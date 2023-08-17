İSTANBUL (AA) - Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının Pendikspor karşısında oynadığı futboldan memnun olduğunu ve aynı oyunu Kasımpaşa karşısında da oynamak istediklerini söyledi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demirel, lige güzel bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Pendikspor deplasmanında alınan 5-1'lik galibiyetin temel sebebinin 2 aylık hazırlık dönemi olduğunu vurgulayan Demirel, transferlerin erken gelmesinin de takım için önemli olduğunu ifade etti.

Her rakibe karşı aynı futbolu sergileyebileceklerini söyleyen Demirel, şöyle devam etti:

"Pendikspor maçı olmasaydı başka bir maç olsaydı, skor olarak bilmiyorum ama kim olursa olsun yine oyun olarak bu görseli sergileyecektik. Kasımpaşa maçında aynı futbolu oynayarak, Pendikspor galibiyetini pekiştirmek istiyoruz. Avantajımız erken başlamak, transferleri erken bitirmek ve oyunculara ne istediğimizi anlatmaktı. Kendi kafamızdaki plana göre oyuncuları seçince, oyun ve skor olarak iyi görünüyorsunuz. Pendikspor kendi içinde organizasyonu olan iyi bir takım. Hazırlık maçlarını da izledik. Ben Osman hocayı 2. Lig'den beri takip ediyorum. Geriden oyun planı olan bir takım. Ama iyi izledik, iyi analiz ettik. Belki skor olarak 5 gollü bir galibiyet, ilk hafta için yüksek bir skor ama biz ne istediğimizi bilerek sahaya çıktık. Pendikspor'u da tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Şimdi önemli bir maçımız daha var. Bu maça da iyi hazırlanıp, bu skorun ve oyunun devamını getirmek istiyoruz."

"Kasımpaşa maçında 15-20 bin arası seyirci olacaktır"



Pendikspor karşısında 1 gol atıp 3 de asist yapan Görkem Sağlam'ın performansıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Demirel, "Bireysel olarak değil takım olarak bakıyorum. Takımın sahadaki duruşundan çok memnunum. Sadece Görkem değil herkes üzerine düşeni yaptı. Skor ve asist olarak Görkem öne çıktı ama diğer oyuncuların da katkısı çok fazlaydı. Bütün takımıma teşekkür ediyorum. İlk haftada, bu kadar uzun süre oynamamış, geçen seneden 3-4 oyuncusu kalan bir takım olarak herkes elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.

Yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin her yerinde Hatayspor'a destek geldiğini dile getiren Demirel, şunları kaydetti:

"Hatayspor artık her yerde destek görecek. Taraftarların saygısı ve sevgisi çok fazla. Bunu Pendikspor taraftarından da gördük. Bu hafta iç sahada Mersin'de olacağız. Kombinelerimizin hepsi bitti. Mersinlilere teşekkür ederiz. Mersin'e göç eden Hataylı vatandaşlarımız da var. Benim tahminim Kasımpaşa maçında 15-20 bin arası bir seyirci olacaktır. İlk haftada aldığımız sonuç ve oyun da bu durumu etkiler. Bu hafta iç sahada oynayacağız. Bizim 2, 3 ay önce Mersin'de oynayacağımız söylendi. O andan itibaren Mersinliler bize formaları, kombineleri sordular. Biz de ilk iç saha maçımıza, lacivert-kırmızı formayla çıkarak onlara bir jest yapmak istiyoruz. Çok güzel bir ortam olacak. Mersin çok güzel bir şehir, uzun zamandır orada maç oynanmadığı için biraz arka planda kaldı ama güzel bir stat var. Herkesi güzel bir akşam bekliyor. Skor olarak da galip gelirsek benim için ayrı mutluluk olur."

Demirel son olarak Avrupa kupalarında maça çıkacak takımlarla ilgili "Kalbimiz onlarla. Tabii ki bizi yurt dışında temsil eden her takım onurdur, gururdur. Onların iyi skorlar alması, Türk futbolunun puanını etkileyecek. Bu sene o puan olumlu anlamda etkilendi. İnşallah iyi skorlar alırlar, bizler de onları destekleriz." açıklamasını yaptı.

Görkem Sağlam: "Tahmin etmiyordum ama iyi bir başlangıç yaptım"

Pendikspor karşısında attığı 1 golün yanı sıra 3 de asist yapan Görkem Sağlam da antrenman öncesinde basın mensuplarına konuştu.

İlk haftada alınan galibiyet nedeniyle teknik ekip ve takım arkadaşlarını kutlayan 25 yaşındaki futbolcu, çok iyi bir başlangıç yaptıklarını vurguladı.

Gösterdiği performans nedeniyle mutlu olduğunu da dile getiren Görkem Sağlam, şöyle devam etti:

"Bu performansla takıma yardımcı olduğum için çok sevindim. Çok iyi başladık, çok iyi hazırlandık. Herkesi tebrik ediyorum, herkesin eline ayağına sağlık. Umarım böyle devam eder. Böyle oynayacağımı tahmin etmem zordu ama maçın akışı benim için çok iyiydi. Kendimi çok iyi hissettim. Kamp dönemi de çok iyiydi. Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Umarım takıma devamlı katkı sağlarım. Tahmin etmiyordum ama iyi bir başlangıç yaptım. İnşallah devamı gelir."

Volkan Demirel'le çalışmanın saha içinde ve dışında kendisine çok şey öğrettiğini aktaran Görkem Sağlam, yeni transferlerin de takıma uyum sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok iyi alıştık birbirimize. Kimin nereye koşacağını, nasıl koşu yaptığını öğrendik. Kimin hangi kaliteye sahip olduğunu zaten biliyoruz. Buna göre oynamaya çalışıyoruz. İlk maçta çok iyi oynadık ama daha da iyi olacağına eminim. İnşallah böyle devam eder."

Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti



Hatayspor, 19 Ağustos Cumartesi günü Mersin Stadyumu'nda konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşen çalışmada sakatlığı bulunan Nikola Maksimovic koşu yapıp ardından bireysel programını gerçekleştirdi.

Pas çalışmasıyla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik idman yapıldı.

Hatayspor, Kasımpaşa maçı için yarın Mersin'e gidecek.