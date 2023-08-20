HAKKARİ AA- Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Suüstü köyünde Oğuz ailesine ait yaklaşık 100 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüye sahipsiz köpekler saldırdı.

Aile bireylerinin yemek yemeye gittikleri sırada yaşanan saldırıda 36 küçükbaş hayvan telef oldu, 11'i de kayboldu.

Hayvan sahiplerinden Teoman Oğuz, dün öğle saatlerinde yemek yemeye giderken hayvanları dere kenarında bıraktıklarını söyledi.

O sırada köpeklerin sürüye saldırdığını anlatan Oğuz, "Dere kenarına varıncaya kadar köpekler 36 hayvanı telef etti. Sürüde yaklaşık 100 hayvan vardı. 11 hayvanımız da kayıp. Dere yatağında uzun uğraşlar sonucu bulduğumuz yaralı hayvanlarımızı köye götürdük. Belediye ve jandarma ekipleri gelerek inceleme yaptı. Mağdur olduk. Gerekli desteğin sağlanmasını istiyoruz. Bu hayvanlar bizim geçim kaynağımızdı." diye konuştu.