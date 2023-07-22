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Çalışmaları, bazı ev sahipleri de takip etti.

Merkez Antakya ilçesi Uğur Mumcu Caddesi'nde de ağır hasarlı 9 katlı binada yıkım gerçekleştirildi.

Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, deprem lerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar sürdü.

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