Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Sakiler – Canıma Minnet 2– Berk Baysal – Yaralarını Ben Sarayım

3– Berkay Altunyay – Olmazlara İnat

4– Velet – Aşk Sadece Anlayana

5– Sefo – Tutsak

6– Sena Şener – Porselen Kalbim

7– Can Koç – Gökyüzünü Tutamam

8– Güneş – Suçlarımdan Biri

9– Melek Mosso – Yıllar Affetmez

10– Gripin – Belki Çok Da Şey Yapmamak Lazım

Nisa ve Ogeday'dan sarmaş dolaş poz

Survivor All Satar'da aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken yarışma bittikten sonra çiftten sarmaş dolaş poz geldi. Nisa'nın doğum gününü teknede verdikleri partiyle kutlayan Ogeday, sevgilisi için romantik bir paylaşım yaptı.

Ayağının tozuyla yeni yaş günü partisi düzenleyen Nisa sevgilisi Ogeday'la romantik pozunu paylaştı. Ogeday Girişken ise şampiyon sevgilisinin doğum gününü duygusal bir notla kutladı. Ogeday notunda "Masal 24 sene önce tam bugün başladı. Mutlu sonla biten değil mutlu mutlu devam eden masalın kahramanı iyi ki doğdun" dedi.



EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gece bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekana yanında arkadaşı ve samimi olduğu sarışın bir kadın ile gelen ünlü şovmen evliliğe "Yalnızlık Allaha mahsus" diyerek yeşil ışık yaktı.

Neden anlamıyorsunuz? Her şey performans değil!

2022 Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasının yankıları sürüyor. Yarışmanın finalinde en çok SMS oylarını alan Nisa Bölükbaşı ada macerasını birinci bitirdi. Survivor All Star'a 6'ıncı olarak veda eden Nagihan Karadere "Artık parkur olmasın" başlıklı paylaşımıyla dikkat çekti. Nagihan, ‘’Sahada kazandığımızı masada kaybettik.’’ Demiş. Pardon? Sen kaba üslubunla bu halktan oy alamazsın. Sen kadın demagojisi yaparak kendinle çelişirsen bu halktan oy alamazsın. Batuhan, sen çocuk çocuk konuşarak bu halktan oy alamazsın. Sen son hafta neler yaptığının farkında değil misin? Parkur değiştirmeye kalktın. Nereye oy alacaksın? Adem ise sadece performans gösterdi, kendisi bu yıl halka samimi gelmedi. Ve kaybettiniz. Eleştireceğiniz bir projeye neden katıldınız?

POPSTAR NEDEN SURVİVOR TARTIŞMASINDA?

TV8 ekranlarının merakla izlenen yarışması Survivor All Star 2022’de geçtiğimiz gün büyük final heyecanı yaşandı. Şampiyonluk kupasını göğüsleyen isim SMS oylarıyla Nisa Bölükbaşı oldu. Nisa’nın şampiyonluğu hakketmediğini söyleyen birçok kişi sosyal medyadan tepki gösterdi. Bu isimler arasına ünlü şarkıcı Demet Akalın da katıldı. Akalın, Twitter üzerinden Acun Ilıcalı’ya yüklenerek “Çöp bir yarışma, yazık günah” paylaşımını yaptı. Malum gündem Survivor olunca Demet Akalın da hemen dahil olmuş. Sanki Demet Akalın’a kaldı her şey. Hayat herkesin istediği gibi akmıyor. Noter oylarına da itiraz etmek bilemedim. Güldürdü. Popstarsanız konserlerle ve şarkılarla gündem olun bence.

YENİ SEVGİLİSİYLE EL ELE

Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolü paylaştığı Burcu Özberk ile ilişki yaşadığı iddiasıyla gündemden düşmeyen İlhan Şen, yeni sevgilisiyle görüntülendi. Özel hayatını gizli tutmaya özen gösteren oyuncu, sevgilisiyle el ele Özcan Deniz'in konserine geldi.

