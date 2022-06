Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Kalben – Yara

2– Cem Adrian & Emir Can İğrek – Bana Unutmayı Anlat

3– Madrigal – Geçme Artık Sokağımdan

4– Sakiler – Canıma Minnet

5– Velet – Aşk Sadece Anlayana

6– Berk Baysal – Yaralarını Ben Sarayım

7– Can Koç – Gökyüzünü Tutamam

8– KÖFN – Bir Tek Ben Anlarım

9– Melek Mosso – Yıllar Affetmez

10– Gripin – Belki Çok Da Şey Yapmamak Lazım



CEM ADRİAN TRENDLERDE YÜKSELDİ



Cem Adrian, sonbaharda yayınlamayı planladığı 'Ah' adlı albümünden yeni teklisini dinleyiciyle buluşturdu. Söz, beste ve düzenlemesi sanatçının kendi imzasını taşıyan 'Zincir' adlı parça, Adrian'ın sevenlerinden tam not aldı.





BU YILIN GİZLİ HİTİ



Son günlerde KÖFN'ün Bi Tek Ben Anlarım şarkısına bayılıyorum. Sözü ve müziği Salman Tin'e, düzenlemesi ve prodüksiyonu Bilge Kağan Etil'e ait Bi' Tek Ben Anlarım şarkısı son günlerde herkesin dilinde. Mart ayında çıkan şarkı kısa sürede 10 milyon izlenme oranına yaklaştı. Ayrıca şarkı aylardır popüler müzik videosu listelerinde ise listelerde yer alıyor.





YENİ ALBÜMÜYLE TRENDLERİ ELE GEÇİRDİ



Sagopa Kajmer'in yepyeni albümü Kağıt Kesikleri'nin ilk klip şarkısı, ŞEHİNŞAH ile ortak çalışması BLA BLA BLA BLA tüm dijital platformlarda yerini aldı. Kağıt Kesikleri albümünde; sözü Sagopa Kajmer ve Şehinşah'a, müziği ise Sagopa Kajmer'e ait şarkı kısa sürede listeleri alt üst etti. Trendlere 2 numaradan giriş yapan Sagopa Kajmer ve Şehinşah şarkısı 2 milyon izlenmeye ulaştı. Trendler listesine Sagopa Kajmer 3 şarkıyla giriş yaptı ve büyük başarıya imza attı.





ŞAFAK SEZER SÜRPRİZİ



Prodüktörlüğünü Tolga Aykut’un yapmış olduğu, sözü ve müziği Alaaddin Ergün ve Doğanay Karadeniz’e, düzenlemesi Berk Kirtiş’e ait olan, Alaaddin Ergün, Doğanay Karadeniz ve Eda Sakız’ın seslendirdiği ‘’Kolpa’’ Mahzen Media imzası ile müzikseverlerle buluştu. 4K klibi ile Mahzen Media YouTube kanalında yayında olan şarkıda müzikseverler bir sürprizle karşılaştı. Klipte Şafak Sezer’in yer aldığı görüntüler büyük beğeni topladı. Şarkı ilk haftasında yaklaşık 2 milyon izlenerek Trendlerde 5 numaraya yükseldi.



Sezer Sarıgöz ve Tekir listelere 10 numaradan giriş yaptı

Ne Ay Geceden şarkısıyla listelerde fırtınalar estiren Sezer Sarıgöz, yeni teklisi için Tekir ile düet yaptı. Sözü ve müziği Sezer Sarıgöz ve Tekir'e ait şarkının aranjesini TKR üstlendi. Şarkı kısa sürede trendlere girdi. 4 günde listelere 10 numaradan giriş yapan Sarılsak Mı Artık şarkısıyla Sezer Sarıgöz bu yılda listelerde çok konuşulacak.





MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu



Sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği MTV Sinema ve TV Ödülleri, sahiplerini buldu. 'Örümcek Adam Eve Dönüş Yok' filmi ile 'Euphoria' dizisi büyük ödüllerin sahipleri olurken Jennifer Lopez de Nesil Ödülü'nü aldı.

MTV Nesil Ödülü de bu yıl şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'e verildi. Lopez, ödülünü aldıktan sonra duygusal bir konuşma yaptı. Tören sonunda Lopez, 'Marry Me' filminde seslendirdiği 'On My Way' ile En İyi Şarkı Ödülü'ne layık görüldü.

TÜRKİYE’YE GELDİLER

Son olarak Survivor'da tanıştığı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşayan Barış Murat Yağcı, yarışmadan elendikten sonra yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu, sosyal medya hesabından model Laura Celine ile aşk yaşadığını duyurdu. Paylaşım sonrası güzel modelin pozları da gündeme geldi. Elendikten sonra Almanya'ya giden Barış Murat Yağcı geri döndükten sonra Instagram hesabından yeni ilişkisini ilan etti. Barış Murat Yağcı, takipçilerinin "Yengemizi istiyoruz artık" yorumları sonrası Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını duyurdu. İkili aşk haberleri sonrasında Türkiye'ye geldiler ve basın çalışmalarına başlayacaklar. Magazincilerin sorularını yanıtlayacak olan çiftin tatil yapması da bekleniyor.





KUŞ UÇUŞUNA O SAHNELER DAMGA VURDU

Güzel oyuncu Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaştığı Kuş Uçuşu dizisindeki öpüşme sahneleriyle adından söz ettirdi. Diziyle ilgili gelen yorumlara sosyal medya hesabından cevap veren oyuncu, "İçinde var olmaktan çok ama çok mutlu ve gururlu olduğumu, tüm yorumlarınıza da minnettar olduğumu söylemek istiyorum" dedi.





ATAKAN O HAREKETİYLE ŞAMPİYONLUĞU KAYBETTİ



Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan 126. bölümünde ortalık karışıyor. Atakan, parkurda önüne geçen rakibi Adem'e birkaç kez tekme atıyor. Adem'in "Ben sana vurursam görürsün bak" demesiyle ortalık bir anda karışıyor ve Adem ve Atakan birbirinin üstüne yürüyor. Görüntüleri izler izlemez Atakan’ın yaptığı bu hareketle şampiyonluğu kaybettiğini söyleyebilirim. Nasıl ucuz duruyor.





CESUR KLİBE MALİ’DEN YORUM GECİKMEDİ



Yeni şarkısına çektiği klibi sevenleriyle buluşturan Tuğba Ekinci, cesur sahneleriyle adından söz ettirdi. Instagram hesabından klip görüntülerini paylaşan Tuğba Ekinci'ye Mehmet Ali Erbil'den yorum gecikmedi. Erbil Ekinci'ye "İşte kadın" yorumunu yaptı.



Deren Talu, Seversin’e konuk oluyor…

Kanal D’nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği dizisi Seversin, yeni bölümü ile 8 Haziran Çarşamba akşamı ekrana geliyor.

Dizinin ekrana gelecek olan 2’nci bölümüne ise ünlü isim Deren Talu konuk oluyor. Talu’nun hangi karakter ile izleyici karşısına çıkacağı ise şimdiden merak konusu oldu.