanma süreci hakkında konuştu. "Hamdi ile aynı projede yer almam" diyen Görgüzel, Alkan'ın ailesinden kimsenin kendisini aramadığını söyledi.

Ünlü isim, davada gizlilik kararı olduğu için mal paylaşımı hakkında konuşmak istemeyen Alkan, "Boşanırken mal mülk istemek bana arsızlık geliyor" dedi.

EUROVİSİON KUPASINI SATTILAR

Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan Ukraynalı Kalush Orkestra grubu, kazandıkları zafer kupasını ülkelerine SİHA almak için açık artırma ile 900 bin dolara sattı. Grup, savaşta olan ülkelerinin ordusu için kupayı sattı. Reuters haber ajansında yer alan habere göre, Ukraynalı sunucu Serhiy Prytula, kupanın satışından elde edilen gelirin Ukrayna yapımı 3 PD-2 drone satın almak için kullanılacağını açıkladı.

AYLAR SONRA İLK KEZ EL ELE

TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Gönül Dağı' dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan ve influencer Selin Yağcıoğlu bir dargın bir barışık aşklarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha veren ünlü çift, uzun süre sonra Nişantaşı'nda el ele görüntülendi.

TÜRK OYUNCULAR POPÜLERLEŞTİĞİ ZAMAN EGOLARI DA YÜKSELİYOR

Televizyongazetesi.com'da yer alan bir habere denk geldim. Katıldığı söyleşide birçok konuda açıklamalarda bulunan oyuncu, konuşurken kendisini frenlemeye çalıştığını da ifade etti. Yurt dışındaki oyuncularla Türk oyuncuları kıyaslayan Kerem Bürsin, ego konusuna dikkat çekti.

Kerem Bürsin, “Ünlü olmak ya da başarılı olmak, paralı olmak… Ne olursa olsun, insansın ve ünlü bir oyuncu olmak da günün sonunda bir sete girip işini yapıyorsun” dedi. Türk oyuncuların popülerleştiği zaman egolarının yükseldiği eleştirisinde bulunan Kerem Bürsin, çalıştığı ortamlarda bu tür insanlarla çok karşılaşmadığını anlattı.

AZİZ'İN AKIBETİ BELLİ OLDU

Ramazan ayından sonra reytinglerde düşüş yaşayan Aziz dizisinin final yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. SHOW TV'nin yayın akışına göre Aziz dizisi yeni sezonda ekranlara devam edecek. 2. sezon onayını alamadığı bazı haber sitelerinde yer alsa da Aziz dizisi bu hafta 28. bölümüyle sezon finali yapacak ve yeni sezonda reytinglerini yükseltmeye çalışacak. Eğer yeni sezonda reytingler yükselmezse dizi yayından kalkacak.

BAŞROLDE KIVANÇ MI OLACAK?

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer alacağı söylenen Kral Kaybederse isimli yapımla ilgili kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. OGM Pictures imzalı dizi için hazırlıklar devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanacak olan dizinin yönetmenliğini kimin yapacağı belli değildi. Ancak kısa bir süre önce yönetmen netleşti. TRT1’de bu hafta final yapan ve çok sevilen Masumlar Apartmanı dizisinin yönetmeni Çağrı Vila Lostuvalı, bu kez yine çok ididalı bir dizi olması beklenen Kral Kaybederse’nin yönetmenliğini üstlenecek. Lostuvalı’nın yöneteceği Kral Kaybederse dizisinin senaristleri de yine Masumlar Apartmanı’nı yazan senaristler Deniz Madanoğlu ve Rana Mamatlıoğlu olacak. Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ’a başrol için teklif gittiği biliniyor. Ancak tam olarak bir anlaşmanın yapılmadığı da kulislerde konuşulmakta.





KUBİLAY KARÇA TRENDLERDE ZİRVE ORTAĞI

Kubilay Karça'nın Wovie etiketiyle yayınlanan #SenBöyleDeğildin albümü tüm dijital platformlarda yayınlandı. Kubilay Karça, Gülben Ergen'in Seni Kırmışlar şarkısını yorumlamasıyla ünlenmişti. Biliyorsunuz Gülben Ergen'in Seni Kırmışlar şarkısı Kubilay'a ait. Muharrem Ece, Kubilay Karça'nın yorumladığı Seni Kırmışlar şarkısına yaptığı remix ile Türkiye Trend Müzikler Listesinde 2 numaraya yükseldi. Kubilay Karça'nın albümünde kendinizi bulacağınız birçok şarkı yer alıyor. Ben sesini ve yorumunu çok beğendim. Klipleri eleştirilebilir ama Kubilay Karça şimdiden milyonlarca dinlenmeye ulaştı.





TRENDLERDE ZİRVEYE YÜKSELDİ

Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli feat İrem Derici'nin ahzen Media & DMC etiketiyle yayınlanan "Rastgele" isimli tekli çalışması, 4K çözünürlüğünde video klibiyle netd müzik'te yayınlandı. Sözü ve Müziği Burak Bulut'a aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait şarkı çıktığı ilk günden itibaren zirveyi ele geçirdi ve 6 milyon izlenmeye ulaştı. Trendlerdeki müzik listesinde bir numarada yer alan şarkının yerini kaptırmayacağı konuşuluyor.





40 MİLYONU GEÇTİ

Ayaz Erdoğan'ın, Too Production etiketiyle yayınlanan "Hep Mi Ben?" isimli tekli çalışması, 4K çözünürlüğünde video klibiyle netd müzik'te yayımlandı. Sözü ve müziği Ayaz Erdoğan'a (Too Publishing) ait şarkının prodüktörlüğünü Cem Başaran Aksan ve Enes Yıldırım üstlendi. 2 aydır trendlerde yer alan şarkı Türkiye'nin 7 numaralı müzik videosu olarak yer alıyor. Ayrıca Ayaz Erdoğan'ın Hep Mi Ben? şarkısı 40 milyon izlenme oranına ulaştı.