Daha önce rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisindeki başrolü Burcu Özberk ile aşk yaşadığı ileri sürülen İlhan Şen, yeni ilişkisiyle adeta ters köşe yaptı. Oyuncu, sevgilisi Pınar Gülkapan ile el ele konsere geldi. Konser sonrası kulis tarafına geçen Şen'i gören Erkan Özerman yeni baskısı çıkan "İzmirli Dario" adlı kitabını imzalayarak verdi. Komik şeyler anlatan İlhan Şen, anlattıkları ile sevgilisini kahkahalara boğdu.



İlkay Gündoğan, Balıkesir'de düğün yaptı!

Yabancı gelinin tavrı olay oldu Haberler.com’da yer alan habere göre; Manchester City'de başarılı bir sezon geçiren İlkay Gündoğan, baba ocağı olan Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kır düğünü yaptı. Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile evlenen İlkay Gündoğan'ın düğününe yoğun bir ilgi gösterildi. Çiftin görüntüsünü almak isteyen konuklar kısa süreli izdihama sebep olurken, gelin Sara ise ilk dansın ardından masaya oturunca çiçekler ile yüzünü kapatarak fotoğrafının çekilmemesini istedi.

KAYNANASIYLA ÇOK MUTLU

Seda Sayan, 24 Nisan'da nikah masasına oturduğu müzisyen Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesinin yanına gitti. Sosyal medya hesabından kayınvalidesiyle fotoğrafını paylaşan Sayan'ın "Canım Hicom" yazması dikkat çekti. Mezar taşı başında mini şort İlginç tarzı ve pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, son olarak şort ve büstiyer kombiniyle yerde pozlar verdi. Tilki'nin mezar taşına benzeyen bir yazının önünde verdiği pozları gören Sinan Akçıl soru işareti yorumunu yaparken birçok kullanıcı da "Bu pozların amacı ne?" dedi. Aleyna Tilki hangi kafayla bunları yapıyor? Kimse uyarmıyor mu?

AŞK TEKNESİ

Hürriyet’in haberine göre; Sosyete dünyasının çapkın isimlerinden Hakan Sabancı, Bodrum Cennet Koyu’na demirli teknede sarışın güzelle işte böyle görüntülendi.

Adı birçok ünlüyle anılan ve yaşadığı aşklarla adından söz ettiren Hakan Sabancı, önceki gün Bodrum Cennet Koyu’nda demirli teknede bu kez sarışın bir güzelle görüntülendi. Teknede samimi görüntüler sergileyen çift, beraber Yemek yedi, cep telefonlarından birbirlerine müzik dinletti.

Eski eşi ve kız kardeşi aşk mı yaşıyor?

EMİNE Ün, 2012 yılında evlendiği Tolga Karakaş ile Nisan 2021’de boşanmıştı. Karakaş’ın, oyuncunun kız kardeşi Mine Ün ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Mine Ün’ün Karakaş’ın evine yerleştiği de öne sürülmüştü. Emine Ün’ün avukatı Eda Salman, iddialar üzerine sosyal medyada bir açıklama yayınladı.

İşte Emine Ün'ün bu iddialara cevabı:

Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş hakkında kamuoyuna yansıyan haksız suçlamalar ve ağır ithamlar içeren haberleri şaşkınlık ve üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş ve eski eşi Emine Ün, 1 yıl önce saygı ve hoşgörü sınırları içinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Boşanmanın üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen halen müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş'ın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik haber ve paylaşımlar yapılmaktadır. Yapılan haber ve paylaşımların tamamı iftira niteliğinde olup, müvekkilimiz eski eşinin hem bir anne olması hem de bir kadın olması sebebiyle bu zamana kadar birçok duruma sessiz kalmıştır. Hiçbir platformda boşanma süreci ve nedenleri ile ilgili paylaşımda bulunmamıştır. Kamuoyuna yansıyan müvekkilimizin itibarını zedelemeye yönelik bu haber ve paylaşımlara karşılık tarafımızca açıklamada bulunma zarureti doğmuştur. Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş'a yönelik onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici her türlü paylaşıma karşı ilgili yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygımızla bildirmekteyiz. (Av. Gülden Ünsal Bıyıkoğlu)