HATAY AA- Antakya ve Defne ilçelerinde iş yeri yıkılan ve hasar alan esnaf için prefabrik çarşılar oluşturma çalışmaları devam ediyor.

Deprem felaketinden hemen sonra 49 alanda başlayan prefabrik yapımında, tamamlanan 1184 iş yeri esnafa teslim edildi. Kurayla 1891 esnafın yerinin belirlendiği kentte, 2 bin 175 iş yerinin de altyapısı tamamlandı. Yapımı tamamlanan iş yerleri peyderpey esnafa teslim ediliyor.

İş yerine kavuşan esnaf da ticari hayata dönmenin buruk mutluluğunu yaşıyor.

Antakya'daki Kuzeytepe prefabrik çarşısında yöresel ürün ve baharat satışı yapan Cuma Bigür, AA muhabirine, depremde Kapalı Çarşı'daki iş yerinin ağır hasar aldığını anlattı.

Depremin ardından yaptığı müracaat üzerine yeni iş yerine kavuştuğunu aktaran Bigür, şöyle devam etti:

"Devletimiz de sağ olsun bir müracaat kapısı açtı. 20 gün önceki kura çekimi sonucunda, hiç beklemediğim şekilde bana da çıktı. İşlerimi kaldığım yerden devam ettirmek istemiştim. İş yerimdeki eşyamı da kurtarabildim çok şükür. Burada bir düzen oturttum. Satışımız şu an ağırlıklı olarak şehir dışına oluyor. Sağ olsun şehir dışındaki vatandaşlarımız da alışveriş yaparak daha çok destek verdiler. Bu iş yeri bizim için çok iyi oldu. Emeği geçen herkesten ve devletimizden Allah razı olsun."

"Yeniden ekmeğimizi kazanmamızı sağlayanlara teşekkür ediyorum"

Aynı çarşıda kebapçılık yapan Aydın Öz de Atatürk Caddesi'ndeki iş yerlerinin depremde yıkıldığını söyledi.

İki hafta sonra yol kenarındaki bir kulübede tekrar işe başladıklarını anlatan Öz, "Prefabrik çarşı kurulacağını tahmin etmemiştik. Duyunca başvuru yaptık. Kura sonrasında da bize burası verildi. Projede emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizi yeniden hayatta tutan ve ekmeğimizi kazanmamızı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Burada soğuk mezelerin yanı sıra kıyma, kuşbaşı ve ciğer gibi dürümleri müşterilerimize sunuyoruz. Bir restorana girdiğinizde aradığınız ne varsa burada da çıkıyor." diye konuştu.

"Şehrimizin ayağa kalkması için tekrar işimize başladık"

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde kurulan prefabrik çarşıda unlu mamul satışı yapan Mehtap Gümüş de depremde çarşı merkezindeki iş yerinin ağır hasar gördüğünü belirtti.

Kura çekimiyle kendisine de çarşıdan bir yer verildiğini anlatan Gümüş, şunları kaydetti:

"10 gün önce işimizi yeniden açtık. Biz de şehrimizin yeniden ayağa kalkması için tekrar işimize başladık. Şehrimize ve tüm esnaf arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Çarşının kurulması çok iyi oldu. Esnafımız daha tamamen gelmedi ama geliyorlar, şehrimizin toparlanması adına da çok önemli bir adım. Çarşımıza herkesi bekliyoruz